Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 31 marzo al 2 aprile

Tosca sul palco del Trianon Viviani con un recital omaggio a Roberto Murolo, le mostre Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale a Capodimonte e Dialoghi intorno a Caravaggio a Palazzo Reale, Stand Up Comedy al Teatro Sancarluccio, la visita teatralizzata di NarteA alla scoperta del Lapis Museum, laboratori ed eventi in tema pasquale a Città della Scienza e domenica ingresso gratuito in tutti i musei, parchi e luoghi della cultura statali.

Questo primo fine settimana di aprile in città è ricco di iniziative da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile

Domenica al Museo: ingresso gratis in tutti i luoghi della cultura statali

Torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Il 5 marzo porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Tosca al Trianon con un omaggio a Murolo

Sabato 1° aprile, Tosca ritorna nel teatro della Canzone napoletana con il recital ‘Sto core mio. Notturno napoletano per Roberto Murolo, un omaggio a venti anni dalla scomparsa del Maestro. In programma non solo serenate e serenatelle, madrigali e villanelle, ma anche momenti di gioco musicale con alcune macchiette e grandi canzoni partenopee tradotte in altre lingue. Clicca qui per tutte le informazioni

A Palazzo Reale di Napoli la mostra Dialoghi intorno a Caravaggio

La mostra Dialoghi intorno a Caravaggio (16 marzo-9 maggio 2023), allestita nella Galleria del Genovese al Palazzo Reale di Napoli, avvia una collaborazione tra il Palazzo Reale e il Museo e Real Bosco di Capodimonte incentrata sul dialogo tra le rispettive raccolte d’arte, entrambe frutto del collezionismo borbonico tra Sette e Ottocento. L’esposizione (curata dei direttori dei due musei, Mario Epifani e Sylvain Bellenger) ha come fulcro la Flagellazione di Cristo di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, che – pur non appartenendo alle collezioni reali – è un’opera che segnò in modo evidente il corso dell’arte del Seicento, con particolare riferimento alla pittura napoletana. L’opera, di proprietà del Fondo Edifici di Culto e oggi conservata nel Museo e Real Bosco di Capodimonte, si presta in questa mostra a un doppio dialogo, incentrato da una parte sulla fortuna della pittura caravaggesca nelle collezioni borboniche, dall’altra sul trattamento del tema iconografico della Flagellazione, a cui Caravaggio conferisce una dimensione spirituale non allineata sui principi della Controriforma cattolica sottolineando la condizione umana, sovrapponendo due episodi della passione, la flagellazione, l’Ecce homo e l’iconografia del Cristo alla colonna. Clicca qui per tutte le informazioni

Lapis - Storie dal grembo di Napoli

Sabato 1° aprile (dalle ore 19.30), NarteA torna nella Napoli sommersa, facendo scoprire ai visitatori il primo Museo dell'acqua con la visita teatralizzata Lapis – Racconti dal grembo di Napoli. Un suggestivo itinerario sotterraneo presso il Lapis Museum, che con le antiche cisterne greco-romane, arricchite di luci, colori e suggestivi ruscellamenti, e il Decumano Sommerso, rappresenta un unicum. La Neapolis di sotto racconta la Napoli di sopra con diversi ambienti risalenti alla seconda guerra mondiale e immersive installazioni multimediali che vi faranno compiere un viaggio nel tempo, alla ricerca della pietra fondativa dell’antica basilica. Clicca qui per tutte le informazioni

Allert Comedy Stand Up al Sancarluccio

Venerdì 31 marzo, al Teatro Sancerluccio di Napoli, è di scena il collettivo “Allert Comedy Stand Up” formato da quattro giovani e promettenti comedians napoletani. Ad esibirsi sul palco dello storico teatro partenopeo ci saranno Davide DDL, Rosa Di Sciuva, Flavio Verdino e Adriano Sacchettini. Tra il politicamente scorretto, autoironia e provocazioni i quattro protagonisti proporranno diversi monologhi tutti da ridere o scandalizzarsi. Clicca qui per tutte le informazioni

Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale in mostra a Capodimonte

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte è stata inaugurata la mostra Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale (13 marzo – 25 giugno 2023, sala Causa) a cura del prof. Riccardo Naldi, docente di Storia dell’arte moderna all’Università L’Orientale di Napoli e del prof. Andrea Zezza, docente di Storia dell’arte moderna all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il progetto espositivo è stato realizzato in partenariato con il Museo Nacional del Prado. Grazie a questa importante collaborazione, torna a Napoli per la prima volta dopo 400 anni la Madonna del pesce eseguita da Raffaello. La mostra propone un’ampia rassegna di opere eseguite da alcuni dei principali artisti spagnoli attivi in quegli anni a Napoli, quali Pedro Fernández, Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloe, Pedro Machuca, Alonso Berruguete . Clicca qui per tutte le informazioni

Francesco Procopio al Bracco con Miseria bella

Fino al 2 aprile, Francesco Procopio porta in scena con Enzo Casertano, al teatro Bracco di Napoli, la divertente commedia di Peppino De Filippo. Clicca qui per tutte le informazioni

COMIC(ON)OFF , la rassegna di eventi che invade Napoli

Fino al 30 giugno la città torna ad essere protagonista della scena internazionale del fumetto e della cultura pop, con il ricco programma di COMIC(ON)OFF che quest’anno intende offrire circa 20 eventi, mostre, proiezioni e performance. Fumettisti, scrittori, illustratori, attori e musicisti si ritroveranno nei più diversi spazi culturali della città, per offrire nuove esperienze creative, novità editoriali e intrattenimento al pubblico partenopeo durante le settimane che precedono e seguono l’arrivo di COMICON, il Festival Internazionale della Cultura Pop in programma presso Mostra d’Oltremare dal 28 aprile al 1° maggio. Dal Goethe-Institut all’Archivio di Stato, dall’Institut Français all'Instituto Cervantes, 20 luoghi della città si attiveranno per ospitare e celebrare artisti italiani e stranieri, presentare nuovi progetti e indicare nuove strade per le arti visive e narrative contemporanee, pronti ad accogliere la grande onda della cultura pop. Clicca qui per tutte le informazioni

Passeggiata e Caccia alle Uova al Parco della Reggia di Portici

Il primo aprile, speciale appuntamento al Parco della Reggia di Portici con Partenope Experience. La giornata inizia con la visita guidata, per grandi e piccini, tra i verdi e lussureggianti viali del magnifico Orto Botanico. Si prosegue poi con la divertente Caccia alle Uova nel campo della pallacorda. Clicca qui per tutte le informazioni

Aspettando Pasqua a Città della Scienza

Nel weekend dell’1 e 2 aprile a Città della Scienza, si respira già aria di Pasqua. Il Science Centre infatti sarà teatro di una divertentissima “Caccia alle Uova” scientifica dedicata a grandi e piccini. Tra giochi, laboratori e attività all’aperto, i due giorni che vedranno protagoniste le uova: una forma perfetta che racchiude una nuova vita, per scoprire le sue tante varietà e le sue componenti. Clicca qui per tutte le informazioni