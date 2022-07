Weekend a Napoli di musica, spettacoli ed enogastronomia: cosa fare dall'8 al 10 luglio

Sul lungomare Caracciolo torna l'appuntamento con Bufala Fest - non solo mozzarella, a Palazzo Reale tanti nuovi ospiti per il SummerFest, a Castel Sant'Elmo è ancora in scena il nuovo allestimento di Dignità Autonome di Prostituzione, al Real Orto Botanico prosegue la rassegna di giochi e teatro Brivi d'Estate e tanti i nuovi appuntamenti del Campania Teatro Festival.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città, con appuntamenti per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 8 a domenica 10 luglio:

Bufala Fest

Nove giorni all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l’obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina. Dal 9 al 17 luglio torna Bufala Fest - non solo mozzarella con stand di food con un'offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. In programma anche spettacoli con musica e comicità, show cooking e talk tematici. Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale SummerFest

Il Giardino Romantico di Palazzo Reale torna protagonista dell’estate a Napoli con la seconda edizione di Palazzo Reale SummerFest, che fino al 30 luglio accoglierà oltre 50 ospiti della scena musicale e culturale italiana con 12 concerti, 4 incontri speciali e 4 imperdibili spettacoli . Venerdì sarà la volta di Fede 'n' Marlen mentre sabato protagonisti i BNKR44. Clicca qui per tutte le informazioni

Brividi d'Estate

Al Real Orto Botanico di Napoli torna Brividi d'Estate, la rassegna estiva di giochi teatro promossa da Il Pozzo e il Pendolo. Il 9 e 10 luglio, alle ore 21.00, in scena c'è "A te, Masaniello" di Annamaria Russo. Clicca qui per tutte le informazioni

Campania Teatro Festival

E' partita il 10 giugno la quindicesima edizione del Campania Teatro Festival, la sesta diretta da Ruggero Cappuccio con ben 145 eventi per 33 giorni di programmazione in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi del territorio campano. Sede principale del Festival, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, che diventa vera e propria cittadella teatrale con l’allestimento di ben quattro palchi. Per questo fine settimana, tra i tanti appuntamenti in programma, segnaliamo "2084- L'anno in cui bruciammo chrome" che andrà in scena venerdì in Sala Assoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Passeggiate notture al Parco Archeologico di Pompei

Riprendono le passeggiate notturne a Pompei. Dal 1° luglio fino al 26 agosto, tutti i venerdì sera (ad eccezione di venerdì 12 agosto) dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso ore 22) sarà possibile passeggiare a Pompei, avvolti dalle suggestioni notturne e accompagnati da un percorso sonoro da Porta Marina al Foro e da proiezioni artistiche presso la Basilica, nell'ambito del progetto di arte contemporanea Pompeii Commitment. Materie archeologiche. Clicca qui per tutte le informazioni

Dignità Autonome di Prostituzione in scena a Castel Sant’Elmo

Sarà in scena fino al 13 luglio 2022 nella splendida cornice di Castel Sant’Elmo, “Dignità Autonome di Prostituzione” di Luciano Melchionna in un nuovo allestimento realizzato da Teatro Bellini - Fondazione Teatro di Napoli ed Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania. L'originale format inventato da Luciano Melchionna con Betta Cianchini ripropone il suo irresistibile gioco teatrale, trasportando artisti e pubblico in una vera e propria “casa chiusa” ovvero “un’isola che non c’è – sottolinea Luciano Melchionna - dove ricoverare e proteggere gli artisti che, come le prostitute, sono abbandonati a sé stessi da un sistema poco attento al valore degli esseri umani e delle minoranze”. Clicca qui per tutte le informazioni

Convivia, il gusto degli antichi in mostra alla Pietrasanta

Inaugurata presso il Lapis Museum di Napoli (Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta) la mostra “Convivia. Il gusto degli antichi”, che sarà visitabile fino all'8 gennaio 2023. L'esposizione racconta le abitudini alimentari del mondo antico, attraverso una narrazione che delinea il processo culturale che porta dall’agricoltura alla cultura del cibo. Clicca qui per tutte le informazioni

FEST – Festival del teatro nella Sanità

Per un mese, con il progetto a cura di Mario Gelardi, Luigi Marsano e Alfredo Balsamo, Il Rione Sanità diventerà un teatro a cielo aperto, protetto dalle mura di due luoghi storici e simbolici del quartiere che ospiteranno la programmazione: il monumentale Chiostro della Basilica di Santa Maria della Sanità e il Giardino dell’ex Educandato femminile della Chiesa di Santa Maria de’ Miracoli, sede della Ludoteca. Clicca qui per tutte le informazioni

I Super Heroes & Co. alla Mostra D'Oltremare

Nel meraviglioso Parco Robinson, la possibilità di emozionarsi con un incantevole viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati dai bambini e dai grandi. Con tutte le caratteristiche di un bio parco, la mostra offre l'opportunità per un'indimenticabile e avventurosa passeggiata tra le ambientazioni appartenenti ai vari personaggi. Il tutto con la possibilità di divertirsi e apprendere con i vari laboratori ludici e didattici. Clicca qui per tutte le informazioni

Erricorù live ai Quartieri Spagnoli

Sabato 9 luglio alle 20.30 Erricorù aprirà ufficialmente il suo tour estivo dal palco della FOQUS | Fondazione quartieri spagnoli, presentando per la prima volta al pubblico il suo primo EP Costruzioni Terapeutiche vol.1. L'ingresso è gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, teatro e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, le mostra Oltre Caravaggio [clicca qui per tutte le informazioni], Salvatore Emblema [clicca qui per tutte le informazioni], The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni] e la mostra su Battistello Caracciolo, inaugurata il 9 giugno [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari. E la sera il sito diventa cittadella del teatro ospitando (come location principale della manifestazione) gli spettacoli del Campania Teatro Festival

Open Air: spettacoli, musica e laboratori per i più piccini

Teatro, musica e tante attività di laboratorio in programma nella rassegna “Open Air” del Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Al suo terzo anno di programmazione, l’iniziativa interamente dedicata ai bambini (dai 3 anni) e alle loro famiglie, offrirà al pubblico, negli spazi attrezzati del parco di pini marittimi attiguo al teatro, ben 11 giornate di spettacolo. Clicca qui per tutte le informazioni