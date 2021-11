Weekend a Napoli di musica, arte e teatro: cosa fare dal 5 al 7 novembre

Andrea Sannino in scena al teatro Augusteo con Carosone, l'americano di Napoli, il cantautore maldestro Maldestro inaugura la rassegna musicale di Nu' Tracks con un esclusivo concerto al teatro Bolivar, nuovo appuntamento con i Venerdì di Capodimonte con l'apertura serale del museo a soli 2 euro, tour serali con aperitivo alle Catacombe di San Gennaro, la Fiera Aestetica e il fantastico mondo delle zucche alla Mostra D'Oltremare e tante altre iniziative per grandi e piccini.

Nuovo fine settimana tutto da vivere a Napoli (e dintorni), ricco di eventi da non perdere, programmati sempre nel rispetto delle vigenti normative anti-covid.

Ecco i nostri consigli su cosa fare (e vedere) dal 5 al 7 novembre:

Andrea Sannino in Carosone, l'americano di Napoli

Al Teatro Augusteo di Napoli, da venerdì 5 a domenica 14 novembre, Andrea Sannino, nel ruolo di Carosone, sarà protagonista con lo spettacolo Carosone, l’americano di Napoli. Il musical, in scena nel centenario della nascita del grande Maestro, ma sospeso causa restrizioni, torna finalmente a teatro con testo e direzione artistica di Federico Vacalebre e con la regia di Luigi Russo. Clicca qui per tutte le informazioni

Il fantastico mondo delle zucche alla Mostra d'Oltremare

Divertimento e spensieratezza dal 15 ottobre al 28 novembre alla Mostra d'Oltremare dove, grandi e piccini, con l'evento “Fuori di Zucca” potranno aggirarsi, come direbbero in America, nel meraviglioso mondo delle “Pumpkins”. Per tutti, nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche. All’interno del Parco i bambini saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Maldestro in concerto

Venerdì 5 novembre, al Teatro Bolivar, il cantautore Maldestro inaugura la rassegna musicale curata dall'Associazione Nu' Tracks con un concerto esclusivo fatto solo con chitarra, pianoforte e voce. Clicca qui per tutte le informazioni

Tour serali con aperitivo alle Catacombe di Napoli

Nuovo weekend a Napoli con la suggestiva "discesa nella bellezza del mistero". Da venerdì 5 a domenica 7 novembre (ore 20), torna l'appuntamento con il tour serale alle Catacombe di San Gennaro. Un viaggio, in tutta sicurezza e secondo le norme anticontagio in vigore, alla scoperta di uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano a base di taralli e birra. Clicca qui per tutte le informazioni

Gladiatori al Museo Archeologico di Napoli

Il grande evento della programmazione 2021 del MANN, la mostra che coniuga archeologia e tecnologia per raccontare un mito di tutti i tempi, il progetto scientifico che, senza sacrificare il rigore metodologico, unisce istituzioni italiane e straniere sotto l’egida di un condiviso percorso di conoscenza. Cuore dell’allestimento sono centosessanta reperti che, nel Salone della Meridiana, risultano suggestivi tasselli di un affascinante viaggio di ricerca in sei sezioni: 1) Dal funerale degli eroi al duello per i defunti; 2) Le armi dei Gladiatori; 3) Dalla caccia mitica alle venationes; 4) Vita da Gladiatori; 5) Gli Anfiteatri della Campania; 6) I Gladiatori “da per tutto”. Parte integrante dell’itinerario è la “settima sezione” tecnologicache, intitolata significativamente “Gladiatorimania”e concentrata nel Braccio Nuovo del Museo, costituisce un vero e proprio strumento didattico e divulgativo per rendere accessibili a tutti, adulti e ragazzi, i diversi temi della mostra. Clicca qui per tutte le informazioni

Aestetica, la Fiera dedicata a bellezza e benessere

Dal 6 all'8 novembre, alla Mostra D'Oltremare di Napoli, torna il Salone Mediterraneo dei professionisti della Bellezza, del Benessere e dell’Acconciatura. Clicca qui per tutte le informazioni

Museo di Capodimonte, apertura serale a 2 euro

Proseguono i Venerdì Serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Tutti i venerdì di ottobre e novembre, fino al 10 dicembre 2021, sarà possibile visitare le mostre in corso e le collezioni al prezzo ridotto di 2 euro (escluse le gratuità previste per legge), dalle ore 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso 21.30). Clicca qui per tutte le informazioni

Le regole del giuoco del tennis al Nuovo Teatro Sanità

Dopo il debutto a giugno scorso nell’ambito della rassegna Live - Il teatro è dal vivo, da venerdì a domenica, torna in scena Le regole del giuoco del tennis, spettacolo scritto da Mario Gelardi e diretto da Michele Brasilio, con Gaetano Migliaccio ed Enrico Maria Pacini. Sul palco del Nuovo Teatro Sanità, la storia dell’amicizia tra Matteo e Guido, due studenti universitari di diversa estrazione sociale, che usando le regole di una partita a tennis, riescono a far venir fuori cose che in una normale conversazione non avrebbero mai il coraggio di dirsi, ridefinendo così i contorni di un'amicizia che forse è qualcosa di più. Clicca qui per tutte le informazioni

Nazra Film Festival

La Sala del Capitolo del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore ospiterà - dal 3 al 6 novembre - la tappa napoletana della 4a edizione del Nazra Palestine Film Short Festival. Obiettivo della rassegna è offrire al pubblico uno sguardo sulla Palestina promuovendo le opere cinematografiche di giovani autori che usano il linguaggio del cortometraggio per trattare temi quali la libertà, la giustizia e i diritti umani nel delicato contesto israelo-palestinese. Le proiezioni sono a ingresso gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni

Country Coffee Brecht: brunch e improvvisazione teatrale

Domenica 7 novembre, al Country Flavor di Pozzuoli appuntamento con Country Coffee Brecht: uno speciale brunch con improvvisazione teatrale. Clicca qui per tutte le informazioni

Pino Daniele Alive, La Mostra

Parte da Napoli, il progetto espositivo multimediale e itinerante Pino Daniele Alive, La Mostra. A ospitare l'esposizione - dal 18 settembre al 31 dicembre 2021 - è Complesso di Santa Caterina a Formiello, sede della Fondazione, Pino Daniele Trust Onlus. All’interno della mostra sarà possibile vedere per la prima volta in grande formato scatti iconici di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino nell’arco della sua carriera. Immagini che hanno caratterizzato le copertine dei suoi dischi storici e fotografie inedite, digitalizzate appositamente per la mostra. Clicca qui per tutte le informazioni

Bellini Kids: spettacoli, laboratori e free exploration per bambini

Il Teatro Bellini di Napoli riparte con spettacoli di prosa e danza, ma anche con una nuova sezione dedicata ai più piccini. Nasce così Teatro Bellini Kids, il progetto per bambini e famiglie ideato dal Teatro nel Baule in sintonia con il Teatro Bellini di Napoli. Da ottobre a giugno, durante tutti i weekend, in programma spettacoli, laboratori, incontri e free exploration a partire da 1 anno di età. Clicca qui per tutte le informazioni