Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 24 al 26 maggio 2024

Il Festival del Giallo nel verde della villa Floridiana, il Maggio dei Monumenti con una nuova edizione ricca di appuntamenti dedicati a Le acque di Napoli, Il caso Jekyll in scena al Bellini, Marco Zurzolo in concerto per la rassegna gratuita Forcella in Musica!, al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte il gran finale di Wine&Thecity 2024, visite speciali alle Dimore Storiche campane in occasione della Giornata Nazionale ADSI, alla Rotonda Diaz una domenica dedicata al gioco per grandi e piccini con la nuova edizione di Una Città per Giocare, e i DidòLab a Città della Scienza.

Ricchissimo di eventi da non perdere questo nuovo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 24 a domenica 26 maggio:

Maggio dei Monumenti 2024

Con più di 300 eventi torna la storica manifestazione del Maggio dei Monumenti, la cui 30esima edizione è dedicata al tema “Le acque di Napoli”: fino al 2 giugno aperture straordinarie, spettacoli, incontri, laboratori, performance e una mostra diffusa articolata in cinque sezioni attraverso la città, offriranno ai cittadini e ai tanti turisti attesi la possibilità di scoprire storie e nuovi luoghi, di muoversi attraverso strade e quartieri seguendo narrazioni inedite. Clicca qui per tutte le informazioni

Festival del Giallo

Dal 23 al 26 maggio, a Napoli torna il Festival del Giallo, che - quest'anno - approda nel verde della villa Floridiana. Le giornate di incontri con i grandi scrittori del giallo, accolte dalla Direzione regionale Musei Campania e organizzate da Gialli.it e dalla libreria Iocisto, con la presidenza di Maurizio de Giovanni e la direzione artistica di Ciro Sabatino, scelgono il boschetto sulla collina del Vomero, che Ferdinando IV di Borbone regalò a Lucia Migliaccio e un profilo ancora più internazionale per rimarcare il primato del crime partenopeo nel nostro Paese. Clicca qui per tutte le informazioni

Biagio Izzo in scena con L'Arte della truffa

Debutto nazionale al Teatro Augusteo di Napoli per il nuovo spettacolo di Biagio Izzo, L’arte della truffa, scritto da Toni e Augusto Fornari, che cura anche la regia. Lo spettacolo sarà in scena da domenica 12 fino al 19 e poi il 22 e il 24 maggio. Biagio Izzo sarà protagonista di questa commedia brillante che, tra momenti paradossali, comici ed emozionanti, ci farà assistere alla consumazione di una truffa ...a fin di bene. Con lui, in scena anche Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale. Clicca qui per tutte le informazioni

Wine&Thecity, gran finale al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte

Sabato 25 maggio, il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte, storico Giardino di Delizie dei Borbone, apre dalle 18 alle 21.30 in esclusiva per Wine&Thecity, per accogliere il Gran finale della XVI edizione. In programma visite guidate ai giardini e all’agrumeto storico, performance di pizze e assaggi di cucina a km0 con i vini del Consorzio AgerAsprinio. Clicca qui per tutte le informazioni

Sergio Rubini e Daniele Russo al Bellini con Il caso Jekyll

Al Teatro Bellini di Napoli, fino al 26 maggio Sergio Rubini e Daniele Russo portano in scena "Il caso Jekyll" tratto da Robert Louis Stevenson. Dello spettacolo, Rubini cura anche l'adattamento insieme a Carla Cavalluzzi e la regia. Clicca qui per tutte le informazioni

Maggio di Pizzofalcone: eventi e passeggiate alla scoperta del territorio

Prima edizione per la rassegna Maggio di Pizzafalcone, con un fitto programma di appuntamenti dal 4 al 31 maggio. L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare i luoghi simbolo della collina di Pizzofalcone ma anche guidare cittadini e turisti alla riscoperta di tesori nascosti. Un mese di eventi in alcuni dei luoghi più belli della città, su tutti Monte Echia e Piazza del Plebiscito. Clicca qui per tutte le informazioni

