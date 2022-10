Weekend a Napoli di musica, spettacoli ed enogastronomia: cosa fare dal 7 al 9 ottobre

Ernia, Fibra, Geolier, Guè, Madame e Marracash live a Scampia per il Red Bull 64 Bars, Eruzioni del Gusto a Pietrarsa tra show cooking e degustazioni, sabato al Palazzo Reale apertura serale straordinaria a 2 euro, una grande mostra dedicata a David Bowie al PAN, La Cupa di Mimmo Borrelli apre la nuova Stagione teatrale del Bellini, le Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico, il fantastico mondo delle zucche alla Mostra D'Oltremare e il Weekend dell'Horror all'Edenlandia.

Nuovo fine settimana in città ricco di iniziative da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 7 a domenica 9 ottobre:

Da Geolier a Fabri Fibra per il Red Bull 64 Bars live

Per la prima volta Red Bull 64 Bars - format culto del rap nella sua forma più pura - arriva nelle strade, dal vivo davanti al pubblico per uno spettacolo unico, totalmente inedito per tornare all’origine del rap, nella sua essenza più autentica, valore che ha sempre contraddistinto il format. L'appuntamento live è sabato 8 ottobre in piazza Ciro Esposito, a Scampia. Protagonisti Ernia, Fibra, Geolier, Guè, Madame e Marracash, supportati dal dj TY1 in cabina di regia. Gli artisti, sullo sfondo di una scenografia spettacolare a 360 gradi, si esibiranno in una scaletta ricca di momenti unici e sorprese. Clicca qui per tutte le informazioni

Un sabato da Re: al Palazzo Reale aperture serali straordinarie a 2 euro

Nell'ambito dei progetti di valorizzazione 2022, il Palazzo Reale di Napoli organizza nei mesi di ottobre e novembre l’iniziativa “Un sabato da Re” che prevede l’apertura straordinaria serale al pubblico dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle ore 22.00) al costo ridotto di 2 euro. La prima data, il 1° ottobre, è stata scelta in coincidenza con la rassegna “Campania Libri Festival della lettura e dell’ascolto” che si svolgerà nei porticati del Palazzo dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. Sarà un fine settimana intenso anche in previsione dell’apertura gratuita, il 2 ottobre, per l’iniziativa ministeriale “Domenica al Museo”, durante la quale sarà possibile visitare l’Appartamento Storico dalle 9.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00). Clicca qui per tutte le informazioni

Eruzioni del gusto a Pietrarsa

Dal 7 al 10 ottobre, il Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa ospita la quarta edizione di Eruzioni del gusto, evento culturale ed espositivo sull’enogastronomia e le eccellenze delle terre vulcaniche d’Italia aperto al pubblico. Oltre ai tanti stand espositivi da visitare, in programma anche show cooking e speciali degustazioni. Clicca qui per tutte le informazioni

La cupa di Mimmo Borrelli apre la nuova Stagione del Bellini

Al Teatro Bellini, al via la stagione 2022/2023 con La cupa - Fabbula di un omo che divinne un albero: versi, canti, drammaturgia e regia Mimmo Borrelli. La cupa si svolge in una notte, quella di Sant’Antonio, e il suo fucarazzo, quando secondo gli antichi, gli animali potevano parlare agli uomini, ma con un prezzo da pagare, sventura e dannazione. Ma Innocente Crescenzo e il suo maiale non possono che espiare, da sopravvissuti, ogni anno le sorti della degenerazione umana. Favola di uomini che come gli animali agiscono, ma con lo sterco della ragione, e animali che agli istinti sottopongo la ragione impossibilitati ad agire in modo perverso. Clicca qui per tutte le informazioni

Domenica di Carta alla Biblioteca Nazionale

Alla Biblioteca Nazionale di Napoli, il 9 ottobre la “Domenica di Carta” con Apertura Straordinaria dalle ore 10.00 alle ore 14.00. In programma percorsi guidati e incontri di lettura gratuiti per grandi e piccini. Clicca qui per tutte le informazioni

Gino Rivieccio in scena gratis per la rassegna Scampia - Il progresso attraverso la Cultura

Proseguono gli appuntamenti del ricco cartellone della rassegna - a ingresso gratuito - ideata L’ANCEM – Associazione Napoli Capitale Europea della Musica. Risate assicurate con i monologhi di Gino Rivieccio che salirà sul palco del “Giovanni XXIII” domenica 9 ottobre con lo spettacolo “Io e Napoli”. Clicca qui per tutte le informazioni

Vebo 2022 alla Mostra d'Oltremare

Questo fine settimana, alla Mostra d'Oltremare di Napoli torma la Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo e Design . Nata per confermare tutte le caratteristiche di un evento B2B, la fiera presenterà in anteprima le collezioni tavola, casa e bomboniere del 2022-2023 e le ultime novità dedicate al Natale. Clicca qui per tutte le informazioni

David Bowie – The Passenger, a Napoli la mostra dedicata al Duca Bianco

E' David Bowie – The Passenger ad aprire la nuova stagione autunnale di mostre a Napoli, dal 24 settembre al 29 gennaio 2023, al PAN Palazzo delle Arti. L' importante esposizione dedicata al Duca Bianco è realizzata con una raccolta di documenti fotografici di eccezione firmati dal fotografo statunitense Andrew Kent, che instaurò con Bowie un rapporto di fiducia e lo seguì in un intenso periodo, tra il 1975 e il 1978, durante i frenetici viaggi in treno e in nave, in occasione dei suoi tour nelle principali capitali europee. La retrospettiva, che si compone di 60 fotografie ma anche di documenti, cimeli, abiti, manifesti dei tour e ricostruzioni di ambienti, provenienti dall’archivio di Kent e di collezionisti privati, testimonia l’importante periodo che segnò il ritorno di Bowie in Europa e, al contempo, uno sguardo su un continente all’epoca diviso dal Blocco Sovietico. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, relax e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, le mostre Oltre Caravaggio, Salvatore Emblema, The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown e la mostra dedicata a Battistello Caracciolo. Da non perdere, inoltre, le performance musicali a cura di MusiCapodimonte e una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco

E per i più piccini, ma non solo...

FUORI DI ZUCCA - Fino al 6 novembre, allegria e divertimento al Parco Robinson della Mostra d'Oltremare con il fantastico mondo delle zucche. All’interno del Parco i bambini, attraverso un percorso disseminato di trattori di paglia, balle di fieno colorate, spaventapasseri e zucche colorate, saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti. Clicca qui per tutte le informazioni

WEEKEND DELL'HORROR - In vista di Halloween, torna all'Edenlandia l'appuntamento con i Weekend dell'horror. Tutti i fine settimana di ottobre al Parco dei divertimenti di Napoli, dalle 10.00 a mezzanotte, tanti eventi gratuiti e al coperto. In programma spettacoli, laboratori, truccabimbi, angoli horror e giochi terrificanti. Clicca qui per tutte le informazioni

FIABE D'AUTUNNO - All'Orto Botanico di Napoli sono ripartiti gli affascinanti percorsi tra teatro e natura. La rassegna Fiabe d'Autunno è diretta dalla scrittrice e regista Giovanna Facciolo ed è ideata ed organizzata dall’Associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II, nell’ambito de La Scena Sensibile con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Comune di Napoli. Questo fine settimana appuntamento con “Nello specchio di Biancaneve” dai Fratelli Grimm. La prenotazione è obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni