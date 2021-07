Weekend a Napoli di spettacoli, musica e cinema sotto le stelle: cosa fare dal 30 luglio all'1 agosto

In arrivo un nuovo fine settimana partenopeo ricco di iniziative tra cui scegliere. Cinema sotto le stelle con l'Estate a Corte della fondazione Foqus ai Quarteri Spagnoli, il concerto delle Ebbanesis alle Terme Romane per la rassegna Campania by Night, il live di Andrea Tartaglia al Kestè e ancora musica con Gnut e Sollo in concerto gratuito a Monte di Procida.

All'Orto Botanico, invece, ancora teatro con la rassegna Brividi d'Estate organizzata da Il Pozzo e Il Pendolo, le Sere Fai d'Estate alla Baia di ieranto con l'osservazione della volta celeste e al Parco archeologico Pausilypon le imperdibili Suggestioni all'Imbrunire con musica e reading. Tanti eventi, tutti programmati in sicurezza, nel pieno rispetto delle vigenti normative anticontagio.

Ecco, allora, qualche suggerimento su cosa fare a Napoli (e nei dintorni) dal 30 luglio al primo agosto:

Campania by Night, le Ebbanesis alle Terme Romane di Baia

Si chiudono in 30 luglio, con il concerto dello straordinario duo composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa, gli appuntamenti della rassegna Campania by Night in programma alle Terme Romane di Baia. Clicca qui per tutte le informazioni

Brividi d'Estate al Real Orto Botanico

Un'estate di spettacoli in uno dei parchi più belli della città: all'Orto Botanico di Napoli torna "Brividi d’Estate", la rassegna - che compie vent'anni - promossa da Il Pozzo e Il Pendolo. Questo fine settimana (sabato 31 luglio e domenica 1 agosto alle 21) va in scena Vipera di Maurizio de Giovanni. Clicca qui per tutte le informazioni

Gnut e Sollo in concerto gratuito

Un’esperienza "multisensoriale" che unisce arte, cultura e tradizioni. È Mitica - connessioni musicali, fisiche, digitali, l'evento organizzato da Octopus Records e in programma a Monte di Procida il prossimo 30 luglio alle ore 21,30. Sul prato di villa Matarese, in particolare, si esibiranno gli artisti Gnut e Sollo, in uno spettacolo di musica e parole. In anteprima, inoltre, la proiezione del cortometraggio "Acqua, sale, pietre e cielo". Clicca qui per tutte le informazioni

Astronomi per una notte - Mitiche Stelle

Tornano le Sere Fai d'Estate anche alla suggestiva Baia di Ieranto eMassa Lubrense. Il 30 e 31 luglio e poi l'1, 6, 7, 8, 27, 28 e 29 agosto; 3, 4, 5, 10 11 e 25 settembre è in programma Mitiche Stelle, un ciclo di osservazioni astronomiche accompagnate dal racconto di storie degli eroi e delle divinità mitologiche collegate ai miti delle costellazioni. Clicca qui per tutte le informazioni

Estate a Corte, cinema sotto le stelle

Torna la rassegna estiva di cinema ospitata nella Corte dell’Arte di Foqus, nel cuore di Quartieri Spagnoli. Fino al 5 settembre, in programma proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema italiano (prezzo 5 euro, apertura ore 20, inizio spettacoli ore 21), con la direzione artistica di Giuseppe Colella in collaborazione con Pietro Pizzimento e Fabio Gargano, e con Bronx Film. Sabato 31 luglio in programma "La Villa", documentario di Claudia Brignone. Clicca qui per tutte le informazioni

Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire

Nell'ambito del programma dell'Estate a Napoli 2021, al via dal 30 luglio la rassegna musicale e reading “Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire” al Parco archeologico Pausilypon con la direzione Artistica Carlo Faiello. Clicca qui per tutte le informazioni

KLIMT Arte Virtuale e Immagini

Fino al 31 luglio 2021, nella Casina Pompeiana della Villa Comunale protagonista la mostra “KLIMT Arte Virtuale e Immagini”. Sedici le postazioni opportunamente allestite per consentire al visitatore di “entrare” nei capolavori del pittore austriaco e camminare all’interno delle sue particolari opere. L’esperienza virtuale avverrà nel pieno rispetto della normativa Covid-19; è prevista infatti una mascherina facciale monouso da fornire ad ogni singolo visitatore e la sanificazione dei visori. Clicca qui per tutte le informazioni

Live Show al Kestè con Andrea Tartaglia

Energia, gioia, musica: Andrea Tartaglia torna al Kestè di Napoli con il suo ultimo pezzo Ne riderai e per trascinarci in un live che sa d'estate, di voglia di stare insieme e dare vita a vibrazioni positive. Il live di Tartaglia - venerdì 30 luglio alle 21.30 - si inserisce nella rassegna "Kestè live show", l’inedito format con cui il locale celebra una nuova stagione di musica dal vivo. Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale Summer Fest

Prosegue il festival culturale che anima l'estate partenopea, realizzato all'interno di un luogo di straordinaria bellezza e ricchissimo di storia, il Palazzo Reale di Napoli, che per l'occasione riaprirà al pubblico anche in orario serale. Il Giardino Romantico e i cortili ospiteranno fino al 5 settembre una stagione di grande spettacolo dal vivo e all'aperto dal giovedì alla domenica. E dalle 18 alle 20 appuntamento con L'Apertivo Reale. Clicca qui per tutte le informazioni

Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista

Si è aperta il 10 giugno, al Museo e Real Bosco di Capodimonte, la mostra Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista a cura di Angela Cerasuolo e Andrea Zezza. L'esposizione rientra tra le celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell'artista e si propone di valorizzare il patrimonio raffaellesco del Museo, molto più ricco e vario di quanto si sia soliti pensare. Il percorso di visita offre al pubblico le novità emerse dalla campagna di indagini diagnostiche condotte nel Museo, grazie a importanti collaborazione istituzionali – alla base di questa mostra - che permetteranno un approccio originale sia alle opere d'arte, sia al lavoro della bottega dell'artista e a quelle dei suoi seguaci, mettendo in luce il complesso lavoro che sta dietro la creazione di originali, multipli, copie, derivazioni. Clicca qui per tutte le informazioni

Sui Sentieri degli Dei

E' partita il 21 luglio la decima edizione del festival Sui Sentieri degli Dei. Quaranta eventi per il cartellone più ricco di sempre che fino al 6 settembre animerà Agerola e l’area dei Monti Lattari e dell’Alta Costiera Amalfitana con musica, teatro, letture, incontri, grandi ospiti della cultura e dello spettacolo, premi prestigiosi. Sabato 31 luglio in programma Leggerissima Estate, un appuntamento ricco di ospiti, tra i quali Sal Da Vinci, Paolo Belli e Teresa De Sio. Clicca qui per tutte le informazioni

Living Dinosaurs anche di sera tra suggestivi effetti di luce

Nuove emozioni visive per “Living Dinosaurs” alla Mostra d'Oltremare. L'incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti da qualche giorno si tinge anche delle luci della sera. Tanti coinvolgenti effetti luminosi, fino alle ore 22.00 rendono ancora più fantastica l'escursione nella splendida cornice verde e alberata del Laghetto di Fasilides e del Parco Robinson. Clicca qui per tutte le informazioni