Weekend a Napoli: mostre, tour, spettacoli e il Pizza Village @home

Lo spettacolo di musica e luci alla Fontana Esedra della Mostra d'Oltremare, il Pizza Village nell'inedita formula @home in 15 pizzerie storiche, un tour letterario sulle orme del Commissario Ricciardi, la mostra digitale dedicata a Monet e tanti altri appuntamenti per vivere la città, sempre nella massima sicurezza

Torna il meraviglioso spettacolo d'acqua, musica e luci alla Fontana Esedra della Mostra d'Oltremare, appuntamento con il Pizza Village nell'inedita formula @home in 15 pizzerie storiche, alle Catacombe di Napoli da non perdere la rassegna di teatro che vede tornare in scena la compagnia del Nuovo Sanità, per gli appassionati dei romanzi di Maurizio de Giovanni (e non solo!) c'è un suggestivo tour letterario sulle orme del Commissario Ricciardi e poi le tante mostre in programma: da quella digitale e immersiva dedicata a Claude Monet nella monumentale Chiesa di San Potito fino a quella che, coniugando archeologia e tecnologia, ci porta alla scoperta del mito dei Gladiatori al Museo Archeologico Nazionale.

Insomma, anche il primo fine settimana di giugno, a Napoli, è ricco di occasioni per riscoprire la città in piena sicurezza, continuando a osservare i protocolli anticontagio.

Ecco, allora, qualche consiglio su cosa fare (e vedere) a Napoli dal 4 al 6 giugno:

Spettacolo di luci e musica alla Fontana Esedra

Torna un classico appuntamento dei mesi estivi a Napoli. Dall'1 al 6 giugno, alla Mostra d'Oltremare, ci sarà il tradizionale e suggestivo spettacolo serale di acqua, musica e luci della Fontana Esedra. Orari degli spettacoli: 1 giugno 20.40; dal 2 al 6 giugno ore 20.40 e 22.00. Il prezzo di ingresso è di 3,00 euro. Clicca qui per tutte le informazioni

Coca-Cola PizzaVillage@Home

Questo fine settimana torna a Napoli anche il Pizza Village, in una speciale @home edition. Saranno, infatti, 15 pizzerie storiche a ospitare l'evento e nelle quali si potrà degustare un menù speciale con 15 pizze celebrative pensate per l’occasione. Ad aprire le porte dei propri locali saranno le pizzerie: Vincenzo Capuano, Fiorenzano, Gino e Toto Sorbillo, L’antica Pizzeria Da Michele, Pizzeria Errico Porzio, Napoli 1820, Pizzeria 3.0 – Ciro Cascella, Cicciotto Pizzeria, Dalle Figlie di Iorio, Antica Pizzeria Da Gennaro, Fermento, Antica Pizzeria Vesi, Lucignolo Bella Pizza, Federico Guardascione, I Re di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli noir. La città del Commissario Ricciardi

Ritornano gli eventi di NarteA, l'associazione culturale riparte con una programmazione all'aperto, a partire da domenica 6 giugno. Primo appuntamento della stagione estiva sarà “Napoli noir. La città del Commissario Ricciardi”, roadbook ispirato ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Clicca qui per tutte le informazioni

Claude Monet: the Immersive Experience

Dopo Barcellona, Bruxelles, Milano e Torino, la coloratissima mostra immersiva adatta a tutta la famiglia arricchisce la monumentale Chiesa di San Potito, nel cuore del centro storico di Napoli. Un’esposizione site specific che si fonde con il luogo in cui si trova, rendendo l’esperienza unica. ll restauro della Chiesa sarà terminato proprio grazie all’esposizione. Clicca qui per tutte le informazioni

