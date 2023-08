Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 4 al 6 agosto

Apertura straordinaria serale a Palazzo Reale al costo di 3 euro, gli appuntamenti - tutti gratuiti - della rassegna Vedi Napoli d'estate e poi Torni, la mostra Van Gogh: the Immersive Experience, gli ultimi spettacoli della rassegna Brividi d'Estate al Real Orto Botanico, percorsi serali - tra luci e performance - al Parco Archeologico di Ercolano, la sagra del Fiordilatte, musica e grandi eventi per il festival Sui Sentieri degli Dei e domenica ingresso gratis in tutti i musei e i luoghi della cultura statali.

Il primo fine settimana di agosto in città è ricco di eventi da non perdere.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 4 a domenica 6 agosto:

Domenica al Museo: ingresso gratis in tutti i luoghi della cultura statali

Torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Il 2 luglio porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Brividi d'Estate: in scena lI giorno dei morti di Maurizio de Giovanni

Si chiude con Il giorno dei morti di Maurizio de Giovanni (in scena sabato 5 e domenica 6 agosto) la rassegna estiva di musica e teatro al Real Orto Botanico di Napoli, curata da Il Pozzo e Il Pendolo. Clicca qui per tutte le informazioni

Vedi Napoli d'estate e poi Torni

Un’estate che va oltre l’estate e arriva fino ai primi d’autunno, quella sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli nell’ampio progetto “Vedi Napoli d’estate e poi Torni. Emozioni oltre stagione”, che propone a cittadini e turisti appuntamenti gratuiti per vivere un’esperienza straordinaria Da luglio a ottobre, 9 concerti di musica classica napoletana tra Napoli centro, Napoli est e Napoli ovest con Villa Comunale (3 concerti), Barra (2 concerti), Centro Direzionale (1 concerto), Terme di Agnano (3 concerti); 111 spettacoli itineranti di musica popolare; 117 itinerari tematici; 12 eventi promossi dal Comune in occasione delle feste patronali organizzate dal territorio e il Tour del Giallo Città di Napoli con 10 appuntamenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Un sabato da Re: aperture serali a 3 euro a Palazzo Reale

Prorogata anche per le prime due settimane di agosto l'iniziativa Un Sabato da Re al Palazzo Reale di Napoli. Il 5 e il 12 di agosto, apertura straordinaria serale del mese al costo ridotto di 3 euro dalle ore 20.00 alle 24.00 con ultimo ingresso alle ore 23.00. I visitatori avranno modo di accedere all’Appartamento di Etichetta e, alla fine del percorso, anche nella Galleria del Genovese, dove è allestita la mostra “Paladino. I 104 disegni di Pulcinella”. Anche il Museo Caruso, inaugurato lo scorso 19 luglio, nella Sala Dorica con accesso dal Cortile delle Carrozze, potrà essere visitato in occasione delle aperture serali, ma dalle 20.00 alle 22.30 con ultimo ingresso alle 22.00 e il il costo è compreso nel biglietto delle aperture serali a 3 euro. Clicca qui per tutte le informazioni

Vesuvio ‘e notte: escursioni sul vulcano al tramonto

Scoprire il Vesuvio nella sua ora più bella, quella in cui il vulcano incontra le luci del firmamento. E’ la magia di “Vesuvio ‘e notte” manifestazione che da ventuno anni unisce trekking ed enogastronomia, panorami mozzafiato e l’incanto di una notte all’ombra del Gran Cono. Ma anche un evento ecosostenibile che mette al bando la plastica. Dal 30 luglio al 3 settembre, per sedici serate, torna la manifestazione nata nel 2002 e che ha condotto lungo i tracciati del Vesuvio migliaia di visitatori. Quest’anno sarà possibile inoltrarsi lungo il Sentiero 1 insieme ad Umberto Saetta e alle preziose guide vulcanologiche dell’associazione “I Vesuviani” con i loro racconti di miti e leggende legate alla “muntagna”. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh: The Immersive Experience

