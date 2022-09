Weekend a Napoli di musica, arte e spettacoli: cosa fare dal 30 settembre al 2 ottobre

Venti concerti in tredici meravigliosi luoghi del centro antico di Napoli per il Festival Spinacorona, al Palazzo Reale gli appuntamenti del Campania Libri Festival, Peppe Barra e Giuliana De Sio in scena per la rassegna Affabulazione, il Villaggio della Salute in piazza del Plebiscito, una grande mostra dedicata a David Bowie al PAN, le Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico, il fantastico mondo delle zucche alla Mostra D'Oltremare e la Domenica al Museo con ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura statali.

Nuovo fine settimana in città ricco di iniziative da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre:

Domenica al Museo

Il 2 ottobre torna l'appuntamento con la Domenica al Museo. Ogni prima domenica del mese, infatti, musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali garantiranno l’accesso gratuito a tutti i visitatori che potranno così tornare a beneficiare di un’iniziativa unica per favorire la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Spinacorona: venti concerti in tredici meravigliosi luoghi del centro storico

Dal 29 settembre al 2 ottobre appuntamento con la sesta edizione delle 'passeggiate musicali napoletane' in diverse sedi del Centro di Napoli che offriranno uno spaccato della ricchezza e della varietà del patrimonio storico artistico della Città. Le sedi apriranno trenta minuti prima di ogni concerto con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti . Clicca qui per tutte le informazioni

Peppe Barra e Giuliana De Sio in scena per la rassegna "Affabulazione"

Due grandissimi artisti in scena domenica nell'ambito della rassegna Affabulazione, progetto sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Alle 19, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo 28 Giovanni XXIII - Aliotta, in via Nuova Toscanella 235, Peppe Barra sarà la voce recitante del concerto “Pierino e il lupo”, componimento del musicista russo Sergej Prokofiev, mentre alle 21 al Centro Asterix ci sarà Giuliana De Sio in scena con “Favolosa” insieme a Marco Zurzolo (sax), Cinzia Gangarella (pianoforte) e Sasà Flauto (chitarra). Ispirandosi ai racconti di Giambattista Basile, Giuliana De Sio, attraverso una scelta originale di brani musicali che hanno segnato alcuni momenti importanti del suo percorso, accompagna lo spettatore in un viaggio magico e viscerale, fatto di storie surreali appartenenti alla nostra tradizione. Clicca qui per tutte e informazioni

Campania Libri Festival

Si terrà dal 29 settembre a domenica 2 ottobre, negli spazi del Palazzo Reale di Napoli la prima edizione del “Festival della Lettura e dell’Ascolto – Campania Libri”, nuova fiera del libro che porterà i grandi protagonisti del panorama letterario nazionale e internazionale nel capoluogo partenopeo, con la direzione editoriale del filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi. In programma, presentazioni di nuove pubblicazioni editoriali, laboratori performativi, lezioni mirate e inediti percorsi tematici. Clicca qui per tutte le informazioni

Fabri Fibra in concerto

Fabri Fibra sarà in concerto a Napoli, sabato 1 ottobre al PalaPartenope, per l'unica tappa in Campania del lungo tour partito lo scorso 6 luglio. Durante il live, Fabri Fibra e il suo fidato dj Double S ripercorreranno i successi che hanno segnato i 20 anni di carriera del rapper italiano. Clicca qui per tutte le informazioni

Villaggio della Salute in Piazza del Plebiscito

Sabato 1 e domenica 2 ottobre dalle ore 10 alle 18 in piazza del Plebiscito è in programma l'iniziativa Salute per tutti, promossa dal Comune con la collaborazione delle istituzioni sanitarie cittadine, di molte associazioni impegnate in ambito sociosanitario e dell'Università Federico II . I cittadini potranno gratuitamente effettuare screening in molteplici ambiti sanitari e ricevere informazioni sull'importanza della prevenzione. Clicca qui per tutte le informazioni

