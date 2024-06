Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 7 al 9 giugno 2024

Gli spazi della Mostra d’Oltremare si trasformano in una favola dal vivo con This is Wonderland, Romeo e Giulietta in scena nel suggestivo Chiostro di San Lorenzo Maggiore, al via le otto serate di musica e festa in Piazza del Plebiscito con Gigi D'Alessio, speciali visite guidate alle 'Chiese Ritrovate' di Napoli, il Combo - The Queer Dance Combination Festival a Galleria Toledo, Carmen Consoli all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei e Ultimo allo Stadio Maradona.

Ricchissimo di eventi da non perdere, per grandi e piccini, questo nuovo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 7 a domenica 9 giugno:

This is Wonderland, una favola dal vivo negli spazi della Mostra D'Oltremare

This is Wonderland arriva a Napoli con un viaggio narrativo che traccia e trascende i confini dell’arte espositiva. Dall'1 giugno al 30 settembre, gli spazi di Mostra d’Oltremare si trasformeranno come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Il progetto ad opera della Lux Eventi, si sviluppa in un’area di oltre 40.000 metri quadrati animata da 1500 installazioni artigianali, 25 tracce musicali originali, 1 show ricco di coreografie luci e suoni e 2 performance tailor-made. Clicca qui per tutte le informazioni

Gigi D'Alessio in concerto in Piazza del Plebiscito

Saranno ben otto ( 7, 8, 9, 11, 12, 14,15 e 16 giugno) le serate di musica e festa in piazza del Plebiscito con Gigi D'Alessio. I concerti - che vedranno la partecipazione di moltissimi ospiti - danno il via alla stagione della rassegna Napoli Città della Musica – Live Festival 2024 che si svolge al Plebiscito. Clicca qui per tutte le informazioni

L’altra Pompei prende vita: 17 personaggi della vita quotidiana animano la città antica

Popidio il fornaio, la schiava Luperca e la sua padrona, Gaius il fullone (lavandaio), Verecundus il venditore ambulante, Primigenia la seguace di Iside sono alcuni dei personaggi della vita quotidiana di Pompei che sabato 8 giugno, dalle 10.00 alle 15.00, animeranno i luoghi della città antica. Diciassette antichi pompeiani riprenderanno vita, grazie alla collaborazione di alcuni gruppi di rievocazione storica, nelle strade e negli edifici di Pompei. Protagonisti della vita di tutti i giorni di 2000 anni fa - cui la Mostra “L’altra Pompei. Vite comuni all’ombra del Vesuvio” allestita nella Palestra grande ha dedicato attraverso le sue sezioni un narrazione – racconteranno, intenti alle loro occupazioni, le loro storie ed accompagneranno i visitatori alla scoperta della attività lavorative e non solo di tutti i giorni. Clicca qui per tutte le informazioni

Romeo e Giulietta al Chiostro di San Lorenzo Maggiore

Venerdì 7 e sabato 8 giugno, la storica cornice del Chiostro di San Lorenzo Maggiore a Napoli farà da sfondo a una delle opere teatrali più famose, “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare, unendo la potenza del teatro classico alla suggestione di uno dei luoghi più iconici della città. Clicca qui per tutte le informazioni

Ultimo in concerto allo Stadio Maradona

L'8 e 9 giugno, fa tappa a Napoli il Tour Ultimo Stadi 2024 La Favola Continua. Il cantautore dei record si prepara a regalare nuove emozioni ai suoi fan con un attesissimo ritorno in terra partenopea, nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona. Clicca qui per tutte le informazioni

Combo - The Queer Dance Combination Festival a Galleria Toledo

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno a Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione ai Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, la terza edizione di Combo - The Queer Dance Combination Festival. La compagnia di danza Cornelia nel “Pride Month”, il mese del Pride, presenta Combo, festival di danza contemporanea che trae ispirazione dal concetto di combinazione, secondo il quale ci si riferisce ai vari possibili modi con cui si possono accostare due o più elementi. L’evento indaga le affinità, le controversie e i paradossi che possono venirsi a creare nel momento in cui persone, culture o corpi diversi entrano in contatto. Clicca qui per tutte le informazioni

Le Chiese ritrovate: a giugno visite straordinarie in 5 siti d’arte

Nel mese di giugno 5 tesori d’arte della città saranno straordinariamente visitabili, in occasione del progetto “Le Chiese ritrovate” promosso dal Comune di Napoli. A partire da sabato 8 giugno, nelle chiese di San Pietro a Maiella, SS. Cosma e Damiano, San Pietro Martire, Santa Maria della Colonna e Santa Croce e Purgatorio al Mercato, che tornano accessibili dopo essere state interessate da interventi di riqualificazione e restauro realizzati nell'ambito del "Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del Sito UNESCO", ogni sabato e domenica del mese, alle ore 10.00 e alle ore 11.00, saranno previsti turni di visita guidati interamente gratuiti. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Vesuvio, the legend of love: in scena lo spettacolo diretto da Massimiliano Gallo

Fino al 29 giugno, al Teatro Tasso di Sorrento, è in scena Vesuvio, the legend of love, spettacolo diretto da Massimiliano Gallo. "Venti artisti in scena - spiega Gallo - e le canzoni che hanno reso immortale Napoli nel mondo, per raccontarvi il nostro viaggio in questo sorprendente cammino. La storia di una terra meravigliosa che ancora affascina e fa sognare. Abbiamo scelto di creare uno spettacolo che riuscisse a coniugare tradizione e innovazione per soddisfare il pubblico in ogni sua esigenza”. Clicca qui per tutte le informazioni

Carmen Consoli in concerto all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei

Sarà Carmen Consoli ad aprire, sabato 8 giugno, la speciale rassegna estiva “Pompei è Arte”, che vede in programma ben dieci grandi concerti all’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. Clicca qui per tutte le informazioni

Vesuvio Sotto le Stelle®: un'estate di eventi nella natura

Torna Vesuvio Sotto le Stelle®, iniziativa promossa dall’Associazione Vesuvio Natura da Esplorare. A partire dal 7 giugno e fino all’8 settembre, tutti i weekend di giugno e luglio, tutti i giorni ad agosto e la prima settimana di settembre, l'associazione organizza percorsi ed esperienze lungo i sentieri del Vesuvio, uno dei luoghi più affascinanti e naturalisticamente ricchi della Campania. Clicca qui per tutte le informazioni

MagicaMente, rassegna estiva di teatro alla Reggia di Portici

È il Mare, che caratterizza geograficamente, artisticamente ed emotivamente ogni striscia di terra lambita, il tema individuato per la quarta edizione della rassegna MagicaMente, che prenderà il via sabato 8 giugno 2024 alle ore 21.00 alla Reggia di Portici, negli spazi del Campo della Pallacorda, organizzata dal Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli . Si parte con Paolo Cresta che porta in scena Novecento di Baricco. Clicca qui per tutte le informazioni

Piccoli esploratori scoprono… il Parco Vergiliano a Piedigrotta

Domenica 9 giugno ore 11.00, ultimo appuntamento di NarteA dedicato all’infanzia, col progetto “Piccoli esploratori scoprono…”, che questa volta sarà realizzato presso il Parco Vergiliano a Piedigrotta. L’evento dal titolo “Il poeta racconta”, tra storia e leggende, condurrà i bambini alla scoperta delle tombe dei poeti Virgilio e Leopardi che ebbero un legame speciale con la città di Napoli, e dell’antichissima Festa di Piedigrotta, il carnevale napoletano che si festeggiava nei pressi della grotta di Posillipo. Clicca qui per tutte le informazioni