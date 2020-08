Wine Jazz Fest, Tony Esposito e Sasà Mendoza live per Campania by Night

Appuntamento in Irpinia con Campania By Night per il Wine Jazz Fest promosso da MAVV Wine Art Museum e Scabec.

Alla Torre Angioina del borgo di Summonte (AV) domani giovedì 6 agosto alle ore 21 in programma il concerto di Sasà Mendoza Quartet con i giovani artisti Leandro Zurzolo Group, Maura De Santis, Francesca Fariello, Ramona Miccio, Consiglia Morone, Roberta Nasti e Rama.

Venerdì 7 agosto alle ore 21 live di Tony Esposito che riporta sul palco il suo primo disco “Rosso Napoletano” del 1975. Il “re delle percussioni” intreccia sonorità alla Miles Davis e folklore partenopeo in un linguaggio al tempo stesso minimale e melodico, solare e mediterraneo. Il concerto sarà preceduto, alle ore 19, con le visite guidate alla Torre Angioina, e alle ore 20 dal workshop “Eccellenze enogastronomiche del territorio”, con il Sindaco di Summonte Pasquale Giuditta, il Presidente del Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia Stefano Di Marzo, il giornalista e agronomo Italo Santangelo e l’archeologo Flavio Castaldo. Modera Francesco Bellofatto.

Gli eventi sono gratuiti fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria su info.summonte@gmail.com e 0825 691191.

Info: campaniabynight.it/ info@campaniabynight.it/

foto: Tony-Esposito ph. DinoBorelli