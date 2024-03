Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dall'8 al 10 marzo 2024

Parte il progetto Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli con venti visite guidate gratuite da marzo a giugno, al Mann in mostra i bronzi di San Casciano, all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte l'evento Stelle e comete: luci nel cosmo, Serena Autieri in scena con My Fair Lady al teatro Augusteo, NOI - Nuova Orchestra Italiana al teatro Troisi con Gino Rivieccio e l'8 marzo ingresso gratuito per le donne nei musei e nei luoghi della cultura statali.

Ricchissimo di eventi, per grandi e piccini, questo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli da venerdì 8 a domenica 10 marzo:

8 marzo al museo: ingresso gratuito per le donne nei luoghi della cultura statali

Venerdì 8 marzo, su proposta del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito. Tante anche le iniziative organizzate per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata. Tra i tanti siti partenopei che apriranno gratuitamente le proprie porte alle visitatrici, segnaliamo il Palazzo Reale, il Museo Archeologico Nazionale e il Museo e Real Bosco di Capodimonte. Clicca qui per tutte le informazioni

Serena Autieri in My Fair Lady

“My fair lady”, la favola più rappresentata e premiata al mondo, torna finalmente in Italia al teatro Augusteo con Serena Autieri protagonista, da venerdì 1 a domenica 10 marzo, grazie alla produzione Rely di Enrico Griselli, affermata nella realizzazione di grandi classici e opere inedite. Da sempre considerato il musical perfetto, “My Fair Lady” con le sue melodie universali, le tematiche attuali e le sognanti ambientazioni londinesi di inizio secolo, conquista da settant’anni i teatri di tutto il mondo. Clicca qui per tutte le informazioni

Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli

Al via il progetto “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”, sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, e realizzato dall’Arcidiocesi di Napoli, a cura della delegata arcivescovile professoressa Adriana Valerio, storica e teologa. Sette itinerari gratuiti, in programma dall’8 marzo al 6 giugno, con venti visite guidate, studiati dalla professoressa Valerio, per rendere visibile, valorizzare e diffondere la cultura delle donne attraverso la conoscenza di personalità e luoghi significativi della città. Clicca qui per tutte le informazioni

Geppy Gleijeses e Lorenzo Gleijeses in scena con Le cinque rose di Jennifer di Ruccello

Da venerdì 8 marzo a domenica 17 marzo al teatro Sannazaro va in scena “Le cinque rose di Jennifer” di Annibale Ruccello con Geppy Gleijeses (che ne firma anche la regia) e Lorenzo Gleijeses. Clicca qui per tutte le informazioni

Madre Mare - Racconti di Donne dal Mare

Per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti delle Donne, il CSI Gaiola onlus propone, sabato 9 marzo, “Madre Mare: Racconti di Donne dal Mare”: una speciale visita guidata teatralizzata alla scoperta del comprensorio archeologico-naturalistico del Pausilypon-Gaiola, che condurrà i visitatori in una riflessione sul legame tra donne e mare, attraverso voci di donne, partendo dalle figure mitologiche e leggendarie, fino alle eroine dei nostri giorni, che si racconteranno e racconteranno il mare. Il ricavato della visita guidata sarà devoluto a Casa Fiorinda, la casa di accoglienza per donne vittime di violenza. Clicca qui per tutte le informazioni

NOI - Nuova Orchestra Italiana al Troisi con Gino Rivieccio

NOI - Nuova Orchestra Italiana torna in scena con lo spettacolo “Napoli, tre punti e a capo”. Per il ritorno in città, l’ensemble fondato oltre 30 anni fa da Renzo Arbore, ha scelto il Teatro Troisi dove si esibirà sabato 9 marzo (ore 21.00) e domenica 10 marzo (ore 18.00 e ore 21.30), per tre repliche. Anche in questa occasione ci sarà la partecipazione straordinaria di uno degli attori partenopei più amati, Gino Rivieccio. Clicca qui per tutte le informazioni

