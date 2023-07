Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 21 al 23 luglio

Aperture straordinarie serali a Palazzo Reale e al Museo di Capodimonte, gli appuntamenti - tutti gratuiti - della rassegna Vedi Napoli d'estate e poi Torni, Dhafer Youssef in concerto al tramonto sul cratere del Vesuvio per Pomigliano Jazz 2023, la rassegna Brividi d'Estate al Real Orto Botanico, la mostra Van Gogh: the Immersive Experience, musica e grandi eventi per il festival Sui Sentieri degli Dei e il cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 21 a domenica 23 luglio:

Vedi Napoli d'estate e poi Torni

Un’estate che va oltre l’estate e arriva fino ai primi d’autunno, quella sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli nell’ampio progetto “Vedi Napoli d’estate e poi Torni. Emozioni oltre stagione”, che propone a cittadini e turisti appuntamenti gratuiti per vivere un’esperienza straordinaria Da luglio a ottobre, 9 concerti di musica classica napoletana tra Napoli centro, Napoli est e Napoli ovest con Villa Comunale (3 concerti), Barra (2 concerti), Centro Direzionale (1 concerto), Terme di Agnano (3 concerti); 111 spettacoli itineranti di musica popolare; 117 itinerari tematici; 12 eventi promossi dal Comune in occasione delle feste patronali organizzate dal territorio e il Tour del Giallo Città di Napoli con 10 appuntamenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Estate al Museo e Real Bosco di Capodimonte con 5 aperture serali e il Luglio Musicale

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte apre le sue porte nelle calde sere d’estate per quattro ore al costo di 3 euro (2 euro biglietto ridotto + 1 euro per gli alluvionati dell’Emilia Romagna, come da indicazioni ministeriali). Il 16, 22,23, 29 e 30 luglio, dalle ore 19.30 fino alle ore 23.30 sarà possibile visitare il secondo piano con il percorso espositivo “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” con opere di Luca Giordano, Mattia Preti, Jusepe de Ribera, Cosimo Fanzago e altri. Ultimo ingresso alle ore 22.30, orario di chiusura della biglietteria. Nelle stesse sere è prevista la fruizione gratuita di musica dal vivo nel cortile centrale del Museo con inizio alle ore 19.30 con i quattro concerti del Luglio Musicale “Naples-Paris: sulle corde della musica” a cura dell’Associazione Scarlatti (16, 22, 23 e 30 luglio). Clicca qui per tutte le informazioni

Dhafer Youssef live sul cratere del Vesuvio per Pomigliano Jazz

Domenica 23 luglio si rinnova l’appuntamento con l’atteso concerto di Pomigliano Jazz sul cratere del Vesuvio. Nell’ormai tradizionale evento al tramonto sull’orlo del cratere del Gran Cono si esibirà quest’anno il compositore e cantante tunisino Dhafer Youssef, il più creativo suonatore di oud della scena contemporanea. Con lui condividerà il palco allestito a quota 1200 metri, sulla vetta del vulcano più famoso al mondo, il chitarrista norvegese Eivind Aarset. Insieme daranno vita a un progetto originale commissionato dal festival: Suoni del Vesuvio. Una performance speciale e irripetibile, in una location di grande fascino e suggestione che vedrà la partecipazione di Luca Aquino alla tromba, come special guest. Clicca qui per tutte le informazioni

Brividi d'Estate 2023

È la bellezza il fil rouge che unisce e muove il programma di Brividi d’Estate 2023, ventiduesima edizione della storica rassegna organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli che, fino al 6 agosto, tornerà ad animare, con le sue storie, l'affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli. Questo fine settimana in scena L’ultimo viaggio di Sindbad di Erri De Luca. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh: The Immersive Experience

Prorogata fino al 13 agosto la grande mostra internazionale "Van Gogh: the Immersive Experience". L'esposizione multimediale è tornata a Napoli in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restaur, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva . Clicca qui per tutte le informazioni

