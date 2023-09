Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dall'8 al 10 settembre

Bufala Fest - non solo mozzarella in piazza Municipio, la Deejay Ten per la prima volta a Napoli (una delle corse non competitive più famose d’Italia), l'Unimusic - festival della musica e della cultura e l'Ethnos - Festival Internazionale della Musica Etnica, la rassegna teatrale In-stabilestate, gli appuntamenti di Scenari al Borgo e la grande kermesse che celebra la Pasta di Gragnano IGP

Nuovo fine settimana in città è ricco di eventi da non perdere, per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 8 a domenica 10 settembre:

Bufala Fest in Piazza Municipio

Cinque giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura. A Napoli, in piazza Municipio torna Bufala Fest- non solo mozzarella, kermesse giunta alla settima edizione che dal 7 all'11 settembre offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. In programma un ampio cartellone con iniziative dedicate alle famiglie, gli show cooking dei grandi chef nell'Arena del Gusto e diversi talk tematici dedicati all'Agrifood Tech nell'area "Il Giardino delle Idee" con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Tema di questa edizione è l’Agrifood Tech. L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli show coking nell'Arena del Gusto. Clicca qui per tutte le informazioni

La Deejay Ten arriva a Napoli

La “Deejay Ten” 2023 arriva per la prima volta a Napoli: domenica 10 settembre il capoluogo campano accoglie una delle corse non competitive più famose d’Italia, nata nel 2005 a Milano da un’idea di Linus e che nel corso delle sue 18 edizioni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone. Per questo esordio, la “Deejay Ten” vuole rendere omaggio al capoluogo campano, reduce della vittoria del terzo scudetto che l’ha reso ufficialmente campione d’Italia 2023, con una maglia speciale realizzata ad hoc per la tappa napoletana che riporta il celebre numero 10, appartenuto a Diego Armando Maradona. L’appuntamento per tutti gli amanti dello sport che desiderano trascorre una piacevole domenica all’aperto nel cuore di una delle città più iconiche e amate al mondo è alle ore 9.30 da Piazza del Plebiscito, dove Linus, Nicola Savino, il Trio Medusa, i Vitiello, Diego e La Vale daranno il via alla corsa dal palchetto adiacente alla partenza e da dove partiranno due differenti percorsi da 5 e da 10km (il primo accessibile a chiunque, il secondo rivolto ai superiori di 16 anni). Sul sito ufficiale della manifestazione è possibile effettuare l'iscrizione. Clicca qui per tutte le informazioni

Al via Unimusic, il festival della musica e della cultura

Torna l'appuntamento con Unimusic, il festival della musica e della cultura ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II. Si parte domenica 10 settembre nel Cortile delle Statue della Federico II (Via Paladino 39, ore 18.30), con il “Concerto sinfonico dell’Orchestra Scarlatti Junior”; musiche di Mozart, Beethoven, Sibelius e altro ancora; direttore Gaetano Russo. Clicca qui per tutte le informazioni

Al Mann prorogata la mostra Picasso e l'antico

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, prorogata fino a 2 ottobre la mostra “Picasso e l’antico”. L’esposizione curata da Clemente Marconi, allestita nelle sale della collezione Farnese, si divide in due parti: la prima relativa ai soggiorni a Napoli di Picasso, delineando come si presentava il museo al tempo della visita dell’artista, e la seconda relativa al confronto tra le opere del museo e i lavori di Pablo Picasso. Clicca qui per tutte le informazioni

Gianfranco Gallo in scena con Captivo

Ultimo appuntamento di stagione per Agorà San Sebastiano al Vesuvio. Sabato 9 settembre alle 21,15 nel Parco Urbano di via Panoramica Fellapane arriva Gianfranco Gallo in “Captivo”. Lo spettacolo, che doveva svolgersi a fine agosto ma a causa del maltempo è stato spostato a settembre, fa parte della serata intitolata “Core core” che racchiude anche un prologo in musica del cantante e chitarrista Gianluigi Esposito. Clicca qui per tutte le informazioni

Ethnos, Festival Internazionale della Musica Etnica

Le musiche del mondo in scena alle pendici del Vesuvio per il festival Ethnos. Dal 7 settembre all’1 ottobre, in 6 comuni della costa vesuviana - Ercolano, Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco - si terrà la XXVIII edizione del festival internazionale della world music ideato e diretto da Gigi Di Luca. Tra gli ospiti di questo fine settimana l' Amrat Hussain Brothers Trio alla Reggia di Portici (sabato 9 settembre) e La Banda del Sud a Villa Campolieto di Ercoalno (domenica 10 settembre). Clicca qui per tutte le informazioni

In-stabilestate, rassegna teatrale al Tin

In-stabilestate è la rassegna teatrale, partita il primo settembre al teatro Tin (vico Fico Purgatorio,38), con la direzione artistica di Gianni Sallustro, a cura della Talentum production di Marcello Radano, dell’Accademia vesuviana del teatro e del cinema e del teatro Instabile Napoli. Sabato 9 settembre, l'appuntamento è con Signora Odissea, scritto, diretto e interpretato da Roberta Misticone e Titti Nuzzolese. In esso si parte da un punto di vista totalmente nuovo, frutto di studio e approfondimenti. L’Odissea che tutti conoscono ha una narrazione maschile che rilega due stereotipi riconosciute per le loro caratteristiche più note: la magia per Circe, la fedeltà per Penelope. Il punto di vista femminile allarga la prospettiva delle loro personalità. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, bellezza e natura

Cittadini e turisti, amanti dell'arte e della natura, non potranno perdere l'occasione di visitare il meraviglioso Museo di Capodimonte e gli straordinari capolavori esposti. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco.

Gragnano Città della Pasta

Giunta alla 21esima edizione, l’attesa kermesse gragnanese presenta un calendario di eventi e attività imperdibili, dedicati alla celebrazione della Pasta di Gragnano IGP e al suo ruolo nella tradizione e nella cultura italiana. Una straordinaria rassegna che promuove l’italianità del gusto, offre un’esperienza culinaria a 360° tra sapori, storia, arte e cultura e riscopre la tradizione e l’evoluzione in cucina di uno dei prodotti italiani più iconici nel mondo: la pasta. Nei tre giorni di kermesse (dall'8 al 10 settembre): chef stellati e stand food dedicati alla preparazione di ricette legate al territorio ma anche innovative e contemporanee; talk e convegni tematici per approfondire l’importanza della tutela dei prodotti alimentari e promuovere l’italianità nel gusto; visite guidate ai pastifici per scoprire la storia e le fasi di produzione della pasta gragnanese; live performance e street art per animare l’intera città e coinvolgere il pubblico nel riscoprire la tradizione e l’evoluzione della Pasta di Gragnano IGP. Clicca qui per tutte le informazioni

Scenari al Borgo

Teatro, musica, cabaret: è ricco e variegato il programma di eventi di "Scenari al borgo", la rassegna teatrale promossa dal comune di Casamarciano in scena nella suggestiva cornice di Santa Maria Del Plesco fino al 10 settembre. Sabato 9, protagonista Francesco Di Leva, vincitore di recente del David di Donatello, che salirà sul palco con lo spettacolo "Muhamad Ali". Gran galà di chiusura, domenica con un doppio show: la prima parte con la straordinaria voce di Katia Ricciarelli che poi lascerà spazio agli storici musicisti del "Nero a metà" di Pino Daniele con un tributo all'indimenticato artista napoletano. Senza dimenticare l'area del dopo festival con uno spazio interamente dedicato al food con proposte culinarie diversificate. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini:

Al via la rassegna Autunno Open Air al Teatro dei Piccoli: Dopo il successo della sessione estiva, nella pineta del Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare di Napoli riprendono gli appuntamenti della rassegna “Open Air” dedicati a bambini (dai 3 anni) e ragazzi e alle loro famiglie. Ben 12 giornate di teatro e musica con tante attività di laboratorio creativo per accompagnare le prime giornate d’autunno godendo ancora degli spazi attrezzati del parco di pini marittimi attiguo al teatro . Si parte sabato 9 e domenica 10 settembre - dalle ore 17 - con POLLICINO una performance di ascolto multisensoriale (per tutti, dai 9 anni) dell’omonima fiaba di Perrault accompagnata da un laboratorio artistico-performativo (durata complessiva 2 ore) a cura di Casa del Contemporaneo. Clicca qui per tutte le informazioni

Luce e Magia a Città della Scienza: Il weekend del 9 e 10 settembre attende grandi e bambini con uno spettacolare science show dal titolo Luce e magia, per scoprire insieme come si comporta la luce quando attraversa la materia e divertirsi, con pochi e semplici materiali, a riprodurre fantastici esperimenti sulla luce. Clicca qui per tutte le informazioni