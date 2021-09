Dieci eventi da non perdere nel primo weekend di settembre a Napoli

Cinema sotto le stelle e gratis nel cortile dello splendido Convento di San Domenico Maggiore, il Villaggio della Vela alla storica Base Navale di via Acton, al Maschio Angioino prosegue la rassegna teatrale gratuita, all'ex Base Nato c'è Peppino di Capri in concerto, al via il Festival delle Ville Vesuviane e ancora tour serali teatralizzati ai siti del Parco Archeologico di Pompei, ben 5 le mostre da visitare e giardini storici tutti da scoprire al Museo e Real Bosco di Capodimonte e alla Mostra d'Oltremare continua l'affascinante viaggio nel tempo con Living Dinosaurs, il grande allestimento dedicato ai giganti della Terra estinti ormai milioni di anni fa.

Il primo fine settimana di settembre è tutto da vivere a Napoli (e nei dintorni), con tanti eventi tra cui poter scegliere, programmati in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative anti-contagio.

Ecco, allora, dieci consigli su cosa fare (e vedere) dal 3 al 5 settembre:

Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud

Il programma dell'Estate a Napoli 2021 prosegue anche a settembre con la rassegna Teatrale del Cortile Maschio Angioino di Napoli a cura della Gabbianella Club, con la direzione artistica di Maurizio De Giovanni. Sono ventitré gli spettacoli in cartellone, tutti a ingresso gratuito con obbligo di prenotazione, per ridere e divertirsi, sempre nel rispetto delle normative covid-19. Questo sabato in scena Giovanni Meola con "Io so e ho le prove". Clicca qui per tutte le informazioni

Teatrando Sotto le Stelle

All'ex Base Nato di Bagnoli prosegue la rassegna estiva di musica e teatro. Questo fine settimana l'appuntamento è con una icona della musica italiana: Peppino di Capri. L'artista sarà in concerto sabato alle ore 21. Clicca qui per tutte le informazioni

Festival delle Ville Vesuviane

Teatro, danza, musica e poesia: si apre questo fine settima il Festival delle Ville Vesuviane che sarà in programma dal 4 al 25 settembre. Sabato e domenica, a Villa Campolieto di Ercolano, va in scena ENRICO IV di Luigi Pirandello. Clicca qui per tutte le informazioni

Cinema Unesco Sotto le Stelle

A partire dal 7 agosto, l'arena cinematografica all'aperto nel cortile del Convento di San Domenico Maggiore ospiterà ben 40 serate di cinema all'aperto e gratuite. La rassegna, curata da Arci Movie e promossa dall'Assessorato all'Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, andrà avanti fino al 15 settembre. Clicca qui per tutte le informazioni

Campania by night, visite teatralizzate e musica nei siti del Parco Archeologico di Pompei

Dal 3 settembre presso i siti del Parco archeologico di Pompei, Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, Villa di Poppea a Oplontis e Villa Regina a Boscoreale e il Museo archeologico di Stabiae Libero D'Orsi, prendono il via gli appuntamenti serali del Campania by Night, progetto di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale promosso dalla Regione Campania, ideato e curato dalla Scabec. Clicca qui per tutte le informazioni

Villaggio della Vela alla storica Base Navale di Napoli

Dal 4 al 7 settembre, è il Quartier Generale Marina di Napoli a ospitare la quarta e ultima tappa dell'evento velico “Marina Militare Nastro Rosa Tour”. La Base Navale di Via Acton, guidata dal capitano di vascello Aniello Cuciniello, accoglierà il “Race Village”, dove appassionati di vela e non solo, potranno visitare il cuore pulsante della manifestazione ed incontrare gli equipaggi che prenderanno parte Tour 2021. L'evento è ingresso libero. Clicca qui per tutte le informazioni

Arte e natura al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Museo di Capodimonte, custode di una delle più ricche collezioni d’Europa, una Reggia dai sontuosi appartamenti reali, ospita attualmente ben cinque mostre: Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista, Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica, Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli, Diego Cibelli. L’Arte del Danzare assieme e Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità. Da non perdere anche una passeggiata rilassante e rigenerante tra i meravigliosi giardini storici e i grandi viali alberati del Real Bosco.

Festa delle Lanterne dei Desideri: Magie nel Bosco delle Fate al Lago d’Averno

Questo fine settimana torna lo speciale tour serale lungo il Lago d'Averno promosso dall'Associazione Itinerari Storici Alchemici Napoli. Una passeggiata magica, immersi tra i racconti di miti e riti che - si narra - le janare compivano intorno ai laghi. Clicca qui per tutte le informazioni

Astronomi per una notte - Mitiche Stelle

Proseguono le Sere Fai d'Estate anche alla suggestiva Baia di Ieranto a Massa Lubrense. Dal 3 al 5 settembre nuovo appuntamento con Mitiche Stelle, lo speciale ciclo di osservazioni astronomiche accompagnate dal racconto di storie degli eroi e delle divinità mitologiche collegate ai miti delle costellazioni. Clicca qui per tutte le informazioni

Living Dinosaurs: viaggio alla scoperta dei giganti della terra

Living Dinosaurs è un incredibile viaggio nel tempo - per grandi e piccini - alla scoperta dei giganti della terra estinti ormai milioni di anni fa. Una emozionante e fantastica escursione tutta da vivere nella splendida cornice verde e alberata del Laghetto di Fasilides e del Parco Robinson nella Mostra d’Oltremare. Clicca qui per tutte le informazioni