Prorogata fino al 13 agosto la grande mostra internazionale "Van Gogh: the Immersive Experience". L'esposizione multimediale è tornata a Napoli in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restaur, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva . Clicca qui per tutte le informazioni

Percorsi serali al Parco Archeologico di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano accoglie i visitatori nelle serate d’estate vestito di luce per “I Venerdì di Ercolano”. Ripartiti, dal 21 luglio, i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di illuminazioni artistiche e rappresentazioni teatrali di Teatri 35. Quest’anno sono il cibo e l'alimentazione a ispirare il racconto nell’area archeologica. Clicca qui per tutte le informazioni

La Sagra del Fiordilatte

Dal 5 al 7 agosto, ad Agerola torna l'atteso appuntamento con Fiordilattefiordifesta, la Sagra del fiordilatte e dei prodotti tipici Agerolesi. Grande protagonista è ovviamente il fiordilatte, proposto in tante ricette accuratamente selezionate. In programma però ci sono anche tanti eventi e ospiti speciali, tra i quali Sal Da Vinci che sarà in concerto gratuito in piazzale San Pietro il 7 agosto.

Puteoli Sacra: aperivisite serali tra arte, archeologia e bellezza

Relax al tramonto con vista mare insieme a un viaggio tra arte, archeologia e bellezza. Sono tornate le aperivisite di “Puteoli Sacra” al Rione Terra con degustazioni in terrazza il venerdì a partire dal tour delle 16,30. Un calice di prosecco accompagna i prodotti preparati dai ragazzi della Fondazione Regina Pacis tra cui miele con formaggio, bruschette e stuzzicherie. Un’offerta unica perché abbinata ad un percorso di 2500 anni di storia, in un luogo incantevole a picco sul mare, che parte dalla Cattedrale di San Procolo Martire che ingloba le colonne marmoree del tempio di Augusto, col soffitto che riproduce il cielo e le costellazioni dell'approdo di San Paolo a Pozzuoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Tramonti d'Estate al Pausilypon

Tornano i Tramonti d’Estate al Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon. Per tutti i weekend di luglio e agosto, speciale visita guidata al tramonto per ammirare le bellezze archeologiche e naturalistiche del Parco, illuminate dalla luce dorata del sole che cala sui Campi Flegrei. Clicca qui per tutte le informazioni

Teatro Fuori Le Mura Revolution

Prosegue la rassegna “Teatro Fuori Le Mura Revolution”, organizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con Gruppo Le Muse e la direzione artistica di Marco Palmieri. Teatro, cabaret, musica popolare, concerti, riflessioni e risate in tante location cittadine, da Marina Grande a Marina Piccola, da Priora a Casarlano a Santa Lucia. Il programma propone il 5 agosto, alle ore 21.30 a Casarlano, Gianfranco Gallo in "Captivo" mentre il giorno seguente, alle ore 21.30, a Marina Piccola ci saranno Gigi e Ross con Alessandro Bolide in "Stasera Cabaret" . Clicca qui per tutte le informazioni

Sui Sentieri degli Dei

Da dodici anni gli scorci tra le curve dei Monti Lattari e i panorami a picco sul mare tra Capri e Punta Licosa sono lo sfondo di Sui Sentieri degli Dei, festival dell’Alta Costiera Amalfitana che, con i suoi eventi artistici tra musica, teatro e letteratura, riesce a valorizzare il territorio, arricchendo ancor di più la bellezza dei luoghi. Quest’anno si parte il 20 luglio e la storica Agerola si trasformerà ancora una volta in una città-festival fino al 5 settembre con un fitto cartellone di live, spettacoli, incontri, pomeriggi letterari ed eventi immersivi, tra cui l’attesa Alba magica in alta quota nella notte tra il 14 e il 15 agosto per accogliere tra le note il sorgere del sole. Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere. Clicca qui per tutte le informazioni