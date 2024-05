Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 31 maggio al 2 giugno 2024

Ultimi appuntamenti con l'edizione 2024 del Maggio dei Monumenti dedicata a Le acque di Napol i, al via il Napoli Città della Musica - Live Festival 2024, dodici ore di cultura e musica no stop al Flava con Napolindie, visite guidate gratuite e laboratori al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte per l'iniziativa Appuntamento in Giardino, gli spazi della Mostra d’Oltremare si trasformano in una favola dal vivo con This is Wonderland e domenica ingresso gratuito in tutti i musei e parchi archeologici statali.

Ricchissimo di eventi da non perdere questo nuovo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno:

Domenica 2 giugno ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali

Musei e i parchi archeologici statali aperti gratuitamente nella giornata del 2 giugno, per la consueta iniziativa della #domenicalmuseo, ma anche per celebrare la Festa della Repubblica. Porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli, tra i quali: Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento, Certosa e Museo di San Martino, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze e Palazzo Reale di Napoli. Ingresso gratuito anche alle aree archeolgiche di Pompei, Ercolano e Campi Flegrei. Clicca qui per tutte le informazioni

Napolindie, dodici ore di cultura e musica no stop

Napolindie torna all’Arena del Flava, nell’area marina protetta del litorale di Castel Volturno, al Flava Beach (viale Dante Alighieri – Castel Volturno). Sabato 1 giugno, dalle 12.00 a mezzanotte, il format ideato da Lello Ferrillo insieme a Gianni Simioli, che ne cura anche la direzione artistica, metterà di nuovo al centro la musica con tutti i suoi stili, ma dedica più spazio alla cultura e ai libri, coinvolgendo l’Associazione librai di Port’Alba. Una scaletta piena di energia e caratterizzata da una line up che unisce artisti noti e artisti emergenti, tra i quali Enzo Avitabile e i Bottari, Erri De Luca, Jelecrois, Dada’, Ste, Giovanni Bloc e tanti altri. Clicca qui per tutte le informazioni

Si chiude il Maggio dei Monumenti 2024

Ultimi appuntamenti della storica manifestazione del Maggio dei Monumenti, la cui 30esima edizione è dedicata al tema “Le acque di Napoli”: fino al 2 giugno aperture straordinarie, spettacoli, incontri, laboratori, performance e una mostra diffusa articolata in cinque sezioni attraverso la città, offriranno ai cittadini e ai tanti turisti attesi la possibilità di scoprire storie e nuovi luoghi, di muoversi attraverso strade e quartieri seguendo narrazioni inedite. Clicca qui per tutte le informazioni

Al via il Napoli Città della Musica - Live Festival 2024

Parte la grande festa della musica della città di Napoli che - tra Piazza del Plebiscito e lo Stadio Diego Armando Maradona - vedrà alternarsi oltre 20 grandi artisti. Il 31 maggio, sarà Gianni Fiorellino ad inaugurare la stagione dei concerti allo stadio, con la proiezione di un docufilm e a seguire il suo live. Clicca qui per tutte le informazioni

Visite guidate gratuite e laboratori al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte

Domenica 2 Giugno il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte aderisce alla settima edizione di “Appuntamento in Giardino” iniziativa promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani . Per l’occasione il Giardino Torre propone una mattinata di Visite Guidate gratuite a cura delle Nuvole (due turni alle ore 11 e alle ore 12) per conoscere il Giardino di Delizie dei Borbone tornato alla sua originale funzione di vivaio e azienda agricola produttiva dopo un accurato intervento di restauro botanico e architettonico . Inoltre, la giornata propone il Laboratorio “I cinque sensi”: un percorso didattico pensato per toccare, sentire ed osservare le meraviglie botaniche del Giardino Torre (partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti arte@lenuvole.com). Clicca qui per tutte le informazioni

A Galleria Toledo omaggio a Marcello Colasurdo con ‘E Zezi

‘E Zezi omaggiano Marcello Colasurdo venerdì 31 maggio alle 21 a Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione ai Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, con “Chianto e… Risate”. In scena una formazione di 14 artisti: Ciro Carola, Gerardo Carola, Biagio Cerbone, Alessandra Coccia, Fiorentina Di Palma, Pasquale Di Vaia, Giuseppe Manna, Vittorio Manna, Antonio Mattiello, Salvatore Provenzano, Giacomo Ruggiero, Loredana Russo, Aurora Senese e Bruno Senese. Clicca qui per tutte le informazioni

