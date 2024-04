Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 5 al 7 aprile 2024

La Fiera del Baratto e dell'Usato promossa da Bidonville torna alla Mostra D'Oltremare, prosegue la speciale rassegna di eventi gratuiti dedicati alla cucina tipica napoletana , Peppe Servillo e Solis String Quartet al Nest con Carosonamente, all'Arena Flegrea Indoor c'è Brick Live Ocean - Il tuo mondo Lego, Benedetto Casillo in scena al TIN, Fame The Broadway Musical - Saranno Famosi al Diana, musica, gioco e spettacolo al Teatro dei Piccoli e domenica ingresso gratuito nei musei e in tutti i luoghi della cultura statali

Ricchissimo di eventi, per grandi e piccini, questo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli da venerdì 5 a domenica 7 aprile:

Domenica al Museo: ingresso gratis in tutti i luoghi della cultura statali

Il 7 aprile torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Il quattro febbraio porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Peppe Servillo e Solis String Quartet in Carosonamente

Domenica 7 aprile, alle 18, torna il format "Una serata al Nest con". I protagonisti saranno Peppe Servillo e Solis String Quartet in "Carosonamente", uno spettacolo interamente dedicato a Renato Carosone. Clicca qui per tutte le informazioni

Fiera del Baratto e dell'Usato alla Mostra d'Oltremare

Il 6 e 7 aprile, appuntamento con il fascino intramontabile dell'usato e dell'antico: la Fiera d'Oltremare di Napoli torna a ospitare la Fiera del Baratto e dell'Usato promossa da Bidonville. In Fiera si potranno trovare tante categorie merceologiche che abbracciano un'ampia gamma di interessi, dalla bellezza senza tempo dell'antiquariato all'eccentricità del modernariato, dall'artigianato tradizionale all'abbigliamento vintage, dall'oggettistica curiosa al collezionismo specializzato. Clicca qui per tutte le informazioni

Benedetto Casillo in scena con Napoli, grandi autori e qualcuno di Stramacchio

Benedetto Casillo fa tappa al Tin Teatro Instabile Napoli sabato 6 alle 20.00 e domenica 7 aprile alle 18.00 con lo spettacolo “Napoli, grandi autori e qualcuno di Stramacchio”. Un viaggio nel teatro napoletano, dalla tradizione alla nuova drammaturgia, partendo da Petito fino al più contemporaneo e compianto Moscato, incontrando le poesie di Ferdinando Russo, Raffaele Viviani, Salvatore Di Giacomo e Totò. Clicca qui per tutte le informazioni

COMIC(ON)OFF 2024

Dal 4 aprile all’11 giugno la rassegna COMIC(ON)OFF “invade” la città rendendo Napoli ancora una volta protagonista della scena internazionale del fumetto e della cultura pop, con un ricco programma di eventi, mostre, proiezioni e performance. Clicca qui per tutte le informazioni

Cafè chantant Rebelle

Da venerdì 5 a domenica 21 aprile, al teatro Sannazaro va in scena il Cafè chantant Rebelle di Lara Sansone. "Nel nostro spettacolo - spiega Sansone - non troverete filologia, nostalgia o rimandi ai fasti antichi ma attualità, satira, divertimento, leggerezza e musica. I brani più amati e ballati di sempre, senza un filo conduttore unico o forse con l’unico scopo di mettere un cast di professionisti al servizio del pubblico. Un titolo antico per uno spettacolo modernissimo e contemporaneo che si arricchisce anno dopo anno di numeri diversi e spettacolari adatto ad un pubblico internazionale". Clicca qui per tutte le informazioni

Vedi Napoli e poi mangia: rassegna gratuita dedicata alla cucina napoletana

E' partita il 28 marzo la seconda edizione di “Vedi Napoli e poi mangia”, rassegna promossa e finanziata dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli con l'obiettivo di raccontare la tipicità gastronomica di Napoli con approfondimenti culturali, storici e artistici su alcune delle pietanze più rappresentative della cucina partenopea. Gli appuntamenti andranno avanti fino al primo maggio, tutti a ingresso libero su prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Suonno D'Ajere in concerto al Trianon

Venerdì 5 aprile, live showcase dei Suonno d’Ajere al Teatro Trianon Viviani per presentare il nuovo album “nun v’annammurate”. L’Amore è il filo conduttore dell’intero album e parte da quello che la band prova per la canzone napoletana, con la sua lingua, le melodie, le espressioni, le vibrazioni che risiedono in essa e che influenza costantemente il lavoro di Irene, Gian Marco e Marcello. Clicca qui per tutte le informazioni

Brick Live Ocean - Il tuo mondo Lego

Fino al 14 aprile, all'Arena Flegrea Indoor - Mostra d'Oltremare, arriva “Brick Live - Ocean Napoli - Il tuo mondo LEGO” l’atteso evento internazionale capace di conquistare i bambini di tutto il mondo. Con tanti milioni di mattoncini Lego in oltre 4mila metri quadri al coperto, la possibilità di giocare insieme a tutta la famiglia liberando fantasia e creatività nel segno di un mondo ricco di colori ed emozioni senza età. Clicca qui per tutte le informazioni

Fame The Broadway Musical - Saranno Famosi

Fino al 7 aprile, al teatro Diana di Napoli è in scena Fame The Broadway Musical - Saranno Famosi. La regia dello spettacolo è firmata da Luciano Cannito. Protagonisti Lorenza Mario, Garrison Rochelle e Stefano Bontempi - Mr. Sheinkopf. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Presepio di Pasqua al Centro Storico di Napoli

La chiesa barocca di San Nicola a Pistaso in Via San Biagio dei Librai ospita l'insolito e suggestivo “Presepio di Pasqua”. La mostra del Presepio resterà aperta fino al 17 maggio 2024 con i seguenti orari: dal martedì alla domenica ore 10-13 e 15-18. Ingresso libero, ma è gradita un'offerta finalizzata al restauro della chiesa. Clicca qui per tutte le informazioni

Il weekend al Teatro dei Piccoli

Dal crime in lingua inglese ispirato a Sherlock Holmes alla Musica e Gioco del concerto per l’infanzia all’adattamento de La Regina delle nevi di Michelangelo Campanale: speciale il finesettimana dei bambini e dei ragazzi al Teatro dei Piccoli di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni