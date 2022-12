Lungo weekend dell'Immacolata a Napoli: cosa fare dall'8 all'11 dicembre

I mercatini di Natale al Museo Ferroviario di Pietrarsa, il grande Villaggio di Natale alla Mostra D'Oltremare, passeggiate narrate e spettacoli itineranti per il Festival delle Scale di Napoli, aperture serali e l'allestimento dell'Albero di Natale al Palazzo Reale, il tradizionale Concerto dell'Immacolata a Sant'Anna dei Lombardi, la NAtivity Experience a San Biagio Maggiore, il Presepe Favoloso e la Notte Bianca al Rione Sanità.

Con un programma ricchissimo di eventi, in questo lungo ponte dell'Immacolata si aprono ufficialmente le festività natalizie in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da giovedì 8 a domenica 11 dicembre:

A Palazzo Reale aperture serali e L'Albero dei Desideri

Giovedì 8 e venerdì 9 dicembre, tornano le aperture serali straordinarie a Palazzo Reale di Napoli con l'iniziativa "l'Albero dei desideri" dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo ingresso alle ore 22.00), durante le quali è possibile visitare l'Appartamento Storico al costo ridotto di 2,00 euro. Come da tradizione, nella giornata dell'8 dicembre, sarà allestito sullo Scalone d'Onore di Palazzo Reale l'albero di Natale che quest'anno sarà addobbato in diretta, durante l'orario di visita. Per l'occasione, ai piedi dell'imponente albero di Natale, i visitatori troveranno un grande pacco regalo che accoglierà le lettere con i desideri dei bambini, ma anche degli adulti, che potranno essere imbucate per tutto il periodo natalizio, fino all'Epifania. Una selezione dei messaggi ricevuti sarà pubblicata sui canali social di Palazzo Reale il 6 gennaio 2023.

Mercatini di Natale Napoli: torna la magia a Pietrarsa

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna a trasformarsi nella città del Natale. Dopo il successo delle passate edizioni, infatti, dal 3 dicembre all'8 gennaio, Il Museo riapirà le porte ai Mercatini di Natale Napoli, nella speciale e magica edition 9 e 3/4. Grande novità di questa quarta edizione, è il tema magico scelto e l'Experience Pietrarsa 9 e 3/4, un'area completamente al coperto dove giocare con pozioni ed esperimenti magici. Ai più piccoli sarà riservato un programma specifico con attività ludico/didattiche, tra cui la visita alla "Littorina postale" per scrivere e inviare la letterina dei desideri, la presentazione delle locomotive che hanno trainato il Polar Express, e la visita alla casa di Babbo Natale. Per gli adulti sono previsti eventi speciali, tra cui spettacoli, cabaret, rappresentazioni teatrali, concerti live e artisti itineranti.

Benvenuti al Rione Sanità: La Notte Bianca

Il 9 dicembre torna l'appuntamento con Benvenuti al Rione Sanità - Sanità tà tà, la speciale notte bianca con aperture straordinarie e tanti eventi musicali che animeranno l'intero quatiere. L'evento si inserisce nell'ampia rassegna di Natale Vedi Napoli e poi torni.

Festival delle Scale di Napoli

Torna l'appuntamento con il Festival delle scale di Napoli. L'edizione di quest'anno affianca il racconto delle scale al tema del clima per riflettere, in modi diversi e adatti a tutti, sui grandi temi del cambiamento climatico e della sostenibilità. In programma, fino all'8 gennaio, visite guidate, passeggiate narrate, spettacoli itineranti con letture e drammatizzazioni, interventi musicali, tour fotografici.

Altri Natali, rassegna di eventi che racconta il Natale oltre la tradizione

Ad animare le 10 municipalità cittadine, dall'8 al 30 dicembre, un inedito palinsesto di eventi per raccontare il Natale rinnovandone la narrazione. La rassegna Altri Natali propone una rilettura del canone natalizio partenopeo, combinandolo con forme e contenuti provenienti da tradizioni differenti e con riflessioni che ampliano i concetti di maternità e di famiglia, arricchendoli in termini di accoglienza e inclusione. In programma musica, teatro, danza, cinema, reading e laboratori creativi.