Al Mann la mostra Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano

La mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano” è arrivata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il cui percorso, dal 16 febbraio al 30 giugno 2024, prevede l’esposizione di statue e statuette bronzee, ex-voto e migliaia di monete ritrovate nel santuario termale etrusco e romano del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni. Peculiare lo stato di conservazione dei reperti che, preservati nell’acqua calda, recano importanti iscrizioni in etrusco e latino. Queste straordinarie testimonianze permettono di ricostruire i rituali e i culti delle divinità venerate nel grande santuario termale del Bagno Grande. Clicca qui per tutte le informazioni

AstraDoc, speciale 8 marzo: due film sulle battaglie dei diritti delle donne

Doppio speciale appuntamento di “AstraDoc - Viaggio nel cinema del reale” in occasione della Giornata internazionale della donna. Venerdì 8 marzo 2024 la rassegna curata da Arci Movie porta al Cinema Academy Astra due opere che raccontano le battaglie delle donne per ottenere diritti ancora violati. Alle 19 con “Seven Winters in Tehran”, uno sguardo profondo sulla condizione della donna in Iran partendo da una tragica storia di violenza, e a seguire, alle 21, con “Lala”, la vicenda, tra realtà e finzione, di una giovane rom nata e cresciuta in Italia ma senza documenti e permesso di soggiorno. Entrambe le proiezioni saranno accompagnate da presenze tutte al femminile, Ludovica Fales, regista di “Lala”, interverrà la sera insieme a Gina Annunziata, coordinatrice della Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, mentre il primo film sarà introdotto da Sara Borrillo, professoressa associata in storia dei paesi islamici dell’Università L’Orientale di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Francesco Paolantoni al Cilea con O… Tello O… Io

Al Teatro Cilea di Napoli arriva lo spettacolo dal titolo “O… Tello O… Io” scritto e diretto da Francesco Paolantoni che ne è protagonista (dal 29 febbraio al 3 marzo e successivamente - solo per gli abbonati - dal 5 al 10 marzo) . In scena Stefano Sarcinelli, Felicia del Prete, Raffaele Esposito, Arduino Speranza e Simona Barattolo per una serata "filo…drammatica" e uno spettacolo ispirato alla commedia dell’arte. Clicca qui per tutte le informazioni

Stelle e comete: luci nel cosmo all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte

L'8 marzo, per la Giornata internazionale della donna, l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte propone una serata di scienza a due voci con Alessandra Rotundi e Laura Inno dell'Università di Napoli Parthenope. A seguire le osservazioni al telescopio in collaborazione con Unione Astrofili Napoletani che allestirà anche una mostra di fotografie realizzate da donne. Clicca qui per tutte le informazioni

Molto rumore per nulla: il capolavoro di Shakespeare a Galleria Toledo

A Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione ai Quartieri Spagnoli, è ancora in scena “Molto rumore per nulla”, dal capolavoro di William Shakespeare con la drammaturgia e regia Laura Angiulli. Clicca qui per tutte le informazioni

Marzo all'Edenlandia: aperture speciali, concerti ed eventi

A Marzo Edenlandia amplia gli orari di apertura al pubblico per offrire a tutti ancora più tempo e divertimento. Dal lunedì al giovedì il parco sarà aperto dalle 16 alle 22, il venerdì chiuderà alle 23 e il sabato e la domenica i cancelli saranno aperti dalle 10 a mezzanotte. Stesso orario allungato per la Settimana Santa. Ci sono però altre novità per gli ospiti del parco di divertimenti di Fuorigrotta anche con un innovativo format di creatività e divertimento per i più piccoli. Si chiama Eden Lab e prevede nei week end di ogni settimana giornate a tema con speciali attività dedicate, un’ accoglienza speciale al PalaEden, un laboratorio creativo con gli animatori del Funny Show e un grandioso spettacolo finale. Clicca qui per tutte le informazioni