Le opere di William Zanca in mostra allo Spazio 57

Colori, colla, chiodi, spray, latta e lattine e molto di più: le opere di William Zanca allo Spazio 57 di via Chiatamone.

Nelle opere di William Zanca contenuto e forma diventano messaggio e la lattina vuota e buttata nella spazzatura, diventa embrione di un’opera colorata e sofferta, dove lo sforzo creativo viene sottolineato dal modo in cui quel piccolo pezzo di realtà industriale verrà incollato ed inchiodato, quasi trafitto per rigenerarsi in una nuova armonia di colori e forme inaspettata ed insolita.



William Zanca nasce a Montefiore Conca (Rimini) il 25 ottobre 1964. Ciò che più appassiona, fin da giovanissimo, William Zanca sono il disegno e la pittura, quindi diventa inevitabile per lui approdare ad Urbino, città che ama e nella quale si “immerge” anima e corpo sin dai primi anni della sua formazione.



Ad Urbino consegue il titolo di Maestro d’Arte in “grafica pubblicitaria” all’Istituto d’Arte, proseguendo gli studi all’Accademia di Belle Arti nella sezione Pittura. I docenti più importanti per la sua formazione artistica sono stati Pier Paolo Calzolari, Omar Galliani, Elio Marchegiani, e fuori dall’ambito accademico, conosce personalmente, nel suo studio romano, Enzo Cucchi.



Alla fine degli anni ‘80 ed i primi anni ‘90 inizia ad esporre ad Urbino, Roma, Riccione e Norimberga. Oltre al disegno ed alla pittura, è la materia degli oggetti che affascina maggiormente William Zanca e questa passione lo porta inevitabilmente a misurarsi con la scultura. Tutta la ricerca svolta sulla materia, dagli anni ottanta ad oggi, affina la sua percezione di quanto materiale produce l’essere umano, oltre a quello già esistente in natura, e di quanto il materiale di “rifiuto” possa essere prezioso per un artista. Le prime creazioni che lo portano a concepire gli attuali lavori, che trasformano le lattine di rifiuto in opere d’Arte sono infatti assemblate con quello che il mare restituisce sulle spiagge.