Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 3 al 5 novembre

Musei e luoghi della cultura statali gratis in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate e della #DomenicalMuseo, gli speciali itinerari gratuiti della rassegna Vedi Napoli Sacra... e poi torni, apertura serale e visita teatralizzata al Museo del Tesoro di San Gennaro, Vincenzo Salemme al teatro Diana con Natale in casa Cupiello, il musical Cats al Palapartenope, Troisi Poeta Massimo al Trianon Viviani, Stupor Mundi Tour per gli 800 anni della Federico II e il fantastico mondo delle zucche alla Mostra D'Oltremare.

Nuovo fine settimana in città, ricco di eventi da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 3 a domenica 5 novembre

Musei statali gratis sabato e domenica

Ingresso gratuito ai monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato sabato 4 novembre, in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate e il 5 novembre per la #DomenicalMuseo . Porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i luoghi della cultura statali di Napoli come Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento, Certosa e Museo di San Martino, Museo Archeologico Nazionale, Museo e Real Bosco di Capodimonte e Palazzo Reale. Clicca qui per tutte le informazioni

Vedi Napoli Sacra e Misteriosa… e poi torni

Questa seconda edizione della rassegna vede cinque itinerari gratuiti, in programma dal 2 novembre al 17 dicembre, con diciannove visite guidate su “Storie di donne nei luoghi della fede, della cura e del mistero”, pensati dalla storica e teologa Adriana Valerio, delegata arcivescovile per il laicato. Clicca qui per tutte le informazioni

Vincenzo Salemme in Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo

Vincenzo Salemme torna in teatro portando in scena il capolavoro di Eduardo De Filippo. Il tour nazionale farà tappa a Napoli, al teatro Diana, dall'1 novembre al 17 dicembre. Salemme porta in scena il suo Eduardo, alla sua maniera: ‘Con semplicità e amore, come io ho imparato a fare in questo mestiere. Amore per le mie origini e amore per Eduardo e per Luca’. Clicca qui per tutte le informazioni

Cats, il musical dei record arriva al Teatro Palapartenope

Arriva a Napoli il musical “Cats” con la regia e l'adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo. Con le celebri musiche di Andrew Lloyd Webber, il lavoro tratto dal libro di T.S. Eliot “Old Possum’s book of practical cats” e prodotto dalla PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina su licenza esclusiva The Really Useful Group – London, nello spazio di via Barbagallo a Fuorigrotta porterà tutte le emozioni di un allestimento storico arricchito dalle coreografie di Billy Mitchell, dalla direzione musicale di Emanuele Friello, dalle scene di Teresa Caruso, dai costumi di Cecilia Betona, dal disegno luci di Umile Vainieri e dal disegno fonico di Davide Zezza. In scena venerdì 3 novembre alle ore 21.00; sabato 4 novembre con doppio spettacolo alle ore 17.00 e 21.00 e domenica 5 novembre alle ore 17.00, lo straordinario musical porterà in città l'irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine della Città Eterna in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Castello Rivelato: visite straordinarie a Castel Capuano

I tesori d’arte di Castel Capuano tornano eccezionalmente accessibili ai napoletani e ai turisti. Dopo il grande successo di pubblico registrato dalla prima edizione dell’iniziativa, torna “Il Castello Rivelato”, ciclo di aperture straordinarie settimanali che dal 28 ottobre al 2 dicembre renderà visitabili le sale del maniero normanno per secoli accessibili solo per il disbrigo di pratiche giudiziarie. Promosse dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Castel Capuano, le visite si svolgeranno di sabato, con partenza alle ore 9.30, 11.30 e 12.30 dall’ingresso principale, sito in via Concezio Muzii, 2 (lato via dei Tribunali). Per ogni turno sarà consentito l’accesso a 25 persone, che avranno modo di esplorare gli ambienti del castello e di apprezzarne il valore storico, architettonico e artistico grazie alla presenza di accademici ed esperti, per l’occasione nel ruolo di ciceroni. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite. Clicca qui per tutte le informazioni

Troisi Poeta Massimo in scena al Trianon Viviani

Sabato e domenica, il Trianon Viviani – diretto artisticamente da Marisa Laurito, ospita “Troisi poeta Massimo”, uno «spettacolo teatrale con inediti», che è un «viaggio nella vita artistica e privata di Massimo Troisi», nel settantesimo anniversario della nascita dell’attore, regista e sceneggiatore di san Giorgio a Cremano. Ne è autore, regista e interprete il nipote Stefano Veneruso. Tra parole e immagini, molte delle quali inedite e provenienti dall’archivio privato della famiglia, Troisi poeta Massimo ricostruisce la magnifica carriera dell’artista, la sua straordinaria poetica applicata al suo cinema, i suoi racconti, i monologhi e la storia dell’antico gruppo della Smorfia, tra poesie inedite, interviste, canzoni e testi autobiografici. Clicca qui per tutte le informazioni