Nuova Orchestra Scarlatti, Concerto degli 800 anni della Federico II nel Cortile delle Statue

Otto secoli di musica per festeggiare gli 800 anni dell’Università Federico II, venerdì 31 maggio alle ore 19, a Napoli con ingresso libero presso il Cortile delle Statue dell’Università. Clicca qui per tutte le informazioni

This is Wonderland, una favola dal vivo negli spazi della Mostra D'Oltremare

This is Wonderland arriva a Napoli con un viaggio narrativo che traccia e trascende i confini dell’arte espositiva. Dall'1 giugno al 30 settembre, gli spazi di Mostra d’Oltremare si trasformeranno come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Il progetto ad opera della Lux Eventi, si sviluppa in un’area di oltre 40.000 metri quadrati animata da 1500 installazioni artigianali, 25 tracce musicali originali, 1 show ricco di coreografie luci e suoni e 2 performance tailor-made. Clicca qui per tutte le informazioni

Vesuvio, the legend of love: debutta lo spettacolo diretto da Massimiliano Gallo

Debutta sabato 1 giugno, al Teatro Tasso di Sorrento, Vesuvio, the legend of love, spettacolo diretto da Massimiliano Gallo. "Venti artisti in scena - spiega Gallo - e le canzoni che hanno reso immortale Napoli nel mondo, per raccontarvi il nostro viaggio in questo sorprendente cammino. La storia di una terra meravigliosa che ancora affascina e fa sognare. Abbiamo scelto di creare uno spettacolo che riuscisse a coniugare tradizione e innovazione per soddisfare il pubblico in ogni sua esigenza”. Lo spettacolo sarà in scena fino al 29 giugno. Clicca qui per tutte le informazioni

Al via Vitignoitalia 2024

Con più di 1500 etichette e 300 aziende da ogni regione, parte domenica 2 giugno negli spazzi della Stazione Marittima di Napoli, l'edizione 2024 di VitignoItalia. Un appuntamento in grado di raccontare al meglio le realtà enologiche più affascinanti della Penisola, con una grande partecipazione sia nei numeri che in termini di varietà dei territori coinvolti. Un parterre di cantine di altissimo livello tanto quanto le masterclass, per un percorso di degustazione che offrirà una panoramica tanto sulle grandi denominazioni presenti, quanto su realtà e temi importanti del comparto. La Kermesse andrà avanti fino al 4 giugno. Clicca qui per tutte le informazioni

Racconti per ricominciare

Quinto anno di programmazione per “Racconti per ricominciare”, il “green festival diffuso” ideato e organizzato da Vesuvioteatro e diretto da Claudio Di Palma. Dalla Casina Vanvitelliana alle straordinarie architetture settecentesche di alcune tra le più belle Ville Vesuviane, la nuova edizione, da giovedì 16 maggio fino a domenica 2 giugno, ambienta i suoi originali percorsi di teatro in 14 siti tra i più affascinanti del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania. Spettacoli dal vivo costruiti - con la consulenza artistica di Giulio Baffi - seguendo una formula ormai consolidata, per unire alla meraviglia di tante architetture storiche e naturalistiche la straordinaria forza evocativa del teatro. Clicca qui per tutte le informazioni

Weekend per grandi e piccini a Città della Scienza

In occasione della Giornata Mondiale del Latte che ricade il 1° giugno, Città della Scienza dedica il weekend al latte programmando attività creative e scientifiche sulle proprietà di questo alimento. Tante le attività dedicate a questi temi, ma anche al riutilizzo dei materiali, come le bottiglie di plastica e il tetrapak nel rispetto dell’ambiente. Domenica 2 giugno la programmazione prevede: visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea, alle mostre in programma, Insetti & Co. e Facciamo un esperimento, oltre agli avvincenti spettacoli al Planetario. Clicca qui per tutte le informazioni