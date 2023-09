Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 29 settembre al 1° ottobre

Sport e ambiente con la Neapolis Marathon e il villaggio allestito in piazza del Plebiscito, all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte uno speciale appuntamento gratuito per la Notte Europea dei Ricercatori, Enrico Brignano in scena all'Augusteo, la sesta edizione di Architettura Open House Napoli, la rassegna Affabulazione, il fantastico mondo delle zucche alla Mostra D'Oltremare e domenica ingresso gratuito nei musei e in tutti i luoghi della cultura statali.

Nuovo fine settimana in città, ricco di eventi da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre:

Domenica al Museo: ingresso gratis in tutti i luoghi della cultura statali

Torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Il primo ottobre porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Affabulazione: spettacoli, rassegne e laboratori gratis

Promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, il progetto culturale “Affabulazione”, dopo il successo di pubblico e critica dello scorso anno, torna con il titolo “Espressioni della Napoli Policentrica”. L’ampio cartellone di appuntamenti coinvolge sei municipalità e celebra grandi personaggi in vario modo legati a Napoli da Pino Daniele a Totò, Enrico Caruso, Dacia Maraini, Pier Paolo Pasolini, Aldo Masullo. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte le stelle: Notte Europea dei Ricercatori all’Osservatorio Astronomico

Il 29 settembre ritorna a Napoli la Notte Europea dei Ricercatori con il progetto STREETS, coordinato dall’Università di Napoli Federico II. Tantissime le attività proposte dall’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte per grandi e piccini. Sulla terrazza di Napoli verso il cielo, gli astronomi presenteranno le sfide scientifiche e tecnologiche delle proprie ricerche in uno straordinario viaggio che abbraccerà il Sole, le stelle della Via Lattea, le galassie più lontane e sorprendenti, le sfuggenti comete e le polveri planetarie, fino alle tecnologie più avanzate per la costruzione dei grandi telescopi del prossimo futuro. Insieme alla lezione al planetario e a una mostra astrofotografica, anche un esclusivo percorso di visita tra i telescopi antichi e i preziosi volumi della più antica istituzione scientifica partenopea. In una notte in cui la Luna, Giove e Saturno staranno a guardare, osservazioni ai telescopi con la guida degli astronomi e dell’Unione Astrofili Napoletani. Ingresso libero. Clicca qui per tutte le informazioni

Extra Moenia – Il centro esploso, rassegna di spettacoli e concerti

Nell'ambito del progetto Affabulazione, al via la II edizione della rassegna Extra Moenia . Si parte domenica 1 ottobre alle 20,30 con il concerto Canti Migranti in Piazza Guarino a San Pietro a Patierno con TrioTarantae, Tony Esposito e Cosimo Alberti e PeppOh Rapper Soulman. Clicca qui per tutte le informazioni

Marrageddon Festival

Sabato 30 settembre appuntamento all’Ippodromo di Agnano per la seconda data del festival rap di Marracash che celebra il percorso che questo genere ha fatto negli anni. Due show che l’artista ha voluto mettere in piedi per suonare live la sua musica assieme ad altri artisti e amici, unendo Milano e Napoli. L'evento è già sold out. Clicca qui per tutte le informazioni

Neapolis Marathon

Fine settimana sarà all’insegna dello sport e dell’ambiente con l'Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la cui terza edizione è in programma domenica primo ottobre con partenza alle ore 8 (saranno osservati due minuti di silenzio per ricordare Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso lo scorso 31 agosto) e arrivo in piazza del Plebiscito. Proprio in piazza, nel pomeriggio del venerdì 29 settembre, si apriranno le attività del villaggio, il cuore pulsante della competizione podistica, dove saranno allestiti gli stand e saranno ricavate le aree presso le quali gli iscritti potranno ritirare pacchi gara e pettorali in vista della maratona, della mezza maratona e della Sea Run, la non competitiva che si svolgerà su un percorso di 12 chilometri. Numerose le iniziative previste all’interno del villaggio e nelle aree limitrofe, specie nella giornata di sabato 30 settembre, quella che precede le gare ufficiali. Sabato sono in programma anche le due passeggiate tra le bellezze della città, Fast Walk e Magic Walk. Clicca qui per tutte le informazioni

L’Italia degli anni Quaranta, tra guerre e canzonette alla Galleria Borbonica per gli 80 anni delle "4 Giornate di Napoli"