Live – Il teatro è dal vivo alle Catacombe di Napoli

Si chiude questo weekend la mini-rassegna che vede il ritorno degli spettacoli dal vivo del Nuovo Teatro Sanità, in scena però nella suggestiva Basilica di San Gennaro. Venerdì 4 giugno in scena Le regole del giuoco del tennis, sabato sarà la volta de La paura è dei conigli e infine, domenica, in programma Lettere d’amore. Clicca qui per tutte le informazioni

Living Dinosaurs: viaggio alla scoperta dei giganti della terra

Per la prima volta a Napoli arriva “Living Dinosaurs”. Un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti ormai milioni di anni fa. Una emozionante e fantastica escursione tutta da vivere nella splendida cornice verde e alberata del Laghetto di Fasilides e del Parco Robinson nella Mostra d’Oltremare. Clicca qui per tutte le informazioni

Gladiatori al Museo Archeologico di Napoli

Il grande evento della programmazione 2021 del MANN, la mostra che coniuga archeologia e tecnologia per raccontare un mito di tutti i tempi, il progetto scientifico che, senza sacrificare il rigore metodologico, unisce istituzioni italiane e straniere sotto l’egida di un condiviso percorso di conoscenza. Cuore dell’allestimento sono centosessanta reperti che, nel Salone della Meridiana, risultano suggestivi tasselli di un affascinante viaggio di ricerca in sei sezioni: 1) Dal funerale degli eroi al duello per i defunti; 2) Le armi dei Gladiatori; 3) Dalla caccia mitica alle venationes; 4) Vita da Gladiatori; 5) Gli Anfiteatri della Campania; 6) I Gladiatori “da per tutto”. Parte integrante dell’itinerario è la “settima sezione” tecnologicache, intitolata significativamente “Gladiatorimania”e concentrata nel Braccio Nuovo del Museo, costituisce un vero e proprio strumento didattico e divulgativo per rendere accessibili a tutti, adulti e ragazzi, i diversi temi della mostra. Clicca qui per tutte le informazioni

Troisi Poeta Massimo a Castel dell'Ovo

“Troisi poeta Massimo” è un percorso tra fotografie private, immagini d'archivio, locandine, filmati e carteggi personali inediti che condurranno il pubblico nell'animo umano di Massimo Troisi. La mostra è una carrellata di ricordi che, attraverso musica e immagini, mette in risalto la poetica, le tematiche, le passioni e i successi di uno dei più grandi attori e autori, italiani. Un “mito mite”, un antieroe moderno e rivoluzionario che più di altri ha saputo descrivere, con sincerità, leggerezza e ironia, i dubbi e le preoccupazioni delle nuove generazioni. L'esposizione racconta le tappe salienti della carriera dell'artista, dall'infanzia a San Giorgio a Cremano alla passione per il teatro, fino alla popolarità improvvisa con il gruppo La Smorfia e alla carriera cinematografica da regista e attore. Clicca qui per tutte le informazioni

Appuntamento in Giardino al Real Bosco di Capodimonte e le mostre al Museo

Questa domenica, al Real Bosco di Capodimonte, in programma una passeggiata guidata attraverso tre secoli di verde storico. Il tour - gratuito ma su prenotazione - parte dal Belvedere, per poi spostarsi nelle aree antistanti la Reggia e proseguire verso il Giardino anglo-cinese. Tappa al Giardino tardo-barocco che si apre sull’Emiciclo, contornato da 14 sculture da cui si dipartono, a raggiera, 5 viali. Clicca qui per tutte le informazioni

Tante, inoltre, le mostre da visitare al Museo, con una vera immersione nell'arte: “Diego Cibelli. L'Arte del Danzare assieme”, "Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità", "La mostra L’Ottocento e la pittura di storia: Francesco Jacovacci", "Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli" e "Napoli, Napoli. Di lava, porcellana e musica". Inoltre si potranno visitare la Collezione Farnese, il Corridoio barocco e del Settecento, la Galleria delle arti a Napoli dal Trecento al Settecento, la sezione di arte contemporanea e l’Ottocento privato