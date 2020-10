Weekend a Napoli, mostre e tour per vivere la città in sicurezza

Scoprire gli Etruschi al MANN, ammirare le opere di Luca Giordano a Capodimonte, visitare il Museo Diocesano con una guida gratuita compresa nel biglietto d'ingresso, attraversare il centro antico sulle tracce di personaggi magici e leggendari, il tutto continuando a osservare rigidamente i protocolli di sicurezza.

Tutti gli eventi che vi segnaliano per questo fine settimana sono, infatti, programmati nel rispetto delle attuali norme di sicurezza anti-contagio, ma è possibile che qualche iniziativa possa subire variazioni o cancellazioni, se le disposizioni dovessero ulteriormente cambiare. Suggeriamo, quindi, di contattare sempre i numeri forniti dalle organizzazioni per informazioni e prenotazioni.

Ecco qualche consiglo su cosa fare (e vedere) a Napoli dal 30 ottobre all'1 novembre:

Capodimonte, 5 mostre da non perdere e un bosco da scoprire

Una vera immersione nell’arte al Museo e Real Bosco di Capodimonte con ben 5 mostre da visitare: Vincenzo Gemito. Dalla scultura al disegno, Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica, Christiane Löhr incontra Capodimonte, Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli e Luca Giordano. Dalla Natura alla Pittura (Sala Causa). Inoltre si potranno visitare la Collezione Farnese, il Corridoio barocco e del Settecento, la Galleria delle arti a Napoli dal Trecento al Settecento, la sezione di arte contemporanea e l’Ottocento privato. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rigenerante tra gli straordinari viali alberati del Real Bosco.

Visite guidate gratuite a Donnaregina

Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, visite guidate gratuite (comprese nel biglietto d'ingresso di euro 6) al Complesso Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano di Napoli. Un itinerario durante il quale sarà possibile ammirare la chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia, rara testimonianza dello stile gotico napoletano, e la chiesa di Donnaregina Nuova in stile Barocco. Una guida condurrà i visitatori in un unico e interessante itinerario tra gotico e barocco nel rispetto di tutte le precauzioni e le misure di prevenzione in merito all’emergenza Covid-19. Per info e prenotazioni: info@museodiocesanonapoli.it 0815571365

Gli Etruschi e il MANN e Sai andare in bici? all’Archeologico di Napoli

- Sarà visitabile fino al 31 maggio 2021 ‘Gli Estruschi e il MANN’, una grande mostra per raccontare l’antica popolazione italica. Un percorso espositivo inedito, che presenta 600 reperti: 200 opere visibili per la prima volta Museo Archeologico Nazionale di Napoli la grande mostra all’Archeologico di Napoli

- In occasione della Settimana Europea della Mobilità e nell’ambito del Napoli Bike Festival, il Goethe-Institut Neapel, d’intesa con MANN e Bicycle House ha presentato la mostra di graphic design “Sai andare in bici?/ Kannst Du Rad fahren?”. Quaranta coloratissimi manifesti per raccontare la mobilità del presente e del futuro: la mostra è visitabile presso l'Atrio del MANN e presso il Bicycle House sino al prossimo 31 ottobre

Halloween Napoletano, tour 'da brividi' per grandi e piccini

La festa di Halloween affonda, in realtà, le sue radici nel vecchio continente. Per l'occasione, l'associazione Insolitaguida, sempre attenta a mostrare una Napoli fuori dagli schemi, propone un itinerario per bambini e uno per adulti, alla scoperta di fantasmi, streghe e 'presenze' tutte parteneopee. Due, quindi, gli eventi in programma il 31 ottobre e l'1 novembre: un tour di mattina Dolcetto o scherzetto? dedicato ai bambini, e quello pomeridiano/serale Halloween tour dedicato ai grandi. Clicca qui per i dettagli

Dracula Tour

Anche l'associazione De Rebus Neapolis propone un tour del mistero tra i vicoli di Napoli per il tardo pomeriggio del 31 ottobre: un itinerario alla scoperta di personaggi leggendari e sulle tracce della tomba del vampiro più famoso al mondo. Clicca qui per i dettagli