Anche la Galleria Borbonica partecipa alle celebrazioni per gli 80 anni delle "4 Giornate di Napoli", avvenute tra il 27 e il 30 settembre del 1943, con uno spettacolo in programma venerdì 29 settembre. La serata comincerà con una visita guidata al sito storico del sottosuolo partenopeo. A seguire, i Sing 'O Swing (in trio) proporranno "L’Italia degli anni Quaranta, tra guerre e canzonette”, un concerto che rievocherà i brani dello swing italiano degli anni dei bombardamenti. Ospite della jazzband napoletana sarà Giulio Martino, rinomato sassofonista e docente del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Enrico Brignano in scena a Napoli con Ma… diamoci del tu

Arriva a Napoli, Ma… diamoci del tu, lo spettacolo di Enrico Brignano scritto con Manuela D’Angelo e la collaborazione ai testi di Alessio Parenti, con le musiche originali di Andrea Perrozzi e prodotto da Vivo Concerti. L’appuntamento è al Teatro Augusteo il 29 e 30 settembre. Clicca qui per tutte le informazioni

Love Museum, a Napoli la straordinaria mostra immersiva

Il format di successo internazionale “Love Museum” arriva finalmente in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024. “Love Museum” è il museo dell’Amore Universale: per sé stessi, per la propria famiglia, per gli amici, per il buon cibo, per la natura, per il divertimento e, ovviamente, per l’Arte. Un’esplosione di colori e di divertimento adatta a tutta la famiglia. Ogni dettaglio sarà fotografabile e condivisibile sui social, rendendo il visitatore protagonista dell’esposizione stessa. Clicca qui per tutte le informazioni

AOH 2023, torna Architettura Open House Napoli

Sesta edizione per Architettura Open House Napoli, la manifestazione che prevede tour in case, studi e cantieri di architetti napoletani. Il mondo degli architetti si apre direttamente al pubblico, senza intermediari, per avere finalmente incontri diretti e confronti fattivi, per indagare un tema sempre più necessario e caro, attraverso gli appuntamenti da mercoledi 27 a sabato 30 settembre 2023, dal mattino alla sera nelle zone Chiaia, Centro e Vomero, ma con due interessanti fuori porta, muniti di braccialetto d’artista, quest’anno realizzato in sinergia tra due artisti il pittore Ciro D’Alessio e l’orafo Dario Gargiulo. Clicca qui per tutte le informazioni

InCanto Napoletano: lo spettacolo sulla Canzone Napoletana

Sabato 30 settembre, al TheAtri, speciale appuntamento con InCanto Napoletano: lo spettacolo sulla Canzone Napoletana con musiche e danze tradizionali.Una serata con le più belle canzoni del repertorio napoletano tra il 700″ e il 900″ , musicisti eccezionali, danze tradizionali e abiti d'epoca e in fine una degustazione nel "basso napoletano" nascosto dietro le quinte. Clicca qui per tutte le informazioni

Per i più piccini (e non solo...):

Fuori di Zucca, il fantastico mondo delle zucche alla Mostra D'Oltremare: Dal 29 settembre, visitatori grandi e piccini potranno aggirarsi nel meraviglioso mondo delle “Pumpkins”. In programma fino al 5 novembre prossimo nella rilassante atmosfera del Parco Robinson alla Mostra d'Oltremare e organizzata da Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la manifestazione porterà in città una ventata di allegria. Per tutti, nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche. All’interno del Parco i bambini saranno protagonisti di fantastici laboratori didattici e di tante attività creative e divertenti.

Autunno Open Air al Teatro dei Piccoli: Dopo il successo della sessione estiva, nella pineta del Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare di Napoli riprendono gli appuntamenti della rassegna “Open Air” dedicati a bambini (dai 3 anni) e ragazzi e alle loro famiglie. Ben 12 giornate di teatro e musica con tante attività di laboratorio creativo per accompagnare le prime giornate d’autunno godendo ancora degli spazi attrezzati del parco di pini marittimi attiguo al teatro . Questo fine settimana in programma uno spettacolo di burattini e musica dal vivo. Clicca qui per tutte le informazioni

Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico: Giunge al 28esimo anno di attività la rassegna Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico che, magia nella magia, riapre ai suoi piccoli spettatori, il mondo incantato delle favole presentando un nuovo ciclo di spettacoli. Sabato e domenica (ore 11) in scena NELLO SPECCHIO DI BIANCANEVE dai Fratelli Grimm . Clicca qui per tutte le informazioni