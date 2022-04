Weekend di Pasqua e Pasquetta a Napoli: arte, musica, tour e divertimento

Uno speciale itinerario alla scoperta del Miglio Sacro, il Miserere del maestro Carlo Faiello con protagonista Isa Danieli, per chi ama la natura e il trekking torna l'appuntamento con l'eco-escursione nel meraviglioso Parco Nazionale del Vesuvio, musica e street food saranno protagonisti all'Arenile e anche Nabilah, all'Edenlandia divertimento assicurato per grandi e piccini tra spettacoli e giochi, mentre a Pietrarsa sarà un fine settimana tra storia e bellezza. Tanti, inoltre, i musei aperti e le mostre in corso che cittadini e turisti potranno visitare.

Ecco i nostri consigli su cosa fare (e vedere) nel lungo fine settimana di Pasqua e Pasquetta a Napoli e dintorni:

Pasqua alla scoperta del Miglio Sacro

Weekend di Pasqua con uno speciale tour guidato alla scoperta del Miglio Sacro di Napoli. Un itinerario lungo un miglio, alla scoperta dei tesori nascosti del Rione Sanità. Le tappe: Catacombe di San Gennaro, Basilica di San Gennaro extra moenia, Cimitero delle Fontanelle, Basilica di Santa Maria della Sanità, i vicoli del Rione Sanità, Palazzo Sanfelice, Palazzo dello Spagnuolo. Clicca qui per tutte le informazioni

Torna il Miserere del maestro Carlo Faiello con Isa Danieli

Venerdì 15 aprile, alle ore 20.30, alla Domus Ars torna dal vivo, in occasione della Pasqua 2022, il Miserere del maestro Carlo Faiello con protagonista Isa Danieli. Lo spettacolo in forma di teatro/concerto a cura de Il Canto di Virgilio (che viene replicato con successo da 7 anni a Napoli), è ormai un appuntamento fisso delle festività pasquali. Clicca qui per tutte le informazioni

Dalí incontra Hitchcock: a Napoli l'anteprima mondiale della mostra Spellbound

Pasqua a Napoli con Dalì ed Hitchcock. The Dalì Universe ha scelto infatti la città partenopea e l’avvio della stagione turistica per l’anteprima mondiale di Spellbound: Scenografia di un Sogno, la mostra a cura di Beniamino Levi dedicata a Salvador Dalì ed Alfred Hitchcock, in esposizione presso la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta dal 14 aprile fino al 30 settembre 2022. Clicca qui per tutte le informazioni

In zattera di notte alla Galleria Borbonica

Sabato 16 aprile ritorna il fascino Galleria Borbonica con un’esclusiva e magica visita guidata notturna, da non perdere, in zattera nelle viscere di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Easter Party: speciale Pasqua al Nabilah

Il 17 aprile, per la domenica di Pasqua, il Nabilah, esclusivo Beach Club di Bacoli , propone uno speciale party dalle mille sorprese con ristorante sul mare, american bar e Dj Set. Clicca qui per tutte le informazioni

Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli in mostra a Capodimonte

La mostra, allestita al Museo di Capodimonte con 200 opere provenienti tutte dalle collezioni permanenti del sito, senza prestiti esterni, si propone di rilanciare il dibattito presentando un’altra lettura del ‘600 napoletano, diventato per amatori e storici il secolo di Caravaggio. Clicca qui per tutte le informazioni

Metro Art Tour Speciale Pasqua

Per le festività pasquali ANM propone per sabato 16 Aprile una speciale giornata di tour alle Stazioni dell’Arte con due appuntamenti di visita, al mattino e al pomeriggio. Si inizia alle ore 10:30 con un Metro Art Tour dedicato ad approfondire la conoscenza del patrimonio artistico, architettonico e archeologico del metrò. Partenza dalla stazione Toledo per proseguire con la visita a Università e Duomo. Nel pomeriggio torna invece il format Napoli Sottosopra in collaborazione con L’Arsenale di Napoli. Un nuovo walking&metro tour tra Stazioni dell’Arte e percorsi urbani, alla scoperta della straordinaria relazione che fin dalla sua fondazione Napoli ha intessuto con il proprio sottosuolo e che ancora oggi ne costituisce una caratteristica unica al mondo. Clicca qui per tutte le informazioni

All’Edenlandia tra animazione, spettacoli e laboratori gratis

Un programma ricco di appuntamenti gratuiti, quello del mese di aprile all'Edenlandia, il grande Parco cittadino napoletano, insieme ai personaggi più amati di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, ai giocolieri, il mago, alle face artist, ai laboratori e alla grande caccia alle uova. Il Parco sarà aperto anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Clicca qui per tutte le informazioni

Eco-escursione di Pasquetta sul Vesuvio

Il 18 aprile torna l’eco-escursione di Pasquetta all’insegna della sostenibilità, della natura e del trekking su uno dei sentieri più belli e verdeggianti del parco nazionale del Vesuvio (in Riserva Forestale Tirone Alto-Vesuvio). Ad organizzarla, anche quest’anno, l’associazione di promozione sociale Vesuvio Natura da Esplorare e l’associazione culturale Econote. Clicca qui per tutte le informazioni

Pasqua e Pasquetta al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Il Museo Ferroviario di Pietrarsa si potrà visitare anche durante le feste pasquali. Domenica 17 e lunedì 18 aprile i cancelli del polo museale della Fondazione FS apriranno alle 9.30 per consentire l’accesso ai padiglioni e ai viali fioriti affacciati sul mare a quanti vorranno trascorrere una giornata all’insegna della cultura e della bellezza. Oltre alla possibilità di ammirare antiche locomotive ed eleganti carrozze che rappresentano tasselli importanti nella storia delle ferrovie e dell’Italia, i visitatori potranno apprezzare anche la mostra d’arte contemporanea “Astractura” allestita nella Sala delle Locomotive Elettriche. Si potranno, inoltre, gustare caffè, aperitivi e prelibatezze dolciarie tipiche del territorio. Clicca qui per tutte le informazioni

Brunch di Pasquetta all'Arenile tra street food e musica no stop

L'Arenile di Bagnoli inaugura, in occasione della Pasquetta, il primo brunch della stagione. Lunedì 18 aprile, appuntamento con 12 ore di musica no stop (12>24h), 2 aree musicali, street food e vari punti ristoro, arte, animazione, baby parking, Toro Meccanico e tante altre sorprese. Special Guest della giornata Marc Maya from El Row. Clicca qui per tutte le informazioni