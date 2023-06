Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 9 all'11 giugno

L'Università Federico II festeggia con la città i suoi 799 anni con il concerto in piazza del Gesù di Goran Bregovi?, Peppe Servillo apre il Campania Teatro Festival con Nevica sulla mia mano, suggestivi luoghi da scoprire con 'Aperti per Voi Sotto le Stelle', in piazza Dante appuntamento con Saporitissimo, apertura straordinaria e visite guidate gratutite a Catel Capuano, Franco Ricciardi live al Maradona, la kermesse gastronomica Festa a Vico e tante iniziative per Giugno Giovani.

Nuovo fine settimana in città, ricco di iniziative da non perdere.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 9 a domenica 11 giugno:

Peppe Servillo apre il Campania Teatro Festival

Parte il 9 giugno - e andrà avanti fino al 9 luglio in diversi teatri napoletani e in tante altre location partenopee e campane - la sedicesima edizione del Campania Teatro Festival, la settima diretta da Ruggero Cappuccio. Anche in questa edizione saranno 9 le Sezioni (Internazionale, Prosa nazionale, Danza, Osservatorio, SportOpera, Musica, Letteratura, Progetti Speciali, Mostre) per un totale di 93 eventi e 116 repliche, con 57 prime assolute e 5 nazionali in 31 giorni di programmazione, con larga prevalenza delle drammaturgie contemporanee. Ad aprire aprire questa edizione 2023 sarà “Nevica sulla mia mano”, spettacolo di parole, musiche e immagini con Peppe Servillo che si terrà in Villa Floridiana. Clicca qui per tutte le informazioni

Franco Ricciardi in concerto al Maradona

Sabato 10 giugno, appuntamento live con Franco Ricciardi allo stadio partenopeo ribattezzato in onore di Diego Armando Maradona. "Esibirmi allo stadio di Napoli - ha spiegato l'artista - è stato il mio sogno da bambino, realizzarlo mi pare impossibile". Clicca qui per tutte le informazioni

Aperti per Voi sotto le Stelle

Dal 9 all’11 giugno i luoghi Aperti per Voi del Touring Club Italiano si animano per Aperti per Voi sotto le Stelle: aperture prolungate e straordinarie ed eventi speciali per rendere la bellezza, l’arte e la cultura accessibili a tutti. Per tre giorni in tutta Italia, grazie ai preziosi soci volontari del Touring, sarà possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese: palazzi storici, chiese, monumenti, aree archeologiche si animeranno con eventi e aperture serali. A Napoli venerdì 9 giugno si potranno scoprire le bellezze artistiche della Basilica di San Paolo Maggiore, mentre sabato 10 giugno sarà possibile ammirare la Basilica di San Giorgio Maggiore. Clicca qui per tutte le informazioni

Goran Bregovi? in concerto per i 799 anni della Federico II

Tanti eventi per l'ormai tradizionale appuntamento con ‘Buon compleanno Federico II’. L’Ateneo federiciano festeggia il plurisecolare anniversario con una serie di iniziative partite lunedì 5 giugno. Come consuetudine, inoltre, anche quest’anno la Federico II festeggerà insieme alla città con un concerto in piazza. Venerdì 9 giugno alle 20.30, infatti, la comunità federiciana si sposterà a Piazza del Gesù, per il Concerto di Goran Bregovi?, musicista e compositore bosniaco, accompagnato dalla sua band, la Wedding and Funeral Band, con trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare. Clicca qui per tutte le informazioni

Campania Wine, nel cuore di Napoli un evento unico dedicato al vino campano

Domenica 11(e poi lunedì 12 giugno) le bellezze architettoniche e monumentali di Napoli accoglieranno la rassegna Campania Wine. Un intenso programma della durata di due giorni con degustazioni, masterclass, seminari, wine tour, wine talk e wine forum per giornalisti, operatori e winelovers in due luoghi di assoluto pregio in una delle città più affascinanti al mondo, Napoli, oggi meta turistica tra le più blasonate al mondo: la Galleria Umberto I e il MUSAP - Museo Artistico Politecnico di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Giugno giovani: un mese di eventi gratis in tutti i quartieri

Partito il programma delle iniziative di ‘Giugno Giovani 2023’, un calendario di eventi che vedrà per tutto il mese l'arte, nelle sue diverse declinazioni, prendere forma in diversi angoli della città. Il progetto ha visto la partecipazione di tutte le Municipalità. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh: The Immersive Experience

