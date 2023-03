Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 3 al 5 marzo

Tommaso Primo al Trianon Viviani con La sacra arte della Canzone napoletana, Biagio Izzo in scena all'Augusteo, uno speciale Roadbook alla scoperta della Napoli Noir del Commissario Ricciardi, appuntamento con giochi, figurine e fumetti al Panini Village, la festa del cioccolato artiginale a Pozzuoli, nella seicentesca Chiesa di San Potito c'è la mostra Van Gogh: the Immersive Experience mentre a San Domenico Maggiore protagonista la mostra Degas, il ritorno a Napoli e domenica ingresso gratuito in tutti i musei, parchi e luoghi della cultura statali.

Nuovo fine settimana in città, ricco di iniziative da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 3 a domenica 5 marzo:

Domenica al Museo: ingresso gratis in tutti i luoghi della cultura statali

Torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Il 5 marzo porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Tommaso Primo live con La sacra arte della Canzone napoletana

Sabato 4 marzo, al Trianon Viviani la prima assoluta del nuovo recital di Tommaso Primo. Intitolato La sacra arte della Canzone napoletana, il concerto è un viaggio mistico, scritto dallo stesso Primo e arrangiato dal chitarrista napoletano Nunzio Veneruso, che si dipana tra storie inedite, racconti, fotografie di varie epoche e canzoni della tradizione classica. Clicca qui per tutte le informazioni

Biagio Izzo all'Augusteo con Balcone a 3 piazze

Biagio Izzo torna al teatro Augusteo di Napoli con il suo nuovo spettacolo intitolato Balcone a 3 piazze, scritto da Mirko Setaro e Francesco Velonà, con la regia di Pino L’Abbate, da venerdì 3 a domenica 12 marzo. Sul palco anche Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale, Ciro Pauciullo. Clicca qui per tutte le informazioni

Concerto al Buio nella Galleria Borbonica

Alla Galleria Borbonica di Napoli, il 4 marzo, torna l'appuntamento con Il Concerto al buio: una morbida luce accoglie il pubblico, le luci pian piano calano fino a raggiungere il buio più totale. La capacità comunicativa della musica, unita al viaggio sensoriale nel buio assoluto, fanno di questo concerto un evento unico. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh: The Immersive Experience

La grande mostra internazionale "Van Gogh: the Immersive Experience" torna a Napoli in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restauri, in via Salvatore Tommasi 1, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva . Clicca qui per tutte le informazioni

Lino D’Angiò in scena con Già l’ho visto!

Lino D’Angiò torna a teatro con la commedia Già l’ho visto!. Il noto imitatore di personaggi come Bassolino, De Laurentiis e tanti altri si cimenterà per la prima volta come attore, in più ruoli. Lo spettacolo è in scena al Bracco di Napoli dal 3 al 5 marzo. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli noir. La città del Commissario Ricciardi

In occasione dell'uscita della seconda stagione su RAI 1 della serie "Il Commissario Ricciardi", prevista per lunedì 6 marzo, NarteA domenica 5 marzo propone il Roadbook “Napoli noir. La città del Commissario Ricciardi”. Ispirato ai romanzi di Maurizio De Giovanni, l’itinerario letterario racconta una Napoli in transizione, nella quale tradizioni e disperazioni arcaiche coesistono con la nuova politica del Regime. Clicca qui per tutte le informazioni

La Cattedrale dell'Acqua: viaggio musicale nella Piscina Mirabilis

Il 3 e 4 marzo, la Piscina Mirabilis si trasforma in uno splendido teatro con Federica Ottombrino e Luca Cioffi. I due musicisti accompagnandosi con percussioni, fisarmonica e chitarra canteranno l’acqua e la vita regalando una serata ricca di suggestioni. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte, tra arte e natura

Nuovo fine settimana al Museo e Real Bosco di Capodimonte tra arte, relax e natura. E domenica, con l'iniziativa #domenicalmuseo, l'ingresso al Museo è gratuito. Un'occasione imperdibile per visitare le collezioni e le mostre in corso. Inoltre per tutto il weekend, sarà possibile ascoltare nel Salone delle Feste il Maestro Rosario Ruggiero al pianoforte in una lezione-concerto sempre molto apprezzata dal pubblico e gli attori della Compagnia Arcoscenico, tutte attività a cura dell’Associazione MusiCapodimonte. Per rilassarsi, da non perdere anche una passeggiata rigenerante tra i meravigliosi viali alberati del Real Bosco.

Degas, il ritorno a Napoli: la mostra a San Domenico Maggiore

Prodotta da Navigare S.r.l. in collaborazione con il Comune di Napoli e Diffusione Cultura e curata da Vincenzo Sanfo, la mostra è stata inaugurata il 14 gennaio nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, a pochi passi dal palazzo Pignatelli di Monteleone dove Degas soggiornò nel 1856. La particolarità dell’evento è proprio il racconto del rapporto del grande maestro con la città di Napoli che fu, con Parigi, la sua città del cuore. L’esposizione raccoglie quasi 200 opere originali tra cui 34 fotografie: i monotipi di Maison Tellier e di Famille Cardinal, disegni, studi preparatori, litografie e xilografie, acqueforti, rarissime fotografie scattate da Degas, ma anche tre sue pregiate statuette di bronzo. In gran parte provengono da collezioni private, francesi e belghe, e molte sono quelle offerte per la prima volta in visione al pubblico. Clicca qui per tutte le informazioni

Festa del Cioccolato Artigianale

Dolcissimo il fine settimana a Poozzuoli dove, dal 3 al 5 marzo nella entralissima piazza della Repubblica, arriva la Festa del Cioccolato Artigianale. Tra i tanti stand si potranno trovare migliaia di squisitezze proposte in varie ricette regionali, eccellenze dell' artigianato dolciario italiano, dal gianduiotto piemontese al particolarissimo cioccolato di Modica, apprezzate in tutto il Mondo. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini (ma non solo!) arriva a Napoli il Panini Tour

Sabato 4 e domenica 5 marzo, la Rotonda Diaz ospiterà la più grande carovana di divertimento, scambio e giochi per tutti gli appassionati. Oltre alle figurine, quest'anno il Panini Village si arricchisce di tante iniziative pensate per scroprire anche il mondo dei fumetti: dai manga a Topolino, fino alle riviste più amate. Clicca qui per tutte le informazioni