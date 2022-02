Weekend di Carnevale a Napoli: cosa fare dal 25 al 27 febbraio

Torna la City Half Marathon, speciale mezza maratona partenopea, al Vomero c'è Chocoland - La terra dei golosi, alla Basilica della Pietrasanta due giorni di musica e cultura, a Palazzo Reale appuntamento con il 'Ballo a Corte', una speciale visita guidata in maschera e teatralizzata e tanti gli eventi speciali dedicati al Carnevale da Capodimonte a Scampia.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città, tutte programmate nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 25 al 27 febbraio:

Ballo a Corte a Palazzo Reale: speciale visita-spettacolo in maschera

Sabato e domenica (e in replica anche lunedì e martedì), appuntamento con una speciale visita guidata in costume di Palazzo Reale, accompagnata da interventi teatrali itineranti a cura de Le Nuvole/Casa del Contemporaneo e la Direzione di Palazzo Reale. In occasione del Carnevale tutti i partecipanti, bambini o adulti che siano, potranno intervenire in maschera. Clicca qui per tutte le informazioni

Chocoland - La terra dei golosi

Dal 24 febbraio al 1° marzo, torna al Vomero "Chocoland - La terra dei golosi". La 12esima edizione della fiera del cioccolato artigianale si terrà questa volta in piazza degli Artisti e nella zona esterna al parco Mascagna. Clicca qui per tutte le informazioni

Carnevale a Capodimonte: burattini, visite e laboratori per bambini

Tante attività per bambini nel weekend che precede la festa di Carnevale al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Da sabato 26 febbraio fino a martedì 1 marzo, dalle ore 11.00 alle 13.00 nel Cortile Monumentale del Museo si rappresentano le storie classiche delle guarattelle, i burattini della tradizione popolare napoletana, che ancora oggi incantano il pubblico di tutte le età. Inoltre, sabato torna lo speciale appuntamento con il laboratorio di disegno, mentre domenica in programma la visita per bambini “Scopri il tuo Museo. Alla scoperta dei capolavori di Capodimonte”. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli City Half Marathon tra Sport e Cultura

Domenica torna la mezza maratona partenopea promossa da Napoli Running, diventata ormai molto più di una gara podistica. Oltre alla gara sui 21 km, ci sarà anche una gara di staffetta, i cui partecipanti si passeranno il testimone a metà percorso. La partenza delle due gare sarà contestuale, alle ore 9.00, da viale Kennedy. Prevista la partecipazione di circa 4000 atleti, provenienti da 53 nazioni differenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Torna lo storico Carnevale di Scampia

Dal 25 febbraio al 1° marzo, tornano gli appuntamenti del Carnevale Sociale Napoli. Tra i tanti eventi, segnaliamo lo storico Carnevale promosso dal Gridas di Scampia (domenica 27 febbraio) che quest'anno, nel rispetto delle norme, si terrà in una forma "semi statica" di una passeggiata in cui saranno obbligatorie le mascherine e il distanziamento. Clicca qui per tutte le informazioni

Musica e cultura alla Basilica della Pietrasanta

La Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, propone un weekend di grandi eventi culturali, nel cuore del centro storico di Napoli. Si comincia venerdì 25 febbraio dalle ore 19.00 con I Concerti alla Pietrasanta – passeggiando tra celebri melodie e una visita esclusiva in nottura del Museo. Sabato 26 febbraio, invece, sarà la volta di Selene – Un bacio rubato tra il sole e la luna, messa in scena per l’occasione La Chiave di Artemysia.Il weekend si conclude con le consuete visite accompagnate, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con quattro turni di discesa. Clicca qui per tutte le informazioni

Carnevale a Pietrarsa: family tour e spettacolo teatralizzato

L'associazione Le Capere, in collaborazione con l'associazione Musicapodimonte, promuovono una mattina di Carnevale con tutta la famiglia al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per una visita guidata dedicata a grandi e piccini e un bellissimo spettacolo teatralizzato per i più piccoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Visita guidata e spettacolo di Flamenco nella Galleria Borbonica

Venerdì 25 febbraio alle 21, appuntamento con "El Ruido De La Historia": visita guidata nei meandri della Galleria Borbonica e lo speciale spettacolo di flamenco di Manuela Iannelli & Antonio Campaiola con Antonio Marino, Giada Buono, Genny Calvanese. Clicca qui per tutte le informazioni

Carnevale a Forcella: animazione e spettacoli gratuiti per i piccoli

Appuntamenti di Carnevale, per i bambini e le famiglie, sono in programma, venerdì 25 e sabato 26 febbraio nel centro storico di Napoli. In calendario c’è “Aspettando il Carnevale a Forcella”, a cura de La Baracca dei Buffoni e I Teatrini, iniziativa realizzata nell’ambito di RigenerArte progetto speciale di animazione e spettacolo sostenuto dalla Fondazione Banco di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Claude Monet: The Immersive Experience

Visto il grande successo riscosso, la mostra internazionale “Claude Monet: the Immersive Experience” resterà a Napoli fino al 31 maggio. L’esposizione nella seicentesca Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi, è stata prorogata per l'ultima volta. Nuove convenzioni con La Feltrinelli e campania>artecard. Clicca qui per tutte le informazioni

Carnevale dai mille colori all’Edenlandia: ingresso e tante attività gratis

Tante le attività gratuite, oltre all’ingresso, proposte dal grande parco cittadino partenopeo, il 26 e 27 febbraio. In programma il “trucca bimbi”, lo stand di Iolanda Sweets, “Giacomago Show” e la “Grande sfilata di Carnevale”. Clicca qui per tutte le informazioni

Carnevale a Città della Scienza tra colori e creatività

Città della Scienza si prepara a vivere un ricco weekend di attività ludico didattiche ispirate a scienza e colore che culminerà, domenica 27 febbraio, con la giornata dedicata al Carnevale. Clicca qui per tutte le informazioni