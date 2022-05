Weekend a Napoli di musica, arte e spettacoli: cosa fare dal 6 all'8 maggio

L'anteprima del Maggio dei Monumenti con un tour alla scoperta del culto delle anime pezzentelle, l'incontro con Jovanotti e Crocetti ai Quartieri Spagnoli per la presentazione di Poesie da spiaggia, Romito in concerto per la rassegna Napoli Unplugged, al via gli appuntamenti gratuiti con il Benessere in Floridiana, al Trianon Viviani l'omaggio a Titina De Filippo e all'Ippodromo di Agnano arriva una mostra interattiva per immergersi completamente nel meraviglioso Universo delle Farfalle.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città tra mostre, spettacoli, concerti, speciali tour guidati e appuntamenti per i più piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 6 all'8 maggio

Anteprima Maggio dei Monumenti 2022

Si svolgerà nel cuore di Secondigliano l’anteprima della XXVIII edizione del Maggio dei Monumenti: sabato 7 maggio alle 11.30 verrà proposta ai cittadini e turisti una visita guidata che consentirà di scoprire la chiesa e la cripta dei SS. Cosma e Damiano, considerata uno dei luoghi più evocativi del culto delle anime del Purgatorio. Clicca qui per tutte le informazioni

Jovanotti ai Quartieri Spagnoli con Nicola Crocetti

Sabato 7 maggio, alle ore 19.00 la Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli ospita l'incontro con Jovanotti e Nicola Crocetti per la presentazione di Poesie da spiaggia (Crocetti Editore): un’antologia di grandi poeti di ogni tempo e Paese, da Malcolm Lowry a Ghiannis Rtisos, da Wis?awa Szymborska a Mariangela Gualtieri. Ingresso gratuito con prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Planta, Mostra Mercato dedicata al florovivaismo

L'8 edizione di Planta, il giardino e non solo si terrà dal 6 all’8 maggio negli spazi del Real Orto Botanico di Napoli. Protagonisti le piante ed i fiori di stagione, le sementi esclusive, le rarità botaniche, le essenze esotiche, i prodotti dell’orto, le cesterie le attrezzature per il giardino e per l’outdoor. Incontri tematici, presentazioni di libri, laboratori didattici, kermesse artistiche e musicali caratterizzeranno i tre giorni dell’evento. Previste anche speciali sessioni aperte ai più piccoli per far conoscere loro i segreti della botanica. Clicca qui per tutte le informazioni

Romito in concerto per Napoli Unplugged

Venerdì 6 maggio, Romito sarà in concerto alla Corte dell'Arte della Fondazione Quartieri Spagnoli, meglio conosciuta come FOQUS, ospite di N apoli Unplugged, rassegna di musica d'autore, organizzata dall'Associazione Culturale Brodo, con la direzione artistica di Viola Bufano. Clicca qui per tutte le informazioni

Al Trianon l'omaggio a Titina De Filippo

Questo fine settimana al Trianon Viviani - nell'ambito della rassegna L’eredità Scarpetta - va in scena Titina la magnifica, con la drammaturgia di Domenico Ingenito e Francesco Saponaro, liberamente ispirata al libro Titina De Filippo. Vita di una donna di teatro di Augusto Carloni. Protagonisti Antonella Stefanucci, nel ruolo del titolo, ed Edoardo Sorgente, che interpreta tutti gli altri personaggi, maschili e femminili. Lo spettacolo racconta di Titina De Filippo come artista, ma anche del suo privato di madre, sorella maggiore e moglie. Clicca qui per tutte le informazioni

L'Universo delle Farfalle a Napoli

Emozioni da fiaba nel parco dell'Ippodromo di Agnano dove, dal 6 maggio, arriva la mostra interattiva, immersiva e didattica “Universo delle Farfalle e Butterfly Experience”. Clicca qui per tutte le infomazioni

La Cattedrale dell'Acqua: viaggio musicale nella Piscina Mirabilis

Domenica 8 maggio, la Piscina Mirabilis si trasformerà in uno splendido teatro. Federica Ottombrino, accompagnandosi con fisarmonica e chitarra, canterà l’acqua e la vita regalandoci una serata ricca di suggestioni. L'evento si ripeterà anche il 15 e il 22 maggio. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte, tra arte e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, la mostra appena inaugurata Oltre Caravaggio [clicca qui per tutte le informazioni] e The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari.

Il Tram chiude la stagione con Pasolini Napoli Decameron

La stagione 2021/2022 del Teatro TRAM si chiude con un ultimo omaggio a Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita: Pasolini Napoli Decameron di Mirko Di Martino. Lo spettacolo racconta la genesi del Decameron dal punto di vista di Pasolini, il suo caldo rapporto con Napoli, la sua ricerca di un passato mitico da contrapporre al presente consumistico, la presa d’atto del fallimento. In scena ci saranno Nello Provenzano, Angela Bertamino, Miriam Della Corte e Domenico Tufano. Lo spettacolo sarà in scena dal 5 al 7 maggio e dal 12 al 15 maggio. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh, mostra evento a Napoli

Sarà aperta al pubblico sino al 26 giugno, nel monumentale Palazzo Fondi, la mostra Van Gogh multimedia e La Stanza segreta. Nucleo fondante dell’esposizione, organizzata da Navigare Srl e curata da Giovanna Strano e Maria Rosso, è la travagliata figura umana e artistica del Maestro olandese, presentata attraverso un percorso multimediale ricco di contributi e di una suggestiva galleria di celebri ritratti, autoritratti, nature morte e paesaggi che riproduce i dipinti originali con la massima fedeltà. Clicca qui per tutte le informazioni

Benessere in Floridiana

Al via da sabato 7 maggio un ciclo di incontri dedicati al benessere immersi nel verde del parco della Villa Floridiana. Gli appuntamenti sono pensati per avvicinare i partecipanti al benessere nella natura attraverso l’incontro con diverse discipline orientali, che verranno di volta in volta illustrate da istruttori qualificati. La partecipazione agli incontri è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni

Fiabe di Primavera all'Orto Botanico

Sabato 7 e domenica 8 maggio, nell'ambito della Mostra Mercato dedicata al floriovivaismo Planta, torna all'Orto Botanico anche l'appuntamento con le Fiabe di Primavera de I Teatrini. In scena, alle ore 11 e alle ore 17, 'Storia di un albero e di un bambino': uno spettacolo di Giovanna Facciolo, liberamente ispirato ad un racconto illustrato di Shel Silverstein. Età consigliata: 3 - 8 anni. Clicca qui per tutte le informazioni