Giornata Nazionale ADSI, alla scoperta delle Dimore Storiche

Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte domenica 26 maggio: oltre 550 monumenti tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola accoglieranno gratuitamente tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi senza tempo, circondati dalle meraviglie del patrimonio artistico e culturale italiano. In provincia di Napoli sarà possibile visitare Villa Di Donato (Napoli) e Villa Giusso Astapiana (Vico Equense). Clicca qui per tutte le informazioni

Marco Zurzolo in concerto per Forcella in Musica!: ingresso gratuito

Un appuntamento speciale attende gli amanti della musica domenica 26 maggio (ore 19) presso la monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore. Nell'ambito della rassegna Forcella in Musica!, promossa dall’Associazione Discantus in collaborazione con l’Arcidiocesi e il Comune di Napoli, il noto sassofonista e compositore Marco Zurzolo tornerà con un coinvolgente spettacolo, Il suono della città. La direzione artistica dell'evento è curata dal M° Luigi Grima. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Clicca qui per tutte le informazioni

Racconti per ricominciare

Quinto anno di programmazione per “Racconti per ricominciare”, il “green festival diffuso” ideato e organizzato da Vesuvioteatro e diretto da Claudio Di Palma. Dalla Casina Vanvitelliana alle straordinarie architetture settecentesche di alcune tra le più belle Ville Vesuviane, la nuova edizione, da giovedì 16 maggio fino a domenica 2 giugno, ambienta i suoi originali percorsi di teatro in 14 siti tra i più affascinanti del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania. Spettacoli dal vivo costruiti - con la consulenza artistica di Giulio Baffi - seguendo una formula ormai consolidata, per unire alla meraviglia di tante architetture storiche e naturalistiche la straordinaria forza evocativa del teatro. Clicca qui per tutte le informazioni

Caravaggio. La Flagellazione di Cristo in mostra a Donnaregina

Dal 28 febbraio e fino al 31 maggio, al Museo Donnaregina è in mostra "Caravaggio. La Flagellazione di Cristo". Clicca qui per tutte le informazioni

Una Città per Giocare

Il progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali “Una Città Per Giocare” promuove anche quest’anno la IX edizione di una giornata di gioco all’aria aperta, gratuita, dedicata a bambini, famiglie e adulti. Domenica 25 maggio, alla Rotonda Diaz, saranno allestite due grandi aree di gioco libero con il Ludobus Artingioco e il Circobus, tantissimi giochi da tavolo e da tavoliere come Scacchi, Othello, Scrabble, Calcio da tavolo, Giochi scientifici e matematici, mattoncini e costruzioni, la presentazione di un albo illustrato, un’arena per affrontare le proprie difficoltà a spada tratta e tutte le attività proposte dalla Ludoteca CittadiNA, oltre a musiche e danze popolari, spettacolo di teatro di figura, laboratori di creatività e la città di Cartone, e altro ancora. Clicca qui per tutte le informazioni

Capodimonte Art Lab

Domenica 26 maggio una mattinata interamente dedicata alle famiglie negli spazi del Real Bosco di Capodimonte, con Capodimonte Art Lab, iniziativa ideata per rafforzare il legame tra la città e l’istituzione museale che abbraccia la collina. Tante le attività in programma, dalla visita didattico/ludica Indovina...l’albero! fino alla performance immersiva Nuvola d'acqua e d'aria. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

DidòLab a Città della Scienza

DidòLab a Città della Scienza il 25 e 26 maggio. Gigantesche masse colorate dell’amata pasta per giocare Didò sono messe a disposizione delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie, pronte a stimolare la fantasia e la creatività. L’esperienza parte da un tour guidato nel giardino di Città della Scienza, un’esplorazione della natura nel suo risveglio primaverile. Al termine, le piccole e i piccoli (3-6 anni) accompagnati dai genitori, potranno attingere Didò dalle maxi vasche e dare forma a quegli elementi naturali che più hanno colpito la loro fantasia durante la visita, contribuendo alla creazione di un albero speciale. Così si dà inizio a un gioco creativo che parte dalla manipolazione e abbraccia la sperimentazione sensoriale. Clicca qui per tutte le informazioni