Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 3 al 5 maggio 2024

Al via il Maggio dei Monumenti con una nuova edizione dedicata a Le acque di Napoli, all'Orto Botanico torna la Mostra Florovivaistica Planta, il giardino e non solo, Geppi Cucciari è in scena al Bellini con lo spettacolo Perfetta, a Foqus - nel cuore dei Quartieri Spagnoli - tre giorni dedicati a vino e cibo artigianali con il festival enogastronomico Il Teatro del Gusto, al Sannazaro protagonista Peppe Barra, al Trianon arrivano i Tartaglia Aneuro con un concerto ricco di ospiti e domenica ingresso gratuito nei musei e in tutti i luoghi della cultura statali.

Ricchissimo di eventi da non perdere questo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli da venerdì 3 a domenica 5 maggio:

Maggio dei Monumenti 2024

Con più di 300 eventi torna la storica manifestazione del Maggio dei Monumenti, la cui 30esima edizione è dedicata al tema “Le acque di Napoli”: dal 3 maggio al 2 giugno aperture straordinarie, spettacoli, incontri, laboratori, performance e una mostra diffusa articolata in cinque sezioni attraverso la città, offriranno ai cittadini e ai tanti turisti attesi la possibilità di scoprire storie e nuovi luoghi, di muoversi attraverso strade e quartieri seguendo narrazioni inedite. Clicca qui per tutte le informazioni

Domenica al Museo: ingresso gratis in tutti i luoghi della cultura statali

Il 5 maggio torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Il quattro febbraio porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Geppi Cucciari in scena con Perfetta

Il 3 e 4 maggio, Geppi Cucciari è in scena al Teatro Bellini di Napoli con "Perfetta". Testi e regia dello spettacolo sono di Mattia Torre. Le musiche originali sono di Paolo Fresu. Clicca qui per tutte le informazioni

All'Orto Botanico torna Planta, il giardino e non solo

Dal 3 al 5 maggio, l'Orto Botanico di Napoli torna a ospitare la Mostra Florovivaistica Planta, il giardino e non solo: atteso appuntamento per gli amanti del verde, che promuove la diffusione della cultura naturalistica. In programma anche workshop, conferenze e dimostrazioni pratiche tenute da esperti del settore, che daranno ai visitatori l'opportunità di acquisire conoscenze per la gestione e la manutenzione del Verde. Nel cortile del Castello, inoltre, un ricco programma musicale allieterà i tre giorni dell’evento. Clicca qui per tutte le informazioni

Tartaglia Aneuro in concerto al Trianon: tra gli ospiti Daniele Sepe e Valerio Jovine

Tartaglia Aneuro, il gruppo flegreo capitanato da Andrea Tartaglia, torna ad esibirsi dal vivo, il 4 maggio alle ore 21 al Teatro Trianon Viviani di Napoli. Un'occasione imperdibile per gli amanti della musica contaminata che attinge dalla world music, patchanka latina e musica popolare. Durante lo spettacolo ci sarà la partecipazione di ospiti d’eccezione: Daniele Sepe accompagnerà Tartaglia in una vibrante interpretazione di "Le Range Fellon", mentre Valerio Jovine si unirà alla band nel pezzo "Il Sensazionale". La magia delle tastiere sarà affidata ad Andres Balbucea, mentre il Cam Quartet arricchirà i brani con l'eleganza dei suoi archi. Riccardo Ferrara sarà alla chitarra classica per quasi tutto il concerto, mentre Gennaro Apuzzo si esibirà nei brani "Sent Ancora" e "Tarantella Finale”. Clicca qui per tutte le informazioni

Saporitissimo: in piazza Dante prodotti tipici, artigianato, cultura e spettacoli

In piazza Dante, prosegue la seconda edizione di Saporitissimo, un interessante percorso tra i sapori ed i saperi italiani. Gli stand offriranno al pubblico, fino al 5 maggio, prodotti tipici dell'enogastronomia e dell'artigianato di tutte le regioni d'Italia, appuntamenti culturali, con libri e incontri, laboratori e momenti di spettacolo ed intrattenimento, show cooking e tante iniziative collaterali. Clicca qui per tutte le informazioni

Peppe Barra in Buonasera a tutti - dai miei disordinati appunti

Da venerdì 3 maggio (in scena fino al 5 maggio) al teatro Sannazaro debutta Peppe Barra in Buonasera a tutti - dai miei disordinati appunti con il maestro Luca Urciuolo al pianoforte per la regia di Francesco Esposito. Clicca qui per tutte le informazioni

Teatro del Gusto, festival enogastronomico nei Quartieri Spagnoli

Vino e cibo artigianali, tutto pronto nei Quartieri Spagnoli per Teatro del Gusto, un festival enogastronomico di tre giorni: oltre cento produttori, con i loro banchi di esposizione e di assaggio, decine di eventi con un protagonista assoluto: il vino. In programma degustazioni, laboratori, masterclass, seminari, performance. Appuntamento nella corte della Fondazione Foqus a partire da sabato 4 fino a lunedì 6 maggio. Clicca qui per tutte le informazioni

PFM canta De André Anniversary all'Augusteo

Quarantacinque anni dopo il tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”, la prog band più famosa al mondo torna sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André Anniversary”, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il grande cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band. A Napoli l'appuntamento è venerdì 3 maggio al Teatro Augusteo. Clicca qui per tutte le informazioni

COMIC(ON)OFF 2024

Dal 4 aprile all’11 giugno la rassegna COMIC(ON)OFF “invade” la città rendendo Napoli ancora una volta protagonista della scena internazionale del fumetto e della cultura pop, con un ricco programma di eventi, mostre, proiezioni e performance. Clicca qui per tutte le informazioni

L’histoire du soldat con Peppe Servillo: concerto gratuito al Conservatorio di Napoli

La rassegna “I concerti del Conservatorio 2024” prosegue con un capolavoro del teatro musicale del Novecento: venerdì 3 maggio la Sala Scarlatti ospiterà “L’histoire du soldat” di Igor Stravinskij con la partecipazione di Peppe Servillo e dell’Ensemble strumentale San Pietro a Majella sotto la direzione di Antonio Maione. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 18.00 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Clicca qui per tutte le informazioni

Alle Gallerie d'Italia di Napoli la mostra Velázquez. Un Segno Grandioso

Alle Gallerie d’Italia – Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, dal 24 aprile 2024 al 14 luglio 2024 è possibile ammirare i due capolavori di Diego Velázquez Immacolata Concezione e San Giovanni Evangelista sull’isola di Patmos, provenienti dalla National Gallery di Londra, affiancati da altri due dipinti raffiguranti l’Immacolata Concezione: una di Paolo Finoglio, proveniente dal convento francescano di San Lorenzo Maggiore a Napoli e l’altra di Battistello Caracciolo conservata nella chiesa della Natività della Beata Maria Vergine a Roccadaspide, nel Cilento. L’esposizione ‘Velázquez. Un segno grandioso’ rappresenta un nuovo capitolo della rassegna L’Ospite illustre. Clicca qui per tutte le informazioni

A Città della Scienza arriva il Pet Camper Tour

Torna on the road il Camper green a 4 zampe che attraverso laboratori, esperienze sensoriali, giochi, aiuta adulti e bambini a comprendere meglio l’importanza di rispettare l’ambiente e le sue creature. L’associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali, in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e il patrocinio di Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) e Fnovi, arriva a Napoli per una due giorni (4 e 5 maggio 2024) alla Città della Scienza, il museo scientifico interattivo di Bagnoli, che ha deciso di intitolare il weekend “Animalia”. Clicca qui per tutte le informazioni