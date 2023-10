Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 6 all'8 ottobre

Tanti aritisti a Scampia per il format culto del rap Red Bull 64 Bars Live, il Campania Libri Festival a Palazzo Reale, Pio e Amedeo all'Augusteo con Felicissimo Show, Sensazioni al crepuscolo al Lido Comunale di Bagnoli tra concerti e degustazioni di vini in spiaggia, la Vendemmia alla Certosa e Museo di San Martino, gli appuntamenti della rassegna Affabulazione, Vebo 2023 e il fantastico mondo delle zucche alla Mostra D'Oltremare.

Nuovo fine settimana in città, ricco di eventi da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 6 a domenica 8 ottobre:

Red Bull 64 Bars Live

Sabato 7 ottobre, in piazza Ciro Esposito a Scampia, torna il Red Bull 64 Bars LIVE, l’appuntamento dal vivo del format culto del rap nella sua forma più pura. Una nuova, sorprendente scenografia vedrà protagonisti il padrone di casa GEOLIER, alla sua seconda partecipazione, l’uomo dei record degli ultimi due anni LAZZA, il simbolo dell’hip hop romano e italiano NOYZ NARCOS, la talentuosissima ROSE VILLAIN, reduce dall’uscita del suo primo disco “Radio Gotham” e il rapper, producer e hitmaker multiplatino di Olbia SALMO, supportati dall’eclettico MILES in cabina di regia. A sorpresa, annunciata anche la partecipazione di Marracash. Clicca qui per tutte le informazioni

Campania Libri Festival

Dopo il successo della prima edizione, con più di trentamila presenze in quattro giorni, dal 5 all’8 ottobre torna il Campania Libri Festival, dedicato quest’anno a Italo Calvino, in occasione del centenario della nascita. Stesso luogo, la splendida cornice del Palazzo Reale di Napoli, ma con tante novità di rilievo rispetto a dodici mesi fa. A cominciare dalla significativa presenza delle principali case editrici italiane che, insieme ai loro stand nel percorso fieristico allestito nei cortili, animeranno gli oltre 200 eventi, tra presentazioni, dibattiti, laboratori e incontri, di una rassegna letteraria che ha ambizioni e cattura attenzioni. Clicca qui per tutte le informazioni

Affabulazione: spettacoli, rassegne e laboratori gratis

Promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, il progetto culturale “Affabulazione”, dopo il successo di pubblico e critica dello scorso anno, torna con il titolo “Espressioni della Napoli Policentrica”. L’ampio cartellone di appuntamenti coinvolge sei municipalità e celebra grandi personaggi in vario modo legati a Napoli da Pino Daniele a Totò, Enrico Caruso, Dacia Maraini, Pier Paolo Pasolini, Aldo Masullo. Clicca qui per tutte le informazioni

Musica e degustazioni di vini in spiaggia al Lido comunale di Bagnoli

Sabato 7 e domenica 8 ottobre, dalle 17.30 alle 19, utlimo appuntamento con “Sensazioni al crepuscolo” al Lido Comunale di Bagnoli, tra concerti e degustazioni di vini in spiaggia con la guida di speciali sommelier. Sabato l'appuntamento è con Dolores Melodia, mentre domenica protagonista il recital Parthenoplay di Marina Bruno. L'iniziativa è a ingresso libero. Clicca qui per tutte le informazioni

Vebo 2023

Dal 6 al 9 ottobre, alla Mostra d'Oltremare di Napoli, torna Vebo, la Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo e Design. Clicca qui per tutte le informazioni

Pio e Amedeo in scena con Felicissimo Show

Dopo il successo riscosso in Tv con la seconda edizione di di “Felicissima sera” , Pio e Amedeo tornano in teatro con il nuovo spettacolo Felicissimo Show. A Napoli l'appuntamento è per il 6 e 7 ottobre all'Augusteo. Clicca qui per tutte le informazioni

Torna la Vendemmia alla Certosa e Museo di San Martino

Domenica 8 ottobre torna il tradizionale appuntamento con la Vendemmia in Certosa in occasione del FAMu - La giornata delle Famiglie al Museo . Realizzata lungo il bellissimo pergolato di viti che consente una passeggiata e un punto di osservazione spettacolare e privilegiato sulla città, la manifestazione è accompagnata dai canti popolari e dai suoni di Marta Peperna, Toto Toralbo e Denise Di Maria, dall’assaggio dei prodotti tipici ancora offerti dall’area a verde che circonda la Certosa e del succo d’uva biologico degli antichi ceppi cornicella e catalanesca appena torchiato. Clicca qui per tutte le informazioni

Anteprima di stagione Nest con Ridicola e Sei la fine del mondo (letteralmente)!

