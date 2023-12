Lungo weekend di Natale a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 23 al 26 dicembre

Gli appuntamenti della rassegna Altri Natali, tutta la magia del Natale ai Mercatini al Museo Ferroviario di Pietrarsa , Il Musical Mare Fuori al Teatro Augusteo, speciali itinerari tematici gratuiti per la rassegna Rivelazioni, Alessandro Siani al Diana con Fiesta, il Bruch della Vigilia ai Quartieri Spagnoli, i 99 Posse in concerto al Bellini, la tombola scientifica a Città della Scienza e Natale al Duomo con il tradizionale concerto dei Cantori di Posillipo.

Questo lungo fine settimana natalizio - che avrà come grandi protagonisti certamente il cenone della Vigilia e i pranzi di Natale e Santo Stefano - sarà tutto da vivere anche per le vie della città, con tanti eventi programmati per il divertimento di grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da sabato 23 a martedì 26 dicembre:

Altri Natali, rassegna di eventi in tutte le municipalità

Musica, arte, danza, cinema e teatro. Napoli si prepara a vivere la magia e lo spirito delle festività con Altri Natali, la rassegna promossa dal Comune di Napoli, giunta quest’anno alla sua seconda edizione e in programma dall’8 al 30 dicembre. Un ricco cartellone di eventi che racconta il Natale, nella sua potente e radicata tradizione partenopea, che trova però nella fusione con riti, usanze e rievocazioni di altri paesi una narrazione più completa e contemporanea. Perché, come recita il claim della rassegna, “La Cultura è Plurale”. Clicca qui per tutte le informazioni

Alessandro Siani in scena con Fiesta

Alessandro Siani torna sul palco, laddove tutto è iniziato vent’anni fa. Debutterà infatti il prossimo 25 dicembre, nel giorno di Natale, al Teatro Diana, dallo stesso palco dove si esibì nel 2003, lo spettacolo Fiesta, che racconterà con la stessa verve comica degli inizi, ma con una veste nuova, le avventure comiche e irresistibili di alcuni tra i personaggi, protagonisti dello show. Clicca qui per tutte le informazioni

Rivelazioni: itinerari tematici, spettacoli itineranti e “Musica narrata”

Partito il 7 dicembre, il progetto “Rivelazioni” animerà la città di Napoli fino al 7 gennaio con 5 itinerari tematici con 78 percorsi guidati, “Musica Narrata” nelle chiese; e 25 spettacoli itineranti. Un fitto calendario di itinerari tematici (gratuiti, su prenotazione), con più di un itinerario disponibile in una sola giornata, che svela la natura caleidoscopica di Napoli, con le sue leggende, i suoi misteri, le sue storie e le sue tradizioni. La musica narrata propone un nuovo modo di raccontare l’arte e di svelare la storia e il mistero di un luogo: un copione, un narratore, attori e comparse, che con i loro racconti riescono a restituire al presente i fatti accaduti nel passato proiettandoli, attraverso la musica, verso il futuro. Gli spettacoli itineranti - infine - toccheranno tre punti della città: Via Toledo-Piazza Carità; Piazza Trieste e Trento-via Chiaia; Piazza del Gesù-Decumani. Clicca qui per tutte le informazioni

99 Posse in concerto al Bellini

Il 26 dicembre, i 99 Posse arrivano nello loro Napoli, al Teatro Bellini per chiudere la lunga tournée, che li ha portati nelle piazze e sui palchi di tutta Italia. Clicca qui per tutte le informazioni

Luce di Napoli al Duomo: apertura serale e concerto di Natale dei Cantori di Posillipo

Nella Cattedrale di Napoli è partita l'iniziativa di Natale 'Luce di Napoli'. In programma aperture serali straordinarie, visite guidate, un presepe vivente e due concerti. Questo fine settimana, la visita guidata si terrà sabato 23 dicembre (su due turni con partenza alle ore 20 e alle ore 21.30). Le visite sono su prenotazione obbligatoria sul sito tesorosangennaro.it. Ad accompagnare il pubblico saranno le guide dell’associazione Cantori dell’arte e Pietre Vive in un percorso inedito di uno dei luoghi simbolo della città. La sera di Natale (lunedì 25 dicembre 2023 ore 20.30. Ingresso libero e gratuito), poi, in programma il concerto dei Cantori di Posillipo fondati e diretti da Ciro Visco, con un repertorio che spazia dal Medioevo ai giorni nostri. Clicca qui per tutte le informazioni

