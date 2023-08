Weekend lungo a Napoli con il ponte di Ferragosto: gli eventi dall'11 al 15 agosto

La rassegna Restate a Napoli con tanti spettacoli gratuti in piazza del Plebiscito, sabato apertura straordinaria serale a Palazzo Reale al costo di 3 euro, ultimi giorni per visitare la grande mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experience, passeggiate - tra natura ed enogastronomia - sul Vesuvio 'e notte, il tradizionale Pennone a Mare, la sagra del pesce azzurro al lido Varca d'Oro, visite guidate al tramonto al Pausilypon e lo speciale appuntamento con l'Alba Magica.

Fine settimana lungo in città, con il ponte di Ferragosto, ricco di eventi da non perdere.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 11 a martedì 15 agosto:

Restate a Napoli, spettacoli gratuiti in Piazza Plebiscito

Partita il 9, andrà avanti fino al 16 agosto, in Piazza del Plebiscito, la terza edizione della rassegna teatrale e musicale Restate a Napoli. La kermesse, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, rientra nei progetti di Napoli Citta? della Musica ed artisticamente è diretta da Lello Arena. Per otto giorni consecutivi i turisti e i cittadini avranno la possibilita? di assistere a 24 spettacoli (uno pomeridiano, uno crepuscolare ed uno serale) tutti ad ingresso libero, su prenotazione. Tra gli ospiti che si alterneranno nei prossimi giorni: i Foja e Valerio Jovine, Rosalia Porcaro, Maria Nazionale, Roberto Colella con il featuring di Lello Arena. Clicca qui per tutte le informazioni

Un sabato da Re: apertura serale a 3 euro a Palazzo Reale

Nuovo appuntamento con l'iniziativa Un Sabato da Re al Palazzo Reale di Napoli. Il12 di agosto, apertura straordinaria serale al costo ridotto di 3 euro dalle ore 20.00 alle 24.00 con ultimo ingresso alle ore 23.00. I visitatori avranno modo di accedere all’Appartamento di Etichetta e, alla fine del percorso, anche nella Galleria del Genovese, dove è allestita la mostra “Paladino. I 104 disegni di Pulcinella”. Anche il Museo Caruso, inaugurato lo scorso 19 luglio, nella Sala Dorica con accesso dal Cortile delle Carrozze, potrà essere visitato in occasione delle aperture serali, ma dalle 20.00 alle 22.30 con ultimo ingresso alle 22.00 e il il costo è compreso nel biglietto delle aperture serali a 3 euro. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh: The Immersive Experience

Ultimi giorni (fino al 13 agosto) per visitare la grande mostra internazionale "Van Gogh: the Immersive Experience". L'esposizione multimediale è tornata a Napoli in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restaur, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva . Clicca qui per tutte le informazioni

Ferragosto sul Vesuvio ‘e notte

Settimana di Ferragosto tra miti, trekking, natura ed enogastronomia «made in Vesuviano». Dal 10 al 16 agosto torna Vesuvio 'e notte: passeggiate (a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria) sul Sentiero 1 in compagnia di Umberto Saetta e delle guide vulcanologiche dell’associazione “I Vesuviani”. Clicca qui per tutte le informazioni

Festa del Mare 2023: la sagra del pesce azzurro e musica popolare

Nuovo appuntamento con il Festival 'IttateveAmare' al lido Varca d'Oro, in riviera Flegrea domizia : il 14 agosto arriva la 'Festa del Mare 2023' con la sagra del pesce azzurro e tanta musica popolare. Il ticket di ingresso è di 20 euro ed è comprensivo anche di un calice di prosecco. Clicca qui per tutte le informazioni

Tramonti d'Estate al Pausilypon

Tornano i Tramonti d’Estate al Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon. Per tutti i weekend di luglio e agosto, speciale visita guidata al tramonto per ammirare le bellezze archeologiche e naturalistiche del Parco, illuminate dalla luce dorata del sole che cala sui Campi Flegrei. Clicca qui per tutte le informazioni

A Ercolano tre serate di spettacoli gratuiti con Andrea Sannino, La Maschera, Vincenzo Comunale e Tony Tammaro

Tre serate di musica e comicità a Piazza Pugliano con ingresso libero per la chiusura de l progetto “Ercolano=Legalità+Turismo” e per i festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta in Cielo. Sabato 12 e domenica 13 agosto, a esibirsi in concerto saranno prima La Maschera, anticipati dallo spettacolo comico di Vincenzo Comunale, e poi Andrea Sannino. Lunedì 14 agosto, arriva la travogente ironia di Tony Tammaro, a seguire lo spettacolo pirotecnico. Clicca qui per tutte le informazioni

Ferragosto con il tradizionale Pennone a Mare

Il 15 agosto, a Pozzuoli torna l'appuntamento con il Pennone a Mare – Palo di Sapone, la manifestazione popolare associata alla celebrazione dell’Assunzione della Vergine Maria al cielo. Dalle ore 16:30, nella parte di porto prossima alla Darsena, detta ‘U Valjone, i pescatori puteolani gareggiano nella tradizionale sfida all’ultima bandierina. Su di un palo in legno di 15 metri, cosparso con grasso animale, sospeso a 45° sul mare, sono posizionate 3 bandierine, corrispondenti ad altrettanti gradini del podio. Atleti di ogni età, devoti alla Stella Maris, gareggiano in una goliardica prova di coraggio ed equilibrio, esortati dal pubblico, che occupa la banchina e il mare antistante. Vince colui che, camminando sullo scivoloso palo, riesce a strappare una delle tre bandierine prima di cadere in mare. Al termine della gara, i partecipanti si recano nella chiesetta dell’Assunta a Mare per la celebrazione religiosa e la processione per le vie del centro storico. Clicca qui per tutte le informazioni

Percorsi serali al Parco Archeologico di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano accoglie i visitatori nelle serate d’estate vestito di luce per “I Venerdì di Ercolano”. Ripartiti, dal 21 luglio, i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di illuminazioni artistiche e rappresentazioni teatrali di Teatri 35. Quest’anno sono il cibo e l'alimentazione a ispirare il racconto nell’area archeologica. Clicca qui per tutte le informazioni

Sui Sentieri degli Dei e Ferragosto con l'Alba magica

Da dodici anni gli scorci tra le curve dei Monti Lattari e i panorami a picco sul mare tra Capri e Punta Licosa sono lo sfondo di Sui Sentieri degli Dei, festival dell’Alta Costiera Amalfitana che, con i suoi eventi artistici tra musica, teatro e letteratura, riesce a valorizzare il territorio, arricchendo ancor di più la bellezza dei luoghi. Dal 20 luglio, la storica Agerola si è trasformata ancora una volta in una città-festival con un fitto cartellone di live, spettacoli, incontri, pomeriggi letterari ed eventi immersivi che andranno avanti fino al 5 settembre, tra cui l’attesa Alba magica in alta quota nella notte tra il 14 e il 15 agosto per accogliere tra le note il sorgere del sole. Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere. Clicca qui per tutte le informazioni