Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 27 al 29 gennaio

Benedetto Casillo in scena in Sala Assoli con Ultimo arrivato… a casa Moscato, Enzo Avitabile in concerto al teatro MAV di Eercolano, Daniele Sepe al Trianon Viviani con un omaggio musicale a Totò, la serata Frammenti di Cielo all'Osservatorio di Capodimonte, il Concerto della Memoria a Palazzo Reale di Napoli con il Coro di Voci Bianche del San Carlo, oltre mille giocattoli antichi in esposizione all'Archivio di Stato, nella seicentesca Chiesa di San Potito c'è la mostra Van Gogh: the Immersive Experience mentre a San Domenico Maggiore protagonista la mostra Degas, il ritorno a Napoli.

Nuovo fine settimana in città, ricco di iniziative da non perdere.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 27 a domenica 29 gennaio:

Enzo Avitabile in concerto

Venerdì alle ore 21, Enzo Avitabile sarà in concerto al teatro Mav di Ercolano. In scena il progetto Acoustic World, con il quale Avitabile ripercorre in chiave acustica (formazione in trio) i suoi ultimi 15 anni della sua produzione discografica. Clicca qui per tutte le informazioni

Benedetto Casillo in scena con Ultimo arrivato… a casa Moscato

Una sorta di esame di maturità. Così Benedetto Casillo definisce Ultimo arrivato… a casa Moscato, il lavoro che conclude nella Sala Assoli di Napoli “We Love Enzo” il trittico di dediche alla poetica di Moscato. Fino a domenica 29 gennaio l’attore, comico e autore mette in scena il suo atto d’amore, “un’aspirazione, che poi diventa necessità, per molti attori napoletani e non solo”. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh: The Immersive Experience

La grande mostra internazionale "Van Gogh: the Immersive Experience" torna a Napoli in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restauri, in via Salvatore Tommasi 1, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva . Clicca qui per tutte le informazioni

A Palazzo Reale concerto del Coro di Voci Bianche del San Carlo per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della memoria 2023, venerdì 27 gennaio alle ore 18.00, presso il Teatro di Corte del Palazzo Reale si terrà un concerto dal titolo La storia di Brundibar, eseguito dal Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo, diretto da Stefania Rinaldi. Lo spettacolo è dedicato alla memoria dei bambini ebrei deportati nel ghetto di Terezìn (Repubblica Ceca) protagonisti, nel 1944, di una piccola partitura per Voci Bianche: Brundibar di Hans Krasa. In occasione dell’evento, dalle ore 18,00 alle ore 19,00, l’accesso all’Appartamento Storico sarà gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni

Daniele Sepe in Sepè le Mokò: omaggio musicale a Totò e ai suoi film

Con “Sepè le Mokò”, Daniele Sepe rende uno speciale omaggio musicale a Totò e agli autori dei suoi film. Appuntamento al Teatro Trianon Viviani sabato 28 gennaio, ore 21. Ad accompagnare il sax di Sepe, Mario Nappi (piano e tastiere), Aldo Capasso (contrabbasso e basso elettrico), Paolo Forlini (batteria), Antonello Iannotta (percussioni), Alessandro Tedesco (trombone) e Federico Luongo (chitarra). Clicca qui per tutte le informazioni

I dipinti trafugati durante la Seconda Guerra mondiale: visita guidata al Museo di Capodimonte

In occasione della Settimana della Memoria, sabato 28 gennaio, il Museo e Real Bosco di Capodimonte in collaborazione con Le Nuvole, propone un percorso tra i dipinti trafugati durante la Seconda Guerra mondiale dai nazisti e successivamente recuperati e restituiti. Una visita guidata tra le opere di Tiziano, Michelangelo, Raffaello, Bellini e molti altri ancora, per ammirare i capolavori della collezione permanente del Museo e conoscere la straordinaria storia di Rocco Siviero, capo dell’Ufficio Interministeriale per il Recupero delle Opere d’Arte che nel 1947 riportò in Italia questi capolavori. Clicca qui per tutte le informazioni

I Santi Francesi in concerto

Sabato 28 gennaio, i Santi Francesi, vincitori di X Factor 2022, saranno in concerto al Duel Club di Pozzuoli. Un'occasione per sentire dal vivo i brani che hanno accompagnato finora i ragazzi nel loro percorso artistico e che li ha fatti apprezzare al grande pubblico. Clicca qui per tutte le informazioni

Simone Schettino in scena con Se tutto va bene...stiamo uguale a prima

In scena al teatro Totò fino a domenica 29 gennaio (sabato doppio spettacolo), il lavoro del popolare comico e cabarettista con la regia di Enzo Liguori, condurrà il pubblico in un mondo diviso tra le risate e le riflessioni. Clicca qui per tutte le informazioni

La Fiera dei Balocchi – Mostra del giocattolo antico

All'archivio di Stato di Napoli è visitabile gratuitamente, fino al 30 gennaio, una speciale mostra dedicata ai giocattoli antichi: oltre mille giocattoli, allestiti in otto aree tematiche, con una immaginifica scenografia di Donatella Dentice d’Accadia. La Mostra attinge alla pregevole collezione di giocattoli antichi di Vincenzo Capuano , che ne ha raccolti oltre 8 mila, e il suo percorso espositivo è la conferma di un assunto: “Non c’è nulla di più serio del gioco”, punto focale della fantasia e della creatività di bimbi e adulti. Clicca qui per tutte le informazioni

Frammenti di cielo all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Una serata aperta al pubblico per ricordare anche quegli astronomi che hanno subito persecuzione e discriminazione . In programma - il 27 gennaio dalle ore 20.30 -una conversazione scientifica di Enrico Cascone, ricercatore dell’Osservatorio di Capodimonte, per narrare la straordinaria intuizione dell'astronomo Guido Horn D’arturo che, prima di essere colpito dalle leggi razziali, ha inventato e costruito il primo telescopio a tasselli. Per concludere la serata, le osservazioni ai telescopi con l'Unione Astrofili Napoletani. L'ingresso è libero su prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Degas, il ritorno a Napoli: la mostra a San Domenico Maggiore

Prodotta da Navigare S.r.l. in collaborazione con il Comune di Napoli e Diffusione Cultura e curata da Vincenzo Sanfo, la mostra è stata inaugurata il 14 gennaio nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, a pochi passi dal palazzo Pignatelli di Monteleone dove Degas soggiornò nel 1856. La particolarità dell’evento è proprio il racconto del rapporto del grande maestro con la città di Napoli che fu, con Parigi, la sua città del cuore. L’esposizione raccoglie quasi 200 opere originali tra cui 34 fotografie: i monotipi di Maison Tellier e di Famille Cardinal, disegni, studi preparatori, litografie e xilografie, acqueforti, rarissime fotografie scattate da Degas, ma anche tre sue pregiate statuette di bronzo. In gran parte provengono da collezioni private, francesi e belghe, e molte sono quelle offerte per la prima volta in visione al pubblico. Clicca qui per tutte le informazioni

Mistero in casa Addams: a Villa Bruno lo show con delitto per famiglie

Sabato 28 e domenica 29 gennaio alle Fonderie Righetti di Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano, è di scena “Mistero in Casa Addams”, il nuovo sorprendente show immersivo per famiglie, firmato “Ma dove vivono i cartoni?” di Aurora Manuele. Uno show poliedrico che spazia dalla rappresentazione teatrale al musical e che si ispira alla storia dell’eccentrica famiglia gotica americana, sebbene completamente riscritta e rivisitata da Francesco Chiaiese. Clicca qui per tutte le informazioni