Un sabato da Re: al Palazzo Reale aperture serali straordinarie a 2 euro

Nell'ambito dei progetti di valorizzazione 2022, il Palazzo Reale di Napoli organizza nei mesi di ottobre e novembre l’iniziativa “Un sabato da Re” che prevede l’apertura straordinaria serale al pubblico dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle ore 22.00) al costo ridotto di 2 euro. La prima data, il 1° ottobre, è stata scelta in coincidenza con la rassegna “Campania Libri Festival della lettura e dell’ascolto” che si svolgerà nei porticati del Palazzo dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. Sarà un fine settimana intenso anche in previsione dell’apertura gratuita, il 2 ottobre, per l’iniziativa ministeriale “Domenica al Museo”, durante la quale sarà possibile visitare l’Appartamento Storico dalle 9.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00). Clicca qui per tutte le informazioni

David Bowie – The Passenger, a Napoli la mostra dedicata al Duca Bianco

E' David Bowie – The Passenger ad aprire la nuova stagione autunnale di mostre a Napoli, dal 24 settembre al 29 gennaio 2023, al PAN Palazzo delle Arti. L' importante esposizione dedicata al Duca Bianco è realizzata con una raccolta di documenti fotografici di eccezione firmati dal fotografo statunitense Andrew Kent, che instaurò con Bowie un rapporto di fiducia e lo seguì in un intenso periodo, tra il 1975 e il 1978, durante i frenetici viaggi in treno e in nave, in occasione dei suoi tour nelle principali capitali europee. La retrospettiva, che si compone di 60 fotografie ma anche di documenti, cimeli, abiti, manifesti dei tour e ricostruzioni di ambienti, provenienti dall’archivio di Kent e di collezionisti privati, testimonia l’importante periodo che segnò il ritorno di Bowie in Europa e, al contempo, uno sguardo su un continente all’epoca diviso dal Blocco Sovietico. Clicca qui per tutte le informazioni

Pizza a Vico

Da domenica (e fino a martedì) torna, a Vico Equense, la tre giorni del gusto dedicata al mondo della “pizza a metro”. Decine di stand, ognuno dotato di un proprio forno, porteranno per le vie del centro tutte le pizzerie che per questa speciale occasione offrono ai visitatori i loro gusti classici più un gusto ogni volta inedito. A farla da padrone sempre gli ingredienti della migliore qualità, accuratamente selezionati tra i migliori fornitori locali. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Castello Rivelato, visite guidate gratuite a Castel dell'Ovo

Domenica, per cittadini e turisti la splendida opportunità di partecipare a visite guidate a Castel dell'Ovo, percorrere la lunga storia del castello e delle sue trasformazioni accedendo, eccezionalmente, ad alcuni spazi abitualmente sottratti alle visite, quali la Sala dell’Arco Maggiore, il Bastione del Principale e la Chiesa del Salvatore. La visite, a ingresso gratuito con obbligo di prenotazione, partirà dall’ingresso principale del castello e avrà la durata di 90 minuti. Clicca qui per tutte le informazioni

“Bill Viola. Ritorno alla vita” in mostra alla Chiesa del Carminiello a Toledo

Dal 2 settembre, il grande artista statunitense Bill Viola, padre della videoarte, torna a Napoli con una mostra pensata per la riapertura di un gioiello artistico della città. “Bill Viola. Ritorno alla Vita” è allestita all’interno della Chiesa del Carminiello a Toledo che, per l’occasione, riapre al pubblico. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini: Fiabe d'Autunno e Fuori di Zucca

- All'Orto Botanico di Napoli sono ripartiti gli affascinanti percorsi tra teatro e natura. La rassegna Fiabe d'Autunno è diretta dalla scrittrice e regista Giovanna Facciolo ed è ideata ed organizzata dall’Associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II, nell’ambito de La Scena Sensibile con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Comune di Napoli. Domenica appuntamento con “Nello specchio di Biancaneve” dai Fratelli Grimm. La prenotazione è obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni

- Dal 30 settembre e fino al 6 novembre, allegria e divertimento al Parco Robinson della Mostra d'Oltremare con il fantastico mondo delle zucche. All’interno del Parco i bambini, attraverso un percorso disseminato di trattori di paglia, balle di fieno colorate, spaventapasseri e zucche colorate, saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti. Clicca qui per tutte le informazioni