La stagione del Nest Napoli Est Teatro si apre con un’anteprima, in collaborazione con Argot produzioni e Fertili Terreni, per presentare la semifinale della IV edizione di OVER / Emergenze teatrali. Il 7 e 8 ottobre, una due giorni ricca di spettacoli e riflessioni sul nuovo panorama teatrale italiano. Si parte il 7 ottobre ore 21 con Ridicola di e con Annamaria Troisi, un monologo liberamente ispirato a “Il sogno di un uomo ridicolo” di Dostoevskij. Si prosegue l’8 ottobre ore 19 con Sei la fine del mondo (letteralmente)! di Annachiara Vispi, uno spettacolo multidisciplinare che unisce parola, corpo e video per raccontare il pensiero ecofemminista, secondo il quale esiste una correlazione tra il degrado della natura e la subordinazione delle donne. Clicca qui per tutte le informazioni

Love Museum, a Napoli la straordinaria mostra immersiva

Il format di successo internazionale “Love Museum” arriva finalmente in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024. “Love Museum” è il museo dell’Amore Universale: per sé stessi, per la propria famiglia, per gli amici, per il buon cibo, per la natura, per il divertimento e, ovviamente, per l’Arte. Un’esplosione di colori e di divertimento adatta a tutta la famiglia. Ogni dettaglio sarà fotografabile e condivisibile sui social, rendendo il visitatore protagonista dell’esposizione stessa. Clicca qui per tutte le informazioni

Una sera d'Autunno nei siti del Parco Archeologico di Pompei

Dal 16 settembre presso i siti del Parco archeologico di Pompei, Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, Villa di Poppea a Oplontis e Villa Regina a Boscoreale, hanno preso il via gli appuntamenti serali della stagione autunnale. Ogni mese un sito diverso, con aperture serali al costo di 6 € ( 5 € + 1€ a sostegno del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna danneggiato dall’alluvione ). Ogni sabato, fino al 21 ottobre, sarà possibile visitare la celebre villa di Poppea . Clicca qui per tutte le informazioni

Festival dell'Archeologia di Bacoli

Per valorizzare il patrimonio storico e naturalistico dei Campi Flegrei, nasce FAB! - Festival dell’Archeologia di Bacoli, rassegna internazionale di cinema e crossmedialità che vedrà la sua prima edizione dal 6 all’8 ottobre, diretta da Nicola Barile e organizzata da Giovanni Parisi e Giovanni Calvino per TILE Storytellers, con il contributo della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania. L’evento si svolgerà nel Complesso Borbonico del Fusaro con proiezioni nella Sala dell’Ostrichina, dibattiti ed eventi si alterneranno tra la panoramica terrazza dell’Ostrichina e il Parco gestito dal Centro Ittico Campano, a ingresso gratuito. Inoltre, verrà allestita una mostra dedicata a Plinio il Vecchio all’interno della Casina Vanvitelliana. Clicca qui per tutte le informazioni

Per i più piccini (e non solo...):

Fuori di Zucca, il fantastico mondo delle zucche alla Mostra D'Oltremare: Dal 29 settembre, visitatori grandi e piccini potranno aggirarsi nel meraviglioso mondo delle “Pumpkins”. In programma fino al 5 novembre prossimo nella rilassante atmosfera del Parco Robinson alla Mostra d'Oltremare e organizzata da Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la manifestazione porterà in città una ventata di allegria. Per tutti, nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche. All’interno del Parco i bambini saranno protagonisti di fantastici laboratori didattici e di tante attività creative e divertenti.

Autunno Open Air al Teatro dei Piccoli: Dopo il successo della sessione estiva, nella pineta del Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare di Napoli riprendono gli appuntamenti della rassegna “Open Air” dedicati a bambini (dai 3 anni) e ragazzi e alle loro famiglie. Ben 12 giornate di teatro e musica con tante attività di laboratorio creativo per accompagnare le prime giornate d’autunno godendo ancora degli spazi attrezzati del parco di pini marittimi attiguo al teatro . Questo fine settimana in programma lo spettacolo Cappuccetto Rosso e il concerto interattivo per l’Infanzia “Mari e Monti” . Clicca qui per tutte le informazioni

Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico: Giunge al 28esimo anno di attività la rassegna Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico che, magia nella magia, riapre ai suoi piccoli spettatori, il mondo incantato delle favole presentando un nuovo ciclo di spettacoli. Sabato e domenica (ore 11) in scena NELLO SPECCHIO DI BIANCANEVE dai Fratelli Grimm . Clicca qui per tutte le informazioni