In scena Canto di Natale di Charles Dickens

Da sabato 23 dicembre alle ore 21.00 (repliche fino al giorno 30, esclusa domenica 24), sarà in scena, al Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli, Canto di Natale di Charles Dickens, con Paolo Cresta (voce narrante) e Carlo Lomanto (voce & electronics), nell’adattamento e la regia di Annamaria Russo. La sala partenopea di Piazza San Domenico, per l’occasione, trasformerà i propri spazi in un salotto d’altri tempi, dove non mancherà proprio nulla: dalla poltrona da ‘sprofondo’ al plaid, per rendere più familiare la serata, fino alle piccole leccornie che rendono dolci le serate natalizie. Un coinvolgente ed emozionante “incontro”, per raccontare una notte di Natale che, a distanza di oltre un secolo, conserva l’inossidabile attualità di suggestioni preziose. Clicca qui per tutte le informazioni

Mare Fuori, il Musical all'Augusteo

Andrea Sannino, Antonio Orefice, Maria Esposito, Mattia Zenzola, Giuseppe Pirozzi, Enrico Tijani, Antonio D’Aquino, Giulia Luzi, Carmen Pommella, Emanuele Palumbo, Leandro Amato, Antonio Rocco, Christian Roberto, Giulia Molino, Bianca Moccia, Angelo Caianiello, Pasquale Brunetti, Yuri Pascale Langer, Sveva Petruzzellis, Anna Capasso, Fabio Alterio, Benedetta Vari. Sono loro i protagonisti del Musical Mare Fuori diretto da Alessandro Siani, che debutta il 14 dicembre a Napoli al Teatro Augusteo per restare poi in scena fino al 30 dicembre e ancora 1, 5, 6 e 7 gennaio. Clicca qui per tutte le informazioni

Tracce Contemporanee – La musica che viaggia: rassegna gratuita

Dialoghi in musica, duetti a suon di note, concerti. Prosegue fino al 23 dicembre la rassegna musicale Tracce Contemporanee – La musica che viaggia, in siti storici dei quartieri della Napoli “viscerale”. L'ultimo appuntamento sabato, nel Cortile dell'ex Ospedale della Pace. Il dialogo scende dal palcoscenico e si muove tra la gente. Alle 19.30 la performance dei ragazzi del laboratorio “Contaminazioni Musicali” a cura di Peppe Fontanella. Poi alle 21.00 l’orchestra multietnica La Répétition, composta da musicisti italiani e immigrati che con strumenti e danzatori di varie località del mondo esprimeranno quel suono meticcio che ben rappresenta il viaggio della musica e la musica che viaggia. Clicca qui per tutte le informazioni

La Cantata del Vero e Falso Lume, tra Pastori Falsi e Veri alla Certosa e Museo di San Martino

Per festeggiare il Natale, sabato 23 dicembre 2023 alle ore 11.00 nel Chiostro de Procuratori della Certosa e Museo di San Martino si terrà l’evento “La Cantata del Vero e Falso Lume, tra Pastori Falsi e Veri”, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale di “Natale a Napoli 2023”, a cura dell’Associazione Domenico Scarlatti in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e la Certosa e Museo di San Martino. Lo spettacolo musicale sarà preceduto, alle 10.30, da una visita illustrata alla Sezione Presepiale a cura del Servizio educativo del Museo, per un numero massimo di 25 partecipanti fino ad esaurimento posti. Lo spettacolo, a cura di Mariano Bauduin, si articola in vari piani drammaturgici e musicali: l’esecuzione de “La Cantata per la notte di Natale dei Cinque Profeti” di Alessandro Scarlatti, per orchestra, cinque voci soliste e organo, i cui recitativi secchi sono stati sostituiti da alcune scene recitate da attori/cantanti della Compagnia Gli Alberi di Canto Teatro. A loro saranno affidate anche le esecuzioni di alcuni brani natalizi della tradizione, come in un viaggio nella tradizione natalizia campana, e non solo: un percorso poetico e illustrativo su alcuni aspetti, che il tempo e la modernità stanno drammaticamente cancellando, mettendo in crisi l’essere umano in rapporto con la parte più antica di sé. La partecipazione all’evento è gratuita, per un massimo di 80 partecipanti. È richiesta la prenotazione, da effettuarsi attraverso il sito web www.domenicoscarlatti.it Clicca qui per tutte le informazioni

