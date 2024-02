Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 16 al 18 febbraio 2024

Pio e Amedeo in scena al Palapartenope con Felicissimo Show e Paolo Caiazzo all'Augusteo con Quella visita inaspettata, al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte si celebra la Giornata Mondiale degli Agrumi con di incontri, laboratori, degustazioni e visite guidate, al Mann in mostra i bronzi di San Casciano, Cabaret - The musical in scena al Teatro Diana, i Tableaux Vivants al Complesso Monumentale Donnaregina e la magia delle fiabe al Teatro dei Piccoli

Ricchissimo di eventi, per grandi e piccini, questo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 16 a domenica 18 febbraio:

Pio e Amedeo in scena con Felicissimo Show

Sabato 17 febbraio, al Palapartenope di Napoli, va in scena Felicissimo Show, il dirompente spettacolo di Pio e Amedeo Dopo il successo travolgente riscosso in tv con Felicissima sera, andato in onda in prima serata su Canale 5, il duo comico porta lo show televisivo anche in teatro. Clicca qui per tutte le informazioni

Agrumi in Festa al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte

In occasione della Giornata Mondiale degli Agrumi e il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte celebra i frutti più preziosi della Real Fruttiera dei Borbone con “Agrumi in Festa”: due giorni (17 e 18 febbraio) di incontri e laboratori, di degustazioni e visite guidate per conoscere l’Agrumeto storico del sito, nell’elenco degli Alberi Monumentali d’Italia dal 2021, le antiche cultivar e il vasto patrimonio botanico del giardino. Clicca qui per tutte le informazioni

Paolo Caiazzo in scena con Quella visita inaspettata

Dal 16 al 25 febbraio 2024, Paolo Caiazzo è in scena al Teatro Augusteo di Napoli con "Quella visita inaspettata", commedia in due atti scritta e diretta dallo stesso Caiazzo. Clicca qui per tutte le informazioni

Al Mann la mostra Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano

La mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano” è arrivata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il cui percorso, dal 15 febbraio al 30 giugno 2024, prevede l’esposizione di statue e statuette bronzee, ex-voto e migliaia di monete ritrovate nel santuario termale etrusco e romano del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni. Peculiare lo stato di conservazione dei reperti che, preservati nell’acqua calda, recano importanti iscrizioni in etrusco e latino. Queste straordinarie testimonianze permettono di ricostruire i rituali e i culti delle divinità venerate nel grande santuario termale del Bagno Grande. Clicca qui per tutte le informazioni

Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo in Cabaret - The musical

Sarà in scena fino al 25 febbraio, al Teatro Diana di Napoli, Cabaret - The musical, con protagonisti Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo. Fabrizio Di Fiore Entertainment con la compagnia Roma City Musical, reduce dal successo di pubblico e botteghino di 7 Spose per 7 Fratelli, porterà in scena la nuova versione di Cabaret firmata da Arturo Brachetti e Luciano Cannito con una scelta registica dall’impostazione visiva cinematografica corredata da tanti effetti speciali, rendendo lo spettacolo più vicino alle estetiche di oggi. Clicca qui per tutte le informazioni

Tableaux Vivants a Donnaregina con Caravaggio e Artemisia Gentileschi

Domenica 18 febbraio torna in scena, al Complesso Monumentale Donnaregina, lo spettacolo de "I Tableaux Vivants". Alle 10.30 si metteranno in scena le opere di Artemisia Gentileschi, mentre alle 12, sarà possibile vivere un’esperienza unica con 23 tele di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate. Clicca qui per tutte le informazioni

Mettici la mano di Maurizio De Giovanni in scena al Sannazaro

Da venerdì 16 a domenica 25 febbraio al teatro Sannazaro va in scena Mettici la mano di Maurizio De Giovanni con Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra per la regia di Alessandro D’Alatri. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Explosion , la mostra di Mario Amura

Nel Cellaio del Real Bosco di Capodimonte, da non perdere la mostra fotografica Napoli Explosion di Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger. La mostra presenta 37 opere di grandi dimensioni del fotografo e visual artist Mario Amura che da oltre 12 anni immortala in veri e propri dipinti fotografici la festa di fuochi d’artificio che il popolo napoletano inscena attorno al Vesuvio nella notte di Capodanno. La mostra è ad ingresso libero e aperta tutti i giorni tranne il mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 (ultimo accesso alle ore 15.30). Clicca qui per tutte le informazioni

In Sala Assoli in scena La tragedia di Riccardo III

Dopo il debutto al Campania Teatro Festival 2023, da venerdì 16 a domenica 18 febbraio (venerdì e sabato ore 20.30; domenica ore 18) arriva sul palco di Sala Assoli La tragedia di Riccardo III o della morte e altri inganni, riscrittura da Riccardo III di William Shakespeare di Gianluca Bonagura ed Elvira Buonocore. Clicca qui per tutte le informazioni

Da Salumeria Upnea, una domenica tutta dedicata alla genovese

Il bistrot, sito nel cuore del centro storico di Napoli, dedica la giornata di domenica 18 febbraio a uno dei piatto più amati della tradizione partenopea: la genovese. In programma diversi appuntamenti a tema: la presentazione del libro di Luigi Vivese , l'inaugurazione della mostra fotografica dal titolo “La genovese per me” e dalle ore 19 in poi, il consueto Caperitivo (un'apericena a buffet gratuita, bevande escluse) che, per la speciale occasione, averà la genovese come protagonista indiscussa. L’evento, inoltre, sarà accompagnato dalla selezione musicale di Raffaele Crispino, in arte DjRaff. Clicca qui per tutte le informazioni

In mostra L’altra Pompei. Vite comuni all’ombra del Vesuvio

La vita quotidiana della popolazione comune, composta da schiavi, liberti, artigiani e lavoratori di varia categoria, quella Pompei spesso silenziosa nelle fonti antiche, è in primo piano nella mostra “L’altra Pompei. Vite comuni all’ombra del Vesuvio”, in programma fino a dicembre 2024 alla Palestra grande degli scavi.

Racconti mitologici dal Mediterraneo e la magia delle fiabe al Teatro dei Piccoli

Prosegue, con due nuovi appuntamenti nel fine settimana, la nona stagione artistica al Teatro dei Piccoli di Napoli. Sabato 17 febbraio, il pubblico diventa protagonista assistendo allo spettacolo BLEU di TPO (Prato) - per tutti dai 5 anni - seduto direttamente sul palcoscenico sopra un tappeto multimediale dove saranno proiettate immagini che rievocano l'ambiente marino e nel quale si muovono danzatori e performer che racconteranno dell'incontro di un marinaio con le forze della natura. Domenica 18 febbraio, torna la magia delle fiabe con Biancaneve non aprite quella porta de La Contrada Teatro Stabile di Trieste. Clicca qui per tutte le informazioni