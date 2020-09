Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 4 al 6 settembre

A San Domenico Maggiore grande musica con i concerti di Maldestro, 'O Zulù e Dario Sansone, al Maschio Angioino il Teatro gratuito con la rassegna 'Settembre al Castello' curata da Il Pozzo e Il Pendolo, al Rione Terra aperitivi in jazz e cinema all'aperto, al MANN la grande mostra dedicata agli Etruschi e per i più piccini c'è il grande Parco dei Dinosauri allo Zoo: nuovo fine settimana a Napoli (e dintorni) tutto da vivere, sempre continuando a rispettare tutte le norme di sicurezza.

Ecco i nostri 10 consigli su cosa fare (e vedere) a Napoli e provincia dal 4 al 6 settembre:

1. Musica a San Domenico Maggiore con Maldestro, ‘0 Zulù e Dario Sansone

Chiusura col botto per la bella rassegna musicale promossa da Alto Volume al Chiostro di San Domenico Maggiore nell’ambito di R-estate a Napoli. Venerdì appuntamento con Maldestro, sabato con Luca "‘O Zulù" Persico e domenica con Dario Sansone (Foja)

2. Settembre al Castello: spettacoli gratuiti al Maschio Angioino

Nell’ambito della rassegna #ARTerie, è partito questa settimana ‘Settembre al Castello’: quattro appuntamenti teatrali a cura de Il Pozzo e Il Pendolo. Sabato in scena “Una pura formalità” di Pascal Quignard e domenica a chiudere sarà ‘Sostiene Pereira’ di Antonio Pereira. Gli eventi sono gratuiti, ma su prenotazione (info@gabbianellaclub.it – 347 3977208)

3. 629 - Uomini in gabbia: in scena l’epopea moderna dei rifugiati

Domenica 6 settembre ore 21, al Palazzo D'Avalos a Procida, andrà in scena 629 – Uomini in gabbia, progetto di Mario Gelardi. Lo spettacolo nasce mettendo insieme autori provenienti da tre diversi Paesi — Spagna, Grecia e Italia —, che attraversano il clima di odio violento nei confronti dei rifugiati cui è approdata l’Europa. L’ex Carcere dell’isola di Procida ospita questa moderna epopea, che nell'allestimento di Gelardi vede al centro della scena una grande gabbia, all'interno della quale sarà ospitato il pubblico. In questo modo gli spettatori condivideranno con gli attori una reale compartecipazione allo stato d'animo di chi ha attraversato il mare per avere salva la vita. L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria

4. Cinema all’aperto al Rione Terra con 'Rosa Pietra Stella'

Proseguono gli appuntamenti con Pozzuoli Estate 2020 all’Arena del Rione Terra con musica e cinema. Questo fine settimana, da venerdì a domenica, le serate si apriranno con aperitivo in jazz al tramonto e poi a seguire, alle 21, la proiezione del film ‘Rosa Pietra Stella’

5. Gli Etruschi e il MANN: la grande mostra all’Archeologico di Napoli

Sarà visitabile fino al 31 maggio 2021 ‘Gli Estruschi e il MANN’, una grande mostra per raccontare l’antica popolazione italica. Un percorso espositivo inedito, che presenta 600 reperti: ben 200 le opere visibili per la prima volta Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Prosegui per scoprire tutti gli altri eventi del weekend --->