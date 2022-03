Weekend a Napoli d'arte, musica e spettacoli: cosa fare dal 4 al 6 marzo

Peppe Servillo legge Maurizio de Giovanni al Teatro Nuovo, Vincenzo de Lucia porta 10 Signore della Tv in scena Sannazaro, al museo di Capodimonte la speciale visita guidata Donne, Amanti, Divinità dedicata alla Giornata Internazionale della Donna, al Teatro Augusteo c'è Francesco Cicchella con lo spettacolo Bis! e per i più piccini appuntamento con Mille e una Storia, tra libri e opere d'arte.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città tra mostre, spettacoli, concerti, incontri e speciali tour guidati: tutti eventi programmati nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli dal 4 al 6 marzo:

Peppe Servillo ne Il resto della settimana di Maurizio de Giovanni

Al Teatro Nuovo di Napoli, sabato 5 e domenica 6 marzo, Peppe Servillo leggerà alcuni brani tratti dal libro di Maurizio De Giovanni Il resto della settimana, accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo dal chitarrista Cristiano Califano. Il titolo rimanda al tempo trascorso in un piccolo bar dei quartieri spagnoli a Napoli, prima e dopo la partita degli Azzurri. Un gruppo variegato di persone, senza barriere di censo, si dà appuntamento lì per commentare i fatti calcistici e non della settimana. Clicca qui per tutte le informazioni

Capodimonte, visita guidata Donne, amanti, divinità

Domenica 6 marzo, ore 12.00, appuntamento con “Donne, amanti, divinità": una speciale visita guidata al primo piano del Museo e Real Bosco di Capodimonte partendo dalla collezione Farnese sino agli appartamenti storici per parlare di regine forti, potenti, di amanti nascoste nei quadri e di divinità capricciose. L’itinerario è curato dagli storici dell'arte de Le Nuvole, servizi educativi del Museo e Real Bosco di Capodimonte, in prossimità della Giornata internazionale della Donna l'8 marzo. Clicca qui per tutte le informazioni

Vincenzo De Lucia in La Signora della TV – Lo Show

L'attore, cantante e imitatore partenopeo, apprezzato per le sue uniche capacità di female impersonator, sarà in scena al teatro Sannazaro da venerdì 4 a domenica 6 marzo. Nello spettacolo De Lucia vestirà i panni di ben dieci signore dello spettacolo: luminose stelle provenienti dal piccolo al grande schermo, fino alla storia della musica. Clicca qui per tutte le informazioni

Le mille e una Napoli al Trianon Viviani

Venerdì 4 marzo ore 20.00 al Teatro Trianon Viviani, proseguono gli appuntamenti tematici de Le mille e una Napoli, ciclo di racconti-concerti, inserito nell’ambito delle Conferenze cantate. Il tema del terzo appuntamento è Napoli vista dai forestieri. Le conversazioni-concerto, nate da un'idea del direttore artistico Marisa Laurito, tra canzoni, aneddoti e poesie, vogliono narrare il fascino del capoluogo partenopeo; in scena Francesca Colapietro (voce), Mariano Bellopede (pianoforte e arrangiamenti musicali), Daniele de Santo (contrabbasso), Marco Fazzari (batteria). I testi sono di Carmine Borrino; la voce fuori campo di Gino Curcione; special guest della serata sarà Alessio Arena. Clicca qui per tutte le informazioni

Francesco Cicchella in scena all'Augusteo con Bis!

Dal 4 13 marzo, al teatro Augusteo di Napoli l’artista gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, con cavalli di battaglia come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri, e tante performance completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita a uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Clicca qui per tutte le informazioni

Catacombe di San Gennaro, tour serale con aperitivo d'eccellenza

Un aperitivo serale d'eccellenza e una visita guidata esclusiva alle catacombe più affascinanti del sud Italia. Questo weekend torna l'appuntamento con l'AperiVisita alle Catacombe di San Gennaro: il tour serale che ti permette di scoprire, in tutta sicurezza, uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano "taralli e birra". Clicca qui per tutte le informazioni

Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli

Il Complesso Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano di Napoli ospita la mostra Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli. Visto l'enorme successo di visitatori, l'esposizione dedicata al grande pittore napoletano della prima metà del Seicento è stata prorogata fino al 30 aprile. Inoltre, ogni weekend, la visita guidata è inclusa nel biglietto d'ingresso. Clicca qui per tutte le informazioni

Al San Carlo torna in scena il Balletto con I Maestri del XX secolo

Torna in scena, dal 5 al 10 marzo, il Balletto del Teatro di San Carlo diretto da Clotilde Vayer con un dittico, i Maestri del XX secolo che include due coreografie novecentesche: Concerto di Kenneth MacMillan, concepita sul Concerto n.2 per pianoforte e Orchestra di Dmitrij Šostakóvi? e Tema e Variazioni di George Balanchine, ideata sulla Suite per Orchestra n. 3 in sol maggiore op. 55 di Pëtr Il'i? ?ajkovskij. Clicca qui per tutte le informazioni

Facimmoce 'a croce: itinerario teatralizzato tra gli altarini di Napoli

Domenica 6 marzo NarteA propone l’itinerario teatralizzato Facimmoce 'a croce: Napoli e i suoi Altarini (con partenza da piazza Dante ore 11.00), che coniuga il percorso tra i vicoli del centro storico con la pièce teatrale, mostrando la storia e l’evoluzione delle edicole votive, particolari elementi di arredo urbano, presenti a Napoli già dai tempi antichi e diventati parte integrante del tessuto abitativo, soprattutto dell'area greco-romana. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini... Mille e una storia, tra libri e opere d’arte

Domenica 6 marzo alle 11, si chiude lo speciale ciclo di letture al Museo e Real Bosco di Capodimonte dedicato ai bambini (3-6 anni) e alle famiglie, curato dalla libreria “Mio nonno è Michelangelo” in collaborazione con Amici di Capodimonte Ets. Le letture avverranno nelle sale del Museo (diverse per ciascun incontro) per favorire la massima immersione in un’atmosfera da favola, in cui la narrazione trova un riscontro visivo in alcuni dipinti che trattano temi affini. Una formula che mette insieme letteratura e arte per consentire ai bambini di vivere pienamente l’infanzia e agli adulti di ritornare per un giorno bambini. Clicca qui per tutte le informazioni