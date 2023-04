Weekend di Pasqua e Pasquetta a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 7 al 10 aprile

Alla Domus Ars in scena Il Miserere del maestro Carlo Faiello con protagonista Isa Danieli, per chi ama la natura e il trekking torna l'appuntamento con l'eco-escursione nel meraviglioso Parco Nazionale del Vesuvio, musica e street food saranno protagonisti all'Arenile, uno speciale tour in zattera di notte nella Galleria Borbonica e all'Edenlandia divertimento assicurato per tutti, tra spettacoli e giochi. Tanti, inoltre, i musei aperti e le mostre in corso che cittadini e turisti potranno visitare, tra le quali Picasso e l'antico al Mann, Dialoghi intorno a Caravaggio a Palazzo Reale e Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale a Capodimonte.

Questo fine settimana di Pasqua in città è ricco di iniziative da non perdere, per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 7 a lunedì 10 aprile:

Il Miserere del maestro Carlo Faiello con Isa Danieli

Venerdì 7 aprile, alla Domus Ars torna dal vivo, in occasione della Pasqua 2023, il Miserere del maestro Carlo Faiello con protagonista Isa Danieli. Lo spettacolo, in forma di Teatro/Concerto a cura de Il Canto di Virgilio, viene replicato con successo da 8 anni a Napoli ed è un appuntamento fisso delle festività pasquali. Quest'anno il Miserere è dedicato a Don Peppe Diana. Clicca qui per tutte le informazioni

Pasqua al Palazzo Reale con Caravaggio

Fine settimana intenso al Palazzo Reale di Napoli. Si parte venerdì 7 aprile con l'apertura straordinaria serale al costo ridotto di 2,00 euro (ore 20.00 - 23.00 con ultimo ingresso alle 22.00) e, a seguire, l'apertura del sito sia la domenica Pasqua che i l lunedì in Albis 10 aprile con i consueti costi ed orari di apertura. Occasione imperdibile per visitare, non solo l’Appartamento Reale, ma anche la mostra in corso, nella Galleria del Genovese “Dialoghi intorno a Caravaggio. Opere da Capodimonte a Palazzo Reale”. Clicca qui per tutte le informazioni

In zattera di notte alla Galleria Borbonica

Venerdì 7 aprile ritorna il fascino Galleria Borbonica con un’esclusiva e magica visita guidata notturna, da non perdere, in zattera nelle viscere di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Pasqua al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte attende i suoi visitatori per il lungo weekend di Pasqua con la mostra “Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” (sala Causa) a cura di Riccardo Naldi e Andrea Zezza. Domenica 9 aprile (proprio nel giorno di Pasqua) alle ore 12.00 sarà possibile prenotare anche una visita guidata alla mostra a cura delle Nuvole-Servizi educativi del Museo. Per tutto il weekend, inoltre, il Salone delle Feste sarà allietato dalla musica al pianoforte del M° Rosario Ruggiero e dalle performance della Compagnia Arcoscenico (Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta), attività a cura dell’Associazione MusiCapodimonte. Il Real Bosco ed il parco resteranno chiusi Lunedì in Albis 10 aprile. Clicca qui per tutte le informazioni

Brunch di Pasquetta all'Arenile tra street food e musica no stop

Anche quest'anno, l'Arenile di Bagnoli propone lo speciale brunch di Pasquetta con 12 ore di musica no stop e tanto divertimento con trampolieri, mangiafuoco, beach volley, torneo di scopa, area kids, street food e stand artistici.

Pasqua al Mann con la mostra Picasso e l'antico

Aperto sia la domenica di Pasqua che il Lunedì in Albis il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Oltre a visitare le collezioni del Museo, l'occasione è perfetta anche per visitare la mostra - appena inaugurata - “Picasso e l’antico”. L’esposizione curata da Clemente Marconi, allestita nelle sale della collezione Farnese, si divide in due parti: la prima relativa ai soggiorni a Napoli di Picasso, delineando come si presentava il museo al tempo della visita dell’artista, e la seconda relativa al confronto tra le opere del museo e i lavori di Pablo Picasso. Clicca qui per tutte le informazioni

Eco-escursione di Pasquetta sul Vesuvio

Vesuvio Natura da Esplorare ed Econote organizzano, anche quest’anno, la Pasquetta immersi nella natura e all’insegna della sostenibilità con una speciale eco-escursione sul Vesuvio. Il percorso scelto per la Pasquetta 2023 è nuovo e inedito, ma sempre accompagnati dalle guide escursionistiche naturalistiche di Vesuvio Natura da Esplorare che vivono il Vesuvio tutto l’anno. Clicca qui per tutte le informazioni

All’Edenlandia con il Bianconiglio e la Caccia alle Uova

Fine settimana di divertimento per grandi e piccini all'Edenlandia, dove sabato e la domenica di Pasqua, alle 12.30 e alle 16.30 è in programma la Grande Caccia alle uova. accompagnata e guidata dal Bianconiglio. Per l’occasione, saranno regalate a tutti i partecipanti le uova di cioccolato dell’Edenlandia. Lunedì di Pasquetta, dalle 11.00 e per tutta la giornata, in programma spettacoli di bolle di sapone con @diegobolleshow. Clicca qui per tutte le informazioni

Re Casatiello: l'evento dedicato al dolce Pasquale di Monte di Procida

Torna la manifestazione/competizione dedicata al Casatiello dolce Pasquale di Monte di Procida, tutelato dalla De.Co. Appuntamento a sabato 8 aprile alle ore 18 al Pala Pippo Coppola di Monte di Procida. Per partecipare alla competizione basta consegnare il proprio Casatiello Dolce prima delle ore 17:30 il giorno della competizione stessa. I casatielli saranno valutati in modo anonimo con l’apposizione di bandierine. La partecipazione come concorrente è libera e aperta a tutti fino ad un massimo di 20 Casatielli. Clicca qui per tutte le informazioni

Pasqua in musica ai Giardini la Mortella

La stagione musicale da camera promossa dalla Fondazione Walton ai Giardini la Mortella di Ischia, prosegue sabato 8 e domenica 9 aprile, nel weekend di Pasqua, con l’esibizione del pianista ucraino-statunitense Ivan Moshchuk. I concerti si svolgeranno alle ore 17.00 nella Sala Recite. I Giardini la Mortella, sono aperti al pubblico nelle tradizionali giornate di martedi, giovedi, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 19.00. Clicca qui per tutte le informazioni

Pasqua e Pasquetta al Museo interattivo e al Planetario di Città della Scienza

Un lungo ponte pasquale a Città della Scienza per festeggiare insieme dal 7 all’11 aprile. Tra laboratori, attività giochi e dimostrazioni le feste di Pasqua sono un’occasione unica per fare il pieno di scienza e divertimento. Clicca qui per tutte le informazioni