Prorogata fino al 30 luglio la grande mostra internazionale "Van Gogh: the Immersive Experience". L'esposizione multimediale è tornata a Napoli in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restaur, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva . Clicca qui per tutte le informazioni

Il Castello Rivelato: visite straordinarie a Castel Capuano

Le bellezze di Castel Capuano rivelate ai napoletani e ai turisti: sabato 10 giugno alle ore 10.00 prenderà il via un ciclo di aperture straordinarie settimanali che fino al 1° luglio renderà visitabili le aree del maniero svevo normanno riqualificate di recente e per secoli accessibili solo per il disbrigo di pratiche giudiziarie. Promosse dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Castel Capuano, le visite avranno luogo di sabato dalle 9.30 alle 13.30. Ogni ora sarà consentito l’accesso a 15 persone, che avranno modo di apprezzare al meglio il valore storico, architettonico e artistico degli ambienti visitati grazie alla presenza di accademici, architetti ed esperti in materia, per l’occasione nelle vesti di guide. Le visite sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. Clicca qui per tutte le informazioni

Saporitissimo: in piazza Dante i sapori del Centro Sud Italia

Dall'8 giugno, in piazza Dante, la prima edizione di Saporitissimo, un interessante percorso tra i sapori ed i saperi del Centro e del Sud Italia. Gli stand offriranno al pubblico, fino all'11 giugno, prodotti tipici dell'enogastronomia e dell'artigianato regionale, dalla Campania alla Sicilia, dal Lazio alla Calabria, dall'Umbria alla Puglia. Sfogliatelle, cannoli e miele, arancine e salumi, taralli e tielle, nduja e cuzzetielli, sono solo alcune delle specialità gastronomiche presenti, da accompagnare con vini, birre artigianali, liquori e distillati. A completare l'offerta, eccellenze come le celebri ceramiche di Caltagirone, nate dalle sapienti mani degli artigiani locali ed esportate in tutto il mondo. Per i più piccoli, l'intrattenimento è garantito dalla presenza del teatro dei burattini di Mario Ferraiolo. Clicca qui per tutte le informazioni

100 anni di Pizza: Storia e Tradizione in mostra alla Casina Pompeiana

Inaugurata il 5 giugno, alla Casina Pompeiana, la mostra sugli ultimi 100 anni di evoluzione della figura del pizzaiolo, a cura dell’UPSN, l’unione Pizzaioli Storici Napoletani. C’è tempo fino al 23 giugno per visitare l’esposizione e fare una passeggiata attraverso una cinquantina di fotografie d’epoca, oltre a una selezione di tradizionali strumenti di lavoro. Clicca qui per tutte le informazioni

Frammenti geniali: itinerario letterario ispirato ai romanzi di Elena Ferrante

Domenica 11 giugno, in attesa della quarta stagione de L'amica geniale , NarteA ripropone l'itinerario letterario "Frammenti geniali", ideato per condurre i visitatori di Napoli sulle tracce delle protagoniste del romanzo della Ferrante. Clicca qui per tutte le informazioni

MagicaMente, al via rassegna estiva di teatro alla Reggia di Portici

È il Magma, che caratterizza geograficamente, artisticamente ed emotivamente il territorio partenopeo-vesuviano, il tema individuato per la terza edizione della rassegna MagicaMente alla Reggia di Portici, organizzata dal Pozzo e il Pendolo Teatro. Sono tre gli spettacoli programmati in questo primo segmento della rassegna, che prenderà il via, sabato 10 giugno, con Paolo Cresta in Uno Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello. Clicca qui per tutte le informazioni

Festa a Vico

Al via, da domenica 11 giugno, la tradizionale kermesse di Vico Equense - ideata nel 2003 dallo chef Gennarino Esposito - dedicata alla gastronomia che celebra valori, cultura e luoghi. " Festa a Vico - spiegano gli organizzatori - accenderà i riflettori sulla Campania e i suoi splendidi territori, mete ambite del turismo mondiale. I protagonisti dell’atteso evento potranno immergersi nelle bellezze naturali e nei sapori più autentici". La manifestazione andrà avanti, con tanti appuntamenti, fino al 13 giugno. Clicca qui per tutte le informazioni