Christmas Village alla Mostra D'Oltremare

Fino al 18 dicembre, alla Mostra D'Oltremare apre al pubblico il Villaggio di Natale: un vero e proprio Paese delle Meraviglie invernale con le classiche casette di legno, attrazioni per grandi e piccini, super ospiti, laboratori creativi per i più piccoli, il Truccabimbi natalizio, animazione di elfi e folletti, le parate dei più famosi personaggi delle favole e una grande pista di pattinaggio enorme per sentirsi come nei più bei film di Natale. Oltre 5.000 metri quadri, che si sviluppano all'aperto nel viale delle 28 Fontane del quartiere fieristico napoletano di Fuorigrotta.

Concerto dell’Immacolata a Sant’Anna dei Lombardi

L'8 dicembre, con l'apertura tradizionale ed ufficiale delle festività natalizie, l'Associazione Culturale Noi per Napoli torna a proporre il Tradizionale Concerto dell'Immacolata al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi. Un percorso tra melodie molto amate dal grande pubblico e pagine meno conosciute della tradizione.

Tour notturno in zattera alla Galleria Borbonica

L'8 dicembre, nel giorno dell'Immacolata, torna il fascino della Galleria Borbonica con un'esclusiva visita guidata notturna in zattera.

Il Presepe Favoloso nella basilica di Santa Maria della Sanità

Torna visitabile (gratuitamente) "Il Presepe Favoloso", l'opera monumentale che i fratelli Scuotto, in collaborazione con il restauratore e scenografo presepiale Biagio Roscigno, hanno generosamente donato al Rione Sanità in occasione dei 25 anni di attività della loro bottega, famosa in tutto il mondo per saper reinterpretare con modernità e creatività la tradizione presepiale napoletana. L'opera sarà visitabile dal 7 dicembre al 6 gennaio (dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00, la domenica dalle 10:00 alle 13:00).

Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni: eventi e spettacoli gratuiti

Concerti nei palazzi antichi e nelle chiese, seminari e reading, spettacoli nei chiostri, visite guidate e tour nei laboratori artigianali animeranno la città dall'8 novembre al 23 dicembre per una rassegna che ci accompagnerà fino alle soglie del Natale. Tutti gli eventi sono gratuiti, per alcuni è necessaria la prenotazione.

Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Inaugurata il 22 novembre la 151° edizione della storica Fiera Natalizia a San Gregorio Armeno, promossa dall'associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, che porta avanti l'antica tradizione dell'arte presepiale napoletana. Un appuntamento da non perdere - per tutto il periodo delle feste natalizie - tra arte, storia e cultura.

NAtivity Experience: immergersi nel presepe grazie alla realtà virtuale

"Entrare" nel presepe in prima persona, attraverso l'utilizzo di tecnologie attualmente sulla bocca di tutti grazie alla rincorsa al Metaverso come i visori VR. È NAtivity Experience, l'esperienza che riproduce fedelmente il presepe napoletano tradizionale e lo divulga in tutta la sua ricchezza, ma per farlo permette al visitatore di "immergersi" all'interno del presepe grazie alla realtà virtuale. Giunto alla terza edizione, quest'anno la NAtivity Experience torna nel ventre di Napoli, nella chiesa di San Biagio Maggiore in via San Biagio dei Librai fino al 6 gennaio, confondendosi tra le botteghe e i maestri artigiani del centro storico.

Al via Natale in Reggia: mercatini, spettacoli, degustazioni e tanti ospiti

Dall'8 dicembre al 9 gennaio, nella Reggia di Portici e nel Galoppatoio Reale torna la manifestazione natalizia organizzata dal Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II in collaborazione con il Centro MUSA e con il MAVV e patrocinato dalla Città metropolitana di Napoli e dal Comune della Città di Portici. Un vasto programma di eventi dedicato agli adulti e ai più piccini che propone spettacoli, animazione, visite guidate, visite teatralizzate, seminari, stand di prodotti tipici e artigianato, degustazioni, postazioni scientifiche dove ricercatori e personale del Dipartimento di Agraria esporranno, con esperimenti e dimostrazioni tematiche, le ricerche svolte all'interno della struttura Universitaria. Si parte con i 4 giorni del Mercatino di Natale dall'8 all'11 dicembre, dalle 10 alle 21.

