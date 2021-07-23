Venerdì, 23 Luglio 2021
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Eventi / Disco&Feste

White Party festa estiva 2021

Dove Vic' Street

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 28/07/2021 al 28/07/2021 21:00
Prezzo 10,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Rosalia

SIAMO IN PIENA ESTATE
E IL VIC'STREET ORGANIZZA PER LA SERATA DEL 28 LUGLIO 2021 UN BELLISSIMO WHITE PARTY

ESCLUSAVAMANTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA E NEL MASSIMO RISPETTO DELLE REGOLE ANTICOVID

COME PARTECIAPARE
PRENOTA IL TUO TAVOLO
VESTITI DI BIANCO
SORSEGGIA DEL BUON VINO
SEMPLICITA' E AMRMONIA

TICKET € 10,00
(CALICE DI VINO E SERATA)
INFO E PRENOTAZIONI 081662423 OPPURE 3387981020
NB.: LA NOSTRA SALA PUO CONTENERE 80/90 PERSONE MA SARANNO AMMESSI ALL'EVENTO ESCUSIVAMENTE 30 PARTECIPANTi

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