Un sabato da Re: aperture serali a Palazzo Reale di Napoli

Al Palazzo Reale di Napoli, il 22 luglio, nuovo appuntamento con l’iniziativa Un sabato da Re, che prevede l’apertura straordinaria serale al pubblico dalle ore 20.00 alle 24.00 con ultimo ingresso alle ore 23.00 (un’ora in più rispetto alle precedenti aperture serali) al costo ridotto di 3 euro dei quali 1 euro sarà devoluto per la messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati dall’alluvione. Clicca qui per tutte le informazioni

Estate a Corte: cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli

Torna a Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli, la rassegna di cinema sotto le stelle “Estate a Corte”. Fino al 3 settembre, in proiezione i migliori film italiani e internazionali della stagione appena conclusa. Clicca qui per tutte le informazioni

Sui Sentieri degli Dei

Da dodici anni gli scorci tra le curve dei Monti Lattari e i panorami a picco sul mare tra Capri e Punta Licosa sono lo sfondo di Sui Sentieri degli Dei, festival dell’Alta Costiera Amalfitana che, con i suoi eventi artistici tra musica, teatro e letteratura, riesce a valorizzare il territorio, arricchendo ancor di più la bellezza dei luoghi. Quest’anno si parte il 20 luglio e la storica Agerola si trasformerà ancora una volta in una città-festival fino al 5 settembre con un fitto cartellone di live, spettacoli, incontri, pomeriggi letterari ed eventi immersivi, tra cui l’attesa Alba magica in alta quota nella notte tra il 14 e il 15 agosto per accogliere tra le note il sorgere del sole. Tra i tanti appuntamenti di questo primo fine settimana di festival, segnaliamo il concerto di Paolo Vallesi domenica 23 al Belvedere Parco Corona. Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere. Clicca qui per tutte le informazioni

Tramonti d'Estate al Pausilypon

Tornano i Tramonti d’Estate al Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon. Per tutti i weekend di luglio e agosto, speciale visita guidata al tramonto per ammirare le bellezze archeologiche e naturalistiche del Parco, illuminate dalla luce dorata del sole che cala sui Campi Flegrei. Clicca qui per tutte le informazioni

Musica sotto le stelle di Villa Pignatelli

E' partita venerdì 7 luglio, nella splendida cornice del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, la programmazione di “Musica sotto le stelle”. Sette concerti in rassegna, organizzati dall’Associazione Alessandro Scarlatti in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Campania ed il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. Questo venerdì appuntamento con Violoncelliade . Clicca qui per tutte le informazioni

Percorsi serali al Parco Archeologico di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano accoglie i visitatori nelle serate d’estate vestito di luce per “I Venerdì di Ercolano”. Ripartono dal 21 luglio i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di illuminazioni artistiche e rappresentazioni teatrali di Teatri 35. Quest’anno sono il cibo e l'alimentazione a ispirare il racconto nell’area archeologica. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini... Il cielo del Piccolo Principe al Planetario di Città della Scienza

«Mi domando - disse- se le stelle sono illuminate perché ognuno possa, un giorno, trovare la sua». Col naso in sù il Piccolo Principe del leggendario romanzo dell’aviatore Antoine de Saint-Exupéry ammira il cielo perdendosi nell’infinita meraviglia del firmamento, pronunciando queste parole. Esprime così, uno dei sogni più ricorrenti di grandi e piccini: quello di volare nel cielo e perdersi nell’immensità dell’universo, scoprendo pianeti, galassie e satelliti. Uno dei nodi centrali del famosissimo romanzo, che la compagnia artistica di «Ma dove vivono i cartoni?» di Aurora Manuele, direttore artistico Francesco Chiaiese, ha scelto come fil rouge di una nuova e entusiasmante avventura da far vivere alle famiglie, in sinergia con Città della Scienza di Napoli. Proprio qui domenica 23 luglio si terrà l’evento «Il cielo del Piccolo Principe», eccezionalmente nello straordinario e avanzatissimo Planetario, in tre speciali appuntamenti: alle 18, alle 19 e alle 20. Clicca qui per tutte le informazioni