Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 7 al 9 luglio

Gli ultimi appuntamenti del Campania Teatro Festival, sabato apertura straordinaria serale a Palazzo Reale, la rassegna 'Brividi d'Estate' al Real Orto Botanico, il cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli, al Real Orto Botanico la rassegna Brividi d'Estate, il nuovo allestimento di Dignità Autonome di Prostituzione a Castel Sant'Elmo e le Ebbanesis in concerto a Monte di Procida.

Nuovo fine settimana in città, ricco di iniziative da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 7 a domenica 9 luglio:

A Castel Sant’Elmo il nuovo allestimento di Dignità Autonome di Prostituzione

Sarà in scena ancora fino al 9 luglio, nella splendida cornice di Castel Sant’Elmo, il nuovo allestimento per la “Dignità Autonome di Prostituzione” di Luciano Melchionna, in una nuova edizione prodotta da Teatro Bellini di Napoli ed Ente Teatro Cronaca in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e Castel Sant’Elmo - Novecento a Napoli. L'originale format inventato da Luciano Melchionna con Betta Cianchini ripropone il suo irresistibile gioco teatrale, capovolgendo il segno negativo legittimamente attribuito al termine di “casa chiusa”, retaggio di altre epoche fortunatamente passate, offrendo oggi, in quello che è definito “bordello dell’Arte”, solo “pillole di piacere per la mente e per il cuore dello spettatore”, frammenti di teatro civile che, attraverso i tanti monologhi e le varie performance, anche “one-to-one”, compongono il composito canovaccio e la drammaturgia dello spettacolo. Clicca qui per tutte le informazioni

Un sabato da Re: aperture serali a Palazzo Reale di Napoli

In occasione dell’estate, a grande richiesta, il Palazzo Reale di Napoli ripropone nei giorni 8, 15 e 22 del mese di luglio l’iniziativa Un sabato da Re che prevede l’apertura straordinaria serale al pubblico dalle ore 20.00 alle 24.00 con ultimo ingresso alle ore 23.00 (un’ora in più rispetto alle precedenti aperture serali) al costo ridotto di 3 euro dei quali 1 euro sarà devoluto per la messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati dall’alluvione. Clicca qui per tutte le informazioni

Campania Teatro Festival

Ultimo fine settimana per la sedicesima edizione del Campania Teatro Festival, la settima diretta da Ruggero Cappuccio. Anche questa edizione ha visto 9 Sezioni (Internazionale, Prosa nazionale, Danza, Osservatorio, SportOpera, Musica, Letteratura, Progetti Speciali, Mostre) per un totale di 93 eventi e 116 repliche, con 57 prime assolute e 5 nazionali in 31 giorni di programmazione, con larga prevalenza delle drammaturgie contemporanee. Clicca qui per tutte le informazioni

Brividi d'Estate 2023

È la bellezza il fil rouge che unisce e muove il programma di Brividi d’Estate 2023, ventiduesima edizione della storica rassegna organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli che, fino al 6 agosto, tornerà ad animare, con le sue storie, l'affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli. Domenica 9 luglio sarà la volta de I misteri del chiostro. Madame sfogliatella e le altre di Annamaria Russo. Clicca qui per tutte le informazioni

Le Ebbanesis in concerto

Venerdì 7 luglio, alle ore 21.00 a Monte di Procida, nei giardini dell’affasciante Villa Matarese, ultimo appuntamento della rassegna Katharsis. Dopo il grande successo del concerto de La Maschera, che ha condotto nella parte più estrema dei Campi Flegrei un pubblico eterogeneo proveniente da tutta la regione, la rassegna si chiude con la luminosa presenza scenica del duo Ebbanesis - formato da Serena Pisa e Viviana Cangiano. Clicca qui per tutte le informazioni

Estate a Corte: cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli

Torna a Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli, la rassegna di cinema sotto le stelle “Estate a Corte”. Fino al 3 settembre, in proiezione i migliori film italiani e internazionali della stagione appena conclusa. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh: The Immersive Experience

Prorogata fino al 30 luglio la grande mostra internazionale "Van Gogh: the Immersive Experience". L'esposizione multimediale è tornata a Napoli in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restaur, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva . Clicca qui per tutte le informazioni

Musica sotto le stelle di Villa Pignatelli

Al via da venerdì 7 luglio, nella splendida cornice del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, la programmazione di “Musica sotto le stelle”. Sette concerti in rassegna, organizzati dall’Associazione Alessandro Scarlatti in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Campania ed il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. Si parte con il concerto del Quartetto Eos . Clicca qui per tutte le informazioni

Echi della Rivolta: visita guidata per rievocare la figura di Masaniello

Sabato 8 luglio ore 20.00, torna la visita guidata teatralizzata di NarteA Echi della Rivolta, un affascinante percorso che conduce i visitatori nell’atmosfera della rivolta del luglio 1647 - quando il popolo napoletano si ribellò al viceré spagnolo, il Duca D’Arcos - ponendo l’accento sugli aspetti sociali, politici e storici in cui agì la figura carismatica e trascinatrice di Masaniello. La visita, scritta e diretta da Febo Quercia, vede in scena Mario Di Fonzo, Mariachiara Falcone e Pietro Juliano. Ad accompagnare i visitatori nei luoghi della rivolta - il Chiostro, la chiesa e la piazza del Carmine - sarà la guida Matteo Borriello. L'evento è inserito nel programma ufficiale della festa del Carmine 2023, accreditato dal comitato tecnico-scientifico per il recupero filologico e l'innovazione culturale della festa del Carmine 2023, presieduto da Maurizio Rea. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini, ci sono gli spettacoli Open Air

Al Teatro dei Piccoli della Mostra d'Oltremare di Napoli è tornata la rassegna Open Air. L’iniziativa interamente dedicata ai bambini (dai 3 anni) e alle loro famiglie, nella sua prima sessione (nei giorni festivi che vanno da domenica 18 giugno a domenica 16 luglio), offrirà al pubblico nove giornate di spettacolo ed animazione tutte ambientate negli spazi attrezzati del parco di pini marittimi attiguo al teatro . Clicca qui per tutte le informazioni