Weekend a Napoli tra arte, bellezza e prevenzione: cosa fare dall'8 al 10 ottobre

Visite mediche gratuite, sport, spettacoli e solidarietà sul lungomare cittadino con il Campus della Salute, passeggiate e visite guidate gratuite alla scoperta di siti e percorsi urbani inediti con Open House - il Festival dell'Architettura e del Design, il concerto al Buio alla Galleria Borbonica, la riapertura al pubblico del Nuovo Teatro Sanità con due spettacoli internazionali e l'apertura serale straordinaria del Museo di Capodimonte.

Nuovo fine settimana tutto da vivere a Napoli (e dintorni), ricco di appuntamenti da non perdere, programmati sempre nel rispetto delle vigenti normative anti-covid.

Ecco, allora, i nostri consigli su cosa fare (e vedere) da venerdì 8 a domenica 10 ottobre:

Open House 2021, 130 appuntamenti gratuiti per il festival dell'Architettura

Il 9 e il 10 ottobre torna Open House Napoli, il festival dell’architettura e del design. Una terza edizione ricchissima di novità: siti e passeggiate nell’architettura, con tanti luoghi e percorsi urbani inediti, eventi, presentazioni di libri e la sezione OHN KidS con i laboratori per i più piccoli. In un solo weekend Open House Napoli svela ai visitatori l’architettura della città, accogliendoli dietro le quinte di decine di siti di straordinario interesse, spesso inaccessibili, aperti al pubblico per un percorso di visite guidate gratuite. Clicca qui per tutte le informazioni

Campus della Salute sul lungomare

Un grande Villaggio con ospedale da campo, sport e solidarietà. Spettacoli serali e conclusione domenica 10 ottobre con la passeggiata della prevenzione. La prevenzione al centro del Campus 3S Givova come ogni anno sul lungomare di Napoli con oltre cento tra medici, esperti e volontari che garantiranno visite mediche gratuite in decine di specialistiche nel più grande ospedale da campo realizzato all'altezza della rotonda Diaz. Clicca qui per tutte le informazioni

Concerto al Buio alla Galleria Borbonica

Venerdì 8 ottobre, alle ore 21.00, appuntamento da non perdere alla Galleria Borbonica con il "Concerto al buio". Un'esperienza sensoriale unica al mondo che sarà preceduta da una visita guidata nella suggestiva Galleria. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte aperture serali, Open House e appuntamenti per bambini

Fine settimana ricco di appuntamenti al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Si parte l'8 ottobre con la consueta apertura serale del Museo del venerdì al costo di soli 2 euro. Un'occasione imperdibile per ammirare le mostre in corso e in particolare Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica, che chiuderà il 10 ottobre. Clicca qui per tutte le informazioni. Sabato e domenica mattina, invece, visita guidata gratuita alla scoperta delle bellezze del Real Bosco nell'ambito del festival dell'Architettura e del design. Clicca qui per tutte le informazioni. Infine, iniziative anche per i più piccini con spettacoli gratuiti nel Cortile Monumentale. Clicca qui per tutte le informazioni

Frida Kahlo – Il Caos dentro

Inaugura questo fine settimana la grande mostra Frida Kahlo – Il Caos dentro, dedicata alla grande artista e icona internazionale. L’innovativo percorso espositivo tematico della mostra, che si sviluppa in oltre 800 mq di spazio espositivo presso il Palazzo Fondi di Napoli, accompagnerà il visitatore direttamente nella vita di Frida Kahlo e Diego Rivera attraverso un racconto appassionante. Clicca qui per tutte le informazioni

Sunday at the Cloister

Domenica 10 ottobre, il primo appuntamento di “Sunday at the Cloister” dalle 18.00 alle 23:30 al Chiostro di S. Caterina a Formiello. Il Made in Cloister ospiterà il nuovo format che nasce nel segno della contaminazione tra arte, vino e musica in una location volta al recupero e alla valorizzazione di parte del patrimonio culturale della città. Clicca qui per tutte le informazioni

CONcertosa 2021

A San Martino, sabato 9 ottobre, secondo appuntamento con l'edizione 2021 della rassegna CONCertosa, nata nel 2015 per valorizzare l’importanza formativa e sociale che l’esperienza musicale collettiva riveste per le nuove generazioni. Alle ore 10.30, nel Refettorio ci sarà la proiezione del docufilm "SIc Est", scritto da Filomena Carillo e Flavio Ricci, con la regia di Flavio Ricci. Clicca qui per tutte le informazioni

Giornata delle Famiglie al Museo, al MAV prevenzione gratuita

Per la giornata nazionale “Famiglie al Museo”, domenica 10 ottobre dalle ore 9,30 fino alle 13, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, promuove presso gli spazi museali una serie di prestazioni sanitarie. Un servizio utile per la salute dei visitatori. L’iniziativa è organizzata in sinergia con il Corpo Militare dell’Ordine di Malta, con la sua componente volontaria del territorio. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Nuovo Teatro Sanità riapre con due spettacoli internazionali

Dopo un anno e mezzo di chiusura, il teatro di Piazzetta San Vincenzo riapre i battenti con un weekend all’insegna del teatro internazionale. Due gli spettacoli in programma: l’8 ottobre alle ore 21.00 va in scena ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ | Archipelagos di Nicolás Lange, mentre sabato 9 ottobre (ore 20.00 e ore 22.00) e domenica 10 (ore 17.30 e 19.30) si prosegue con lo spettacolo itinerante e immersivo Real Heroes, scritto e diretto da Mauro Lamanna e Juan Pablo Aguillera Justiniano. Clicca qui per tutte le informazioni

Urban Nature

WWF Italia lancia la quinta edizione di Urban Nature, evento che quest’anno si terrà domenica 10 ottobre e che animerà i grandi e i piccoli centri in tutta Italia con una grande varietà di iniziative nel corso delle quali famiglie, bambini, giovani, studenti, appassionati di natura daranno vita ad azioni concrete per tutelare, valorizzare e incrementare la biodiversità urbana. Più di 50 le associazioni coinvolte a fianco del WWF che proporranno eventi aperti a tutti e gratuiti. Anche a Napoli e provincia in programma passeggiate, visite guidate, workshop, cacce al tesoro. Clicca qui per tutte le informazioni

Gladiatori al Museo Archeologico di Napoli

Il grande evento della programmazione 2021 del MANN, la mostra che coniuga archeologia e tecnologia per raccontare un mito di tutti i tempi, il progetto scientifico che, senza sacrificare il rigore metodologico, unisce istituzioni italiane e straniere sotto l’egida di un condiviso percorso di conoscenza. Cuore dell’allestimento sono centosessanta reperti che, nel Salone della Meridiana, risultano suggestivi tasselli di un affascinante viaggio di ricerca in sei sezioni: 1) Dal funerale degli eroi al duello per i defunti; 2) Le armi dei Gladiatori; 3) Dalla caccia mitica alle venationes; 4) Vita da Gladiatori; 5) Gli Anfiteatri della Campania; 6) I Gladiatori “da per tutto”. Parte integrante dell’itinerario è la “settima sezione” tecnologicache, intitolata significativamente “Gladiatorimania”e concentrata nel Braccio Nuovo del Museo, costituisce un vero e proprio strumento didattico e divulgativo per rendere accessibili a tutti, adulti e ragazzi, i diversi temi della mostra. Clicca qui per tutte le informazioni