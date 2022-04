Weekend a Napoli tra musica, arte e spettacoli: cosa fare dall'8 al 10 aprile

La cerimonia inaugurale, alla presenza del Presidente Mattarella, di Procida Capitale della Cultura 2022, Giovanni Block in concerto a Foqus e Arisa live a Pozzuoli, al Complesso Monumentale Donnaregina torna in scena I Tableaux Vivants da Caravaggio, tour esperienziale ai Quartieri Spagnoli tra pizza, spritz e sfizi, la mostra virtuale immersiva alla scoperta dei capolavori di Klimt, Van Gogh e Monet e il ritorno della Vulcanica, la Ciclovintage del Napoli Bile Festival.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città tra mostre, spettacoli, concerti e speciali tour guidati.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dall'8 al 10 aprile:

Procida Capitale della Cultura 2022, sabato l'inaugurazione

Si terrà sabato 9 aprile, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cerimonia inaugurale che dà ufficialmente inizio al programma di "Procida Capitale italiana della Cultura 2022". L’evento inizierà a Calata Porta di Massa, nell’area portuale di Napoli, con una sequenza di tre spettacoli e azioni performative curate dal Teatro dei Venti, poi con “Il pianoforte sospeso” (ore 14.00), le note di Piano Sky accompagneranno l'ingresso degli ospiti sul traghetto che li condurrà da Napoli all’isola di Procida dove gli eventi proseguiranno fino a sera. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh, mostra evento a Napoli

Sarà aperta al pubblico sino al 26 giugno, nel monumentale Palazzo Fondi, la mostra Van Gogh multimedia e La Stanza segreta. Nucleo fondante dell’esposizione, organizzata da Navigare Srl e curata da Giovanna Strano e Maria Rosso, è la travagliata figura umana e artistica del Maestro olandese, presentata attraverso un percorso multimediale ricco di contributi e di una suggestiva galleria di celebri ritratti, autoritratti, nature morte e paesaggi che riproduce i dipinti originali con la massima fedeltà. Clicca qui per tutte le informazioni

Giovanni Block in concerto

Venerdì 8 aprile, Giovanni Block sarà l'ospite live di Napoli Unplugged, rassegna di musica d'autore, organizzata dall'Associazione Culturale Brodo, con la direzione artistica di Viola Bufano, presso la Corte dell'Arte della Fondazione Quartieri Spagnoli, meglio conosciuta come FOQUS, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Clicca qui per tutte le informazioni

A Donnaregina in scena I Tableaux Vivants da Caravaggio

Domenica 10 aprile torna in scena, al Complesso Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano Napoli, lo spettacolo de "I Tableaux Vivants da Caravaggio". Sotto gli occhi degli spettatori si compongono 23 tele di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate. Clicca qui per tutte le informazioni

Arisa in concerto a Pozzuoli

Domenica 10 aprile, Arisa farà tappa al Dejavù Club di Pozzuoli per un concerto piano e voce. Clicca qui per tutte le informazioni

La Vulcanica, torna la Ciclostorica del Napoli Bike Festival

Domenica 10 aprile torna l'appuntamento con la ciclovintage partenopea, percorsa prevalentemente su strade con sanpietrini. L’obiettivo è quello di fare un tuffo nel passato, dall’abbigliamento, alle bici, al percorso. La partenza è alle 7.00 dalla Bicycle House in Galleria Principe di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Ballo di Mozart: Musiche e Danze al tempo dei Borbone

Sabato 9 aprile, la settecentesca Villa Domi, ospiterà quindi un evento di gala - organizzato dall’Atelier Artinà insieme alla Compagnia Nazionale Danza Storica -, tra balli e musiche dell'epoca, momenti di cultura e di relax oltre che buon cibo e il vino borbonico “Pallagrello". Clicca qui per tutte le informazioni

Una serata al Nest con il Trio Malinconico

Sabato 9 aprile "Una serata al Nest con" il Trio Malinconico, nato dal desiderio di uno scrittore, Diego De Silva, e due musicisti jazz, Stefano Giuliano e Aldo Vigorito, di unire musica e letteratura in una forma di spettacolo che permetta a entrambe le forme espressive di parlarsi in una lingua comune. Clicca qui per tutte le informazioni

Pizza, spritz e sfizi: tour esperienziale ai Quartieri Spagnoli

Si ripete la fortunata formula degustazione con racconti di artigiani e negozianti che popolano il variegato scenario dei Quartieri Spagnoli, il dedalo di strade a ridosso di via Toledo. Il nuovo tour esperienziale di Agoghè di sabato 9 aprile dalle ore 17, parte da Sant’Anna di Palazzo davanti all’enoteca Conte. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte, tra arte e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, la mostra appena inaugurata Oltre Caravaggio [clicca qui per tutte le informazioni], la mostra Andrea Bolognino. Cecità, accecamento, oltraggio [clicca qui per tutte le informazioni] e The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari

All'Augusteo va in scena Rugantino

Al Teatro Augusteo di Napoli, fino a domenica 10 aprile, con esclusione di venerdì 8, Serena Autieri e Michele La Ginestra saranno protagonisti in scena con la maschera amara e dissacrante di “Rugantino”. Clicca qui per tutte le informazioni

Arte Virtuale Experience: in mostra Klimt, Van Gogh e Monet

Nella storica Chiesa di San Biagio Maggiore a Napoli, allestita la mostra “Arte Virtuale Experience” sulle opere e il mondo di tre straordinari artisti come Klimt, Van Gogh e Monet. Una passeggiata immersiva a 360°, grazie alla realtà virtuale, nei maggiori capolavori dei tre grandi maestri del colore. Un racconto di immagini e musica, alla scoperta dell'universo dei tre grandi geni della pittura. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini... al via LaniKids25

Da sabato 9 aprile, il Lanificio 25 dà il via a un calendario di inziative rivolte ai bambini, pensato per valorizzare le potenzialità creative dell’età infantile, regolare le interazioni fra bambini e genitori o nonni e stimolare l’intelligenza emotiva dei più piccoli. In programma dieci appuntamenti durante i quali i giovani partecipanti potranno prendere parte a passeggiate guidate e laboratori tematici di lettura, teatro e laboratori creativi in compagnia di operatori ed esperti del settore. Clicca qui per tutte le informazioni