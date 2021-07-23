White Party festa estiva 2021
Quando Dal 28/07/2021 al 28/07/2021 21:00
Prezzo 10,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
SIAMO IN PIENA ESTATE
E IL VIC'STREET ORGANIZZA PER LA SERATA DEL 28 LUGLIO 2021 UN BELLISSIMO WHITE PARTY
ESCLUSAVAMANTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA E NEL MASSIMO RISPETTO DELLE REGOLE ANTICOVID
COME PARTECIAPARE
PRENOTA IL TUO TAVOLO
VESTITI DI BIANCO
SORSEGGIA DEL BUON VINO
SEMPLICITA' E AMRMONIA
TICKET € 10,00
(CALICE DI VINO E SERATA)
INFO E PRENOTAZIONI 081662423 OPPURE 3387981020
NB.: LA NOSTRA SALA PUO CONTENERE 80/90 PERSONE MA SARANNO AMMESSI ALL'EVENTO ESCUSIVAMENTE 30 PARTECIPANTi
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