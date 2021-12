Weekend di Natale a Napoli tra spettacoli, musei e mercatini: cosa fare dal 24 al 26 dicembre

Siti museali e parchi aperti per immergersi nell'arte e nella bellezza anche alla Vigilia e a Santo Stefano, nel piccolo teatro 'Il Pozzo e il Pendolo' va in scena 'Canto di Natale' di Dickens, l'Edenlandia in festa anche il 25 per il divertimento di grandi e piccini, così come il Magico Parco di Santa Claus della Mostra D'Oltramare. Ancora, appuntamento all'Augusteo con Carlo Buccirosso e Biagio Izzo e al Trianon Viviani con il musical 'Adagio Napoletano'.

Questo fine settimana natalizio - che avrà come grandi protagonisti certamente il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale - sarà tutto da vivere anche per le vie della città, con tanti eventi programmati nel rispetto delle normative vigenti anti-covid.

Ecco i nostri consigli su cosa fare - e vedere - a Napoli dal 24 al 26 dicembre:

Musei aperti alla Vigilia di Natale e a Santo Stafano

Certosa e Museo di San Martino, Castel Sant'Elmo e il Museo del Novecento a Napoli, Il Madre, il Museo Archeologico Nazionale e ancora il Museo Pignatelli, Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Palazzo Reale e molto altri i siti della cultura resteranno aperti al pubblico il 24 e il 26 dicembre. Per immergersi nella bellezza e nell'arte anche durante le festività. Clicca qui per aperture, orari e informazioni

Adagio Napoletano al Trianon Viviani

Sabato 25 (ore 21) e domenica 26 (ore 18) dicembre torna in scena “Adagio Napoletano. Cantata d’ammore”, il musical dedicato alla Canzone napoletana prodotto dal Trianon Viviani. Un viaggio nelle melodie partenopee del Novecento, un susseguirsi di quadri singoli e indipendenti che spaziano tra varie stagioni ed emozioni in uno scenario altamente evocativo delle atmosfere, dei luoghi e delle immagini che costituiscono la componente estetica della citta?. Clicca qui per tutte le informazioni

Natale al Magico Parco di Santa Claus della Mostra D'Oltramare

Il Parco Robinson all'interno della Mostra D'Oltremare si trasforma nell'incantato Parco di Santa Claus, nel quale i bambini si sentiranno come piccoli elfi e potranno vivere tutta la magia del Natale: raccogliere e poi decorare il loro alberello nel Laboratorio Creativo, decorare l'omino di pan di zenzero, ascoltare favole narrate da Babbo Natale e persino visitare la sua casa con trono e camino. Ancora, potranno passare per l’ufficio postale per imbucare la lettera a Babbo Natale e visitare la fabbrica del giocattolo. Per tutti, grandi e piccini, luminarie e addobbi natalizi, un'area food con tante leccornie, il Villaggio Polare con orsi e pinguini, mercatini e il Christmas Circus per rendere speciale la visita al Magico Parco. Gli orari del fine settimana: 24 dicembre chiusura ore 14 (ultimo ingresso ore 13), 25 e 26 dicembre orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20). Clicca qui per tutte le informazioni

Carlo Buccirosso e Biagio Izzo in scena all'Augusteo

Carlo Buccirosso e Biagio Izzo per la prima volta insieme a teatro, protagonisti dello spettacolo “Due vedovi allegri” al Teatro Augusteo di Napoli, da giovedì 23 dicembre a domenica 16 gennaio. Lo spettacolo, che vivrà la sua prima nazionale nella grande sala di Piazzetta Duca D'Aosta 263, sarà in scena per tutto il periodo delle Feste. Clicca qui per tutte le informazioni

Vigilia e Santo Stefano a Capodimonte, tra arte e natura

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà aperto sia il 24 (8.30-14.00 - ultimo ingresso consentito alle ore 13.00) che il 26 dicembre e resterà invece chiuso nel giorno di Natale. Ricchissimo il programma per queste festività con visite guidate, laboratori e soprattutto la possibilità di vedere il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco. Clicca qui per tutte le informazioni

In scena Canto di Natale di Charles Dickens

Dal 21 al 30 dicembre (escluso il 24), a Il Pozzo e il Pendolo va in scena la più bella storia di Natale mai scritta: Canto di Natale di Charles Dickens. Un racconto. Due voci. Una fatta di parole, l’altra di suoni. E intorno le luci, le immagini, gli odori, i sapori, di un Natale che nella memoria o nell’immaginazione ciascuno conserva. Clicca qui per tutte le informazioni

Mercatini di Natale Napoli 2021, la magia a Pietrarsa

A Santo Stefano, il 26 dicembre, regolarmente aperti i Mercatini di Natale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (che saranno, invece, chiusi il 24 e 25). Il fascino delle casette di legno, le melodie degli artisti di strada e delle street band, le luce e i colori del Natale, i sapori e i profumi dell’area food con la presenza dei principali produttori di eccellenze della enogastronomia campana, faranno vivere ai visitatori un viaggio unico tra immaginazione e realtà. Un evento da vedere, vivere e gustare dedicato a grandi e piccini, che coniuga cultura, tradizione e storia con la magia del Natale. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Festival delle Scale di Napoli

Domenica 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, proeseguono gli appuntamenti del festival promosso dal “Coordinamento per il recupero delle Scale di Napoli”. La manifestazione, alla sua X edizione, è dedicata al tema della partecipazione. "Quest’anno - spiega il Coordinamento - la “forza delle Scale”, dopo l'edizione virtuale dello scorso anno, sarà quella mostrata dai molti itinerari che accompagneranno napoletani e turisti nel periodo delle festività alla scoperta dei tanti luoghi della città attraversati da scale e dove la partecipazione dei cittadini è andata via via articolandosi in tante esperienze civiche e di solidarietà. Scale che assecondano e favoriscono la socialità, la partecipazione e un forte senso di appartenenza. La forza delle scale appunto! Presenti in tutta la città storica ne mostrano la diversità e la ricchezza culturale e sociale". Clicca qui per tutte le informazioni e gli itinerari di domenica

A San Gregorio Armeno la storica Fiera di Natale

Da non perdere, anche nella giornata della Vigilia di Natale, una passeggiata nella magia delle botteghe artigiane di presepi e pastori nel cuore antico di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Edenlandia aperta nei giorni di Natale: l'ingresso al Parco è gratis

Il 23, 24, 25 e 26 dicembre, il grande parco cittadino dei divertimenti resterà aperto con ingresso gratuito. Babbo Natale con i suoi aiutanti aspetta ancora i più piccoli nella sua casetta per la consegna della letterina e per poter scattare una foto insieme. All’interno del PalaEden, invece, sarà possibile pattinare sul ghiaccio (5 euro il biglietto). Ancora, lungo i viali del parco, intrattenimento con performer illusionisti: “Babbo Natale sospeso” nell’aria, il “Folletto pazzerello”, che sfiderà la forza di gravità, il “Tappeto volante” e la “Befana birichina”. E poi, il trucca bimbi e l’appuntamento con la magia di Giacomago e con le simpatiche mascotte dell’Edenlandia, Eddy ed Elly. Clicca qui per tutte le informazioni