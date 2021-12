Primo weekend di dicembre a Napoli tra mostre, spettacoli e mercatini di Natale

Dicembre a Napoli si apre con un fine settimana nel quale si respira già forte l'aria del Natale. Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre le porte a mercatini, enogastronomia e spettacoli, a San Gregorio Armeno è già festa per la storica Fiera natalizia, con i meravigliosi presepi e pastori dei maestri artigiani. Al via gli eventi dedicati al Natale anche alla Mostra d'Oltremare con il Parco di Santa Claus e all'Edenlandia con luci, parate, illusionisti, spettacoli e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Ma, in programma questo weekend, anche musica con Peppe Barra e le EbbaneSis al Trianon Viviani e arte con le aperture serali al Museo di Capodimonte e la mostra internazionale Claude Monet: The Immersive Experience nella monumentale Chiesa di San Potito.

Tutto da vivere questo fine settimana a Napoli (e dintorni): ricco di eventi da non perdere, programmati sempre nel rispetto delle vigenti normative anti-covid.

Ecco i nostri consigli su cosa fare (e vedere) dal 3 al 5 dicembre:

Peppe Barra e le EbbaneSis al Trianon Viviani

Fine settimana con due grandi appuntamenti al Teatro della Canzone napoletana. Sabato 4 dicembre, protagonista Peppe Barra, mentre domenica 5 è la volta delle EbbaneSis (Viviana Cangiano e Serena Pisa). Clicca qui per tutte le informazioni

Mercatini di Natale Napoli 2021: torna la magia a Pietrarsa

Dal 27 novembre al 30 dicembre il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasforma nella città del Natale, riaprendo le porte ai Mercatini di Natale Napoli. Il fascino delle casette di legno, le melodie degli artisti di strada e delle street band, le luce e i colori del Natale, i sapori e i profumi dell’area food con la presenza dei principali produttori di eccellenze della enogastronomia campana, faranno vivere ai visitatori un viaggio unico tra immaginazione e realtà. Un evento da vedere, vivere e gustare dedicato a grandi e piccini, che coniuga cultura, tradizione e storia con la magia del Natale. Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale di Napoli, apertura straordinaria del laboratorio di restauro e dei depositi

Sabato 4 dicembre, una speciale visita guidata da storici dell'arte e da restauratori, mostrerà al pubblico gli ambienti di lavoro in cui gli operatori del restauro si prendono cura del patrimonio artistico del museo e il deposito dei dipinti che sono ritornati in funzione nel 2014 a seguito di importanti lavori di ristrutturazione. In questi spazi sono ancora individuabili le murature e le decorazioni architettoniche seicentesche, rimesse in luce dai recenti restauri e non più visibili dall’esterno. Clicca qui per tutte le informazioni

A San Gregorio Armeno la storica Fiera di Natale

Inaugurata la 150esima Fiera di Natale a San Gregorio Armeno. Da non perdere, in questo fine settimana, una passeggiata nella magia delle botteghe artigiane di presepi e pastori. Clicca qui per tutte le informazioni

In scena Per mano mia di Maurizio de Giovanni

Nel piccolo teatro "in giallo" di piazza San Domenico, il Pozzo e il Pendolo, torna il scena Per mano mia, opera dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni. Clicca qui per tutte le informazioni

Musiche di Natale del '700 napoletano tra strumenti storici e luoghi sacri

Concerti d'autore per celebrare il Natale in arrivo, in luoghi d'arte e con strumenti storici. Così la rassegna Convivio armonico, a cura dell'Associazione Area Arte, introduce alle atmosfere natalizie dal primo week end di dicembre, in attesa del grande concerto di Natale. Sabato 4 dicembre alle ore 19.30, presso la Chiesa di S. Orsola a Chiaia il concerto “Deh, Venitene Pastori”, mentre domenica 5 dicembre alle ore re 19.30 nella Sacrestia Papale della Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito, l’ Ensemble Labirinto Armonico di Pescara, con strumenti d’epoca presenta il concerto "La Scuola Napoletana a Parigi”. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Magico Natale e Il Regno di Ghiaccio all'Edenlandia