Tesoro di San Gennaro: apertura straordinaria serale e visita teatralizzata

Appuntamento speciale al Tesoro di San Gennaro che sabato 4 novembre (ore 19.00) apre straordinariamente le porte del Museo, dopo l’orario di chiusura, con le visite teatralizzate - su prenotazione - per bambini e adulti, permettendo di scoprire in maniera simpatica e insolita le tante vicende legate al culto e alla storia del Santo Patrono di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

In scena Il giorno dei morti di Maurizio de Giovanni

Al Teatro il Pozzo e il Pendolo, sabato 4 (ore 21.00) e domenica 5 novembre (ore 18.00) va in scena Il giorno dei morti di Maurizio de Giovanni, con Paolo Cresta e Ramona Tripodi e le musiche di Luca Toller . Uno tra i capitoli più emozionanti delle stagioni del commissario Ricciardi. Clicca qui per tutte le informazioni

Festival dell’Opera Buffa napoletana

Organizzato e prodotto da Giano Bifronte con il contributo del Ministero della Cultura, il Festival dell’Opera Buffa napoletana giunge alla sua terza edizione con il titolo “La cometa danzante” e viene ospitato, da venerdì 3 novembre a domenica 5 novembre, dal Teatro Nuovo e da Sala Assoli. Il progetto è a cura di Massimiliano Sacchi. Operine, Melologhi e Concerti si avvicenderanno nelle due sale dei Quartieri Spagnoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Stupor Mundi Tour per gli 800 anni della Federico II

L’Università degli Studi di Napoli Federico II apre il suo prezioso patrimonio con “Stupor Mundi Tour” il nuovo progetto e percorso di visite che propone un calendario di sei appuntamenti in cinque week end, da domenica 22 ottobre fino al 2 dicembre, con itinerari speciali e visite straordinarie alla scoperta della storia dell’Ateneo e del suo fondatore: arte, archeologia, botanica, filosofia, scienza ed aspetti inusuali e misteriosi saranno i fil rouge che accompagneranno studenti e pubblico per conoscere e riscoprire, in maniera insolita, la Reggia di Portici (visite 22 e 29 ottobre, 5 novembre), il Complesso di San Domenico Maggiore e il centro storico di Napoli (visite 4 e 19 novembre, 2 dicembre) dove tra conventi, cortili e antichi palazzi si ripercorrerà la storia di alcuni fra i più illustri personaggi del mondo della cultura accademica. Tutte le visite sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni

Pietà de’ turchini, prima assoluta de la Missa di Requiem di Domenico Sarro

Sabato 4 novembre ore 19.00, presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena, la Fondazione Pietà de’ Turchini propone, in prima assoluta, la Missa di Requiem di Domenico Sarro (nella trascrizione di Enrico Gramigna), pagina musicale inascoltata in tempi contemporanei, rintracciata in un fondo bibliotecario di Vienna da Paologiovanni Maione che con il Centro di Musica Antica porta avanti un incessante lavoro di ricerca. Ad interpretare la pagina sacra, che apre la stagione 2023-24 della Fondazione Pietà de’ Turchini, saranno i Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli, il coro Exultate di Davide Troìa e la neo formazione vocale della Schola Gregoriana della Pietà de’ Turchini guidata da Lanfranco Menga. Clicca qui per tutte le informazioni

Una sera d'Autunno nei siti del Parco Archeologico di Pompei

Dal 16 settembre presso i siti del Parco archeologico di Pompei, Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, Villa di Poppea a Oplontis e Villa Regina a Boscoreale, hanno preso il via gli appuntamenti serali della stagione autunnale. Ogni mese un sito diverso, con aperture serali al costo di 6 € (5 € + 1€ a sostegno del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna danneggiato dall’alluvione ). Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini (ma non solo!):

Natale dal Mondo, arriva a Napoli il Xmas Tour Toys Center

Il viaggio di Toys Center, dedicato al Natale dal Mondo, arriva in piazza Dante il 3 e 4 novembre. L’evento gode del Patrocinio Morale del Comune di Napoli e si arricchisce anche grazie alla collaborazione con la Fondazione Silvia Ruotolo che darà la possibilità a bambine e bambini che vivono situazioni di disagio di partecipare alle attività proposte da Toys Center. Anche a Napoli sarà protagonista il racconto delle tradizioni natalizie del mondo, quelle raccolte da Toys Center grazie a un lungo progetto sull’interculturalità che ha coinvolto 150 bambini di diverse nazionalità. Clicca qui per tutte le informazioni

Fuori di Zucca, il fantastico mondo delle zucche alla Mostra D'Oltremare:

In programma fino al 5 novembre, nella rilassante atmosfera del Parco Robinson alla Mostra d'Oltremare e organizzata da Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la manifestazione porta in città una ventata di allegria. Per tutti, nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche. All’interno del Parco i bambini saranno protagonisti di fantastici laboratori didattici e di tante attività creative e divertenti.

Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico:

Giunge al 28esimo anno di attività la rassegna Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico che, magia nella magia, riapre ai suoi piccoli spettatori, il mondo incantato delle favole presentando un nuovo ciclo di spettacoli. Sabato e domenica (ore 11) in scena Nel regno di Oz da L. Frank Baum . Clicca qui per tutte le informazioni