Mercatini di Natale Napoli, la magia a Pietrarsa

Il 23 dicembre e poi, a Santo Stefano, il 26 dicembre, regolarmente aperti i Mercatini di Natale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (che saranno, invece, chiusi il 24 e 25). Il fascino delle casette di legno, le melodie degli artisti di strada e delle street band, le luce e i colori del Natale, i sapori e i profumi dell’area food con la presenza dei principali produttori di eccellenze della enogastronomia campana, faranno vivere ai visitatori un viaggio unico tra immaginazione e realtà. Un evento da vedere, vivere e gustare dedicato a grandi e piccini, che coniuga cultura, tradizione e storia con la magia del Natale. Clicca qui per tutte le informazioni

Brunch della Vigilia ai Quartieri Spagnoli

Casa Mundana & QUOSTRO, Culture e Sapori - il nuovo spazio cucina e bar in seno a Foqus - organizzano "Il brunch della vigilia" sui Quartieri. La location è la meravigliosa corte della Fondazione FOQUS. Il 24 dicembre appuntamento nel nuovo cuore pulsante dei Quartieri Spagnoli per gli auguri di Natale, all'insegna dell'arte, della musica, del cibo e della napoletanità. Musica, esposizioni d'arte, dj set, street food, live cooking e tanto altro dalle 12:00 alle 19:00. L'ingresso è gratuito con registrazione online entro le 17.00, dopo le 17.00 ingresso con consumazione obbligatoria 10 €. Clicca qui per tutte le informazioni

A Città della Scienza, tombola scientifica e viaggio alla scoperta delle tradizioni del mondo

A Città della Scienza il weekend del 23 e 24 dicembre sarà un’occasione per festeggiare scoprendo le tradizioni natalizie del mondo, mettendosi alla prova con i laboratori a tema e giocando alla tombola scientifica. Clicca qui per tutte le informazioni

Aperitivo della Vigilia a Bacoli, tra Luci d'Artista e musica

Il 24 dicembre maxi-aperitivo in Villa Comunale a Bacoli, dalle 11 fino alle 20. "La Villa Comunale - spiega il sindaco Josi Gerardo della Ragione - sarà il cuore pulsante della movida sana, con tanti stand di bar del nostro territorio. Uno spettacolo assoluto. Tra i vicoli illuminati dalle Luci d’Artista. E tanta musica". Clicca qui per tutte le informazioni

Christmas Village alla Mostra d'Oltremare

Fino al 30 dicembre protagonista, alla Mostra D'Oltremare di Napoli, il Christmas Village. Molte le novità del villaggio natalizio, che riconferma numerose attrazioni come la pista di pattinaggio, palco eventi, laboratori didattici, area food e market, con un progetto che rimodella l’accesso all’esposizione coinvolgendo grandi e piccini in un mondo di luci, emozioni e divertimento realizzando straordinarie scenografie del Natale, capaci di trasportare i visitatori in un'atmosfera unica. Casette in legno, spettacoli pirotecnici e ospiti speciali animeranno l’intera area di oltre 5.000 metri quadrati degli spazi esterni della Mostra d’Oltremare ai quali si aggiunge una tensostruttura, di 1.100 mq, che ospiterà al coperto un secondo palco musicale e l’area gonfiabili. Clicca qui per tutte le informazioni