Un dicembre ricco di appuntamenti per le festività natalizie al Parco Divertimenti di Napoli tra tluci, pattinatori sul ghiaccio, parate colorate, scultori di ghiaccio, performer, illusionisti e l'arrivo di Babbo Natale. Venerdì 3, prende il via “Il Magico Natale” con l'accensione delle luminarie del parco che arricchiranno l'atmosfera di festa. I grandi addobbi luminosi posizionati nei viali faranno da cornice alle tante attività di intrattenimento. Il 4 l'appuntamento sarà con la magia di Giacomago e domenica 5 sarà la volta del mega spettacolo “Il Regno di ghiaccio”, che vedrà pattinatori scivolare sul ghiaccio in coreografie mozzafiato e danzatrici aeree volteggiare sotto le alte volte del Palaeden. Clicca qui per tutte le informazioni

Paolo Caiazzo in scena al Totò con Terroni si nasce

In scena nello spazio diretto artisticamente da Gaetano Liguori fino a domenica 12 dicembre, il popolare artista proporrà un lavoro perfettamente in equilibrio tra la risata e la riflessione. Clicca qui per tutte le informazioni

Claude Monet: The Immersive Experience

La coloratissima esperienza immersiva, adatta a tutta la famiglia, anima la monumentale Chiesa di San Potito, nel cuore del centro storico di Napoli. Un'esposizione site-specific che, grazie alla fusione con il luogo che la ospita, si trasforma ogni volta davanti agli occhi del visitatore. “Claude Monet: The Immersive Experience” si avvale delle più recenti tecniche di mappatura digitale per creare un'interpretazione totalmente nuova delle opere del padre dell’impressionismo. Tra pennellate proiettate a 360 gradi, su più di 1000 m2 di schermi, e realtà virtuale (VR), il visitatore viene accompagnato in un viaggio attraverso i colori e i giochi di luce dei dipinti di Monet. Clicca qui per tutte le informazioni

Visita serale e aperitivo alle Catacombe di San Gennaro

Nuovo fine settimana con la suggestiva discesa nel ventre della terra, nella storia millenaria di Napoli. Da venerdì 3 a domenica 5 dicembre (ore 20), torna l'appuntamento con il tour serale alle Catacombe di San Gennaro. Un viaggio alla scoperta di uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Magico Parco di Santa Claus alla Mostra D'Oltremare

Dal 3 dicembre al 9 gennaio, il Parco Robinson all'interno della Mostra D'Oltremare si trasformentà nell'incantato Parco di Santa Claus, nel quale i bambini si sentiranno come piccoli elfi e potranno vivere tutta la magia del Natale: raccogliere e poi decorare il loro alberello nel Laboratorio Creativo, decorare l'omino di pan di zenzero, ascoltare favole narrate da Babbo Natale e persino visitare la sua casa con trono e camino. Ancora, potranno passare per l’ufficio postale per imbucare la lettera a Babbo Natale e visitare la fabbrica del giocattolo. Per tutti, grandi e piccini, luminarie e addobbi natalizi, un'area food con tante leccornie, il Villaggio Polare con orsi e pinguini, mercatini e il Christmas Circus per rendere speciale la visita al Magico Parco. Clicca qui per tutte le informazioni

Museo di Capodimonte, aperture serali a 2 euro

In vista delle festività natalizie, raddoppia l'appuntamento con le aperture serali del Museo di Capodimonte: questa settimana, infatti, sarà possibile accedere di sera allo splendido sito (e al costo di soli 2 euro) sia giovedì 2 che venerdì 3 dicembre. Gli orari: dalle ore 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso 21.30). Clicca qui per tutte le info