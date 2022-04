Weekend del 1° maggio a Napoli: musei gratis, musica, tour e divertimento

Torna l'appuntamento con la Domenica al Museo e sarà un primo maggio anche all'insegna dell'arte con l'ingresso gratis in tutti i luoghi della cultura statali. Eugenio Bennato sarà in concerto al Trianon Viviani, Partenope Experience propone un tour con aperitivo al tramonto in uno dei vigneti urbani più grandi d'Europa, quello di San Martino, speciale Brunch in musica all'Arenile con i Gemelli Diversi, un suggestivo concerto al buio alla Galleria Borbonica e tanti altri appuntamenti da non perdere.

Nuovo fine settimana in città ricco di iniziaitive tra mostre, musica, tour, spettacoli e divertimento.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 29 aprile al 1° maggio:

Domenica al Museo, il 1° maggio ingresso gratis

Torna l'appuntamento con la Domenica al Museo e sarà un primo maggio anche all'insegna dell'arte in tutta Italia grazie all'ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e luoghi della cultura dello Stato. Porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i luoghi della cultura statali di Napoli come Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento, Certosa e Museo di San Martino, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze, Museo e Real Bosco di Capodimonte e Palazzo Reale di Napoli. Ingresso gratuito anche alle aree archeolgiche di Pompei, Ercolano, Campi Flegrei e al Parco Archeologico Sommerso di Gaiola. Clicca qui per tutte le informazioni

Eugenio Bennato in concerto

Termina con una festa al Trianon Viviani, sabato 30 aprile, alle 21, il tour di “W chi non conta niente”, che ha portato la musica di Eugenio Bennato in giro per l’Italia e all’estero. Il cantautore ha scelto il teatro della Canzone napoletana per presentare in anteprima live il nuovo singolo “Welcome to Napoli”, primo estratto del nuovo disco in uscita a fine 2022, che parla della città come luogo dell'accoglienza, dove si rispettano e si valorizzano le diversità. Clicca qui per tutte le informazioni

Brunch all'Arenile con Gemelli Diversi live

Domenica 1 maggio torna l'appuntamento con il Brunch all'Arenile di Bagnoli. Una giornata tra musica, buon cibo, animazione e divertimento. Special Guest: Gemelli Diversi. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte, tra arte e natura

Aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, la mostra appena inaugurata Oltre Caravaggio [clicca qui per tutte le informazioni] e The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco.

Nab Fest, al Nabilah due giorni di musica con Âme e Satori live

Il 30 aprile e il 1° maggio appuntamento con Nab Fest. Due giorni all'insegna della grande musica internazionale nella splendida cornice della spiaggia romana del Nabilah. Clicca qui per tutte le informazioni

Fast Animals and Slow Kids live alla Casa della Musica

Tappa alla Casa della Musica di Napoli, sabato 30 aprile, per l’È già domani tour dei Fast Animals and Slow Kids che sta incontrando l’entusiasmo del pubblico in tutta la penisola. Per i Fast Animals and Slow Kids l’È già domani tour è l’occasione per ritrovarsi nei club insieme a tanti amici musicisti, in una sorta di celebrazione collettiva di ritorno alla musica live. Clicca qui per tutte le informazioni

Andy is back, al Pan la mostra dedicata a Warhol

Fino al 31 luglio, al Palazzo delle Arti di Napoli, protagonista Andy is back. Una mostra inedita - a cura di Edoardo Falcioni - con oltre 130 opere di collezioni private, per raccontare l'eclettismo del padre della Pop Art che continua a essere tra gli artisti più quotati del ventesimo secolo. Clicca qui per tutte le informazioni

Concerto al Buio alla Galleria Borbonica

Venerdì 29 aprile, alla Galleria Borbonica ritorna il concerto al buio, un’esperienza sensoriale unica. Una morbida luce accoglie il pubblico, le luci pian piano calano fino a raggiungere il buio più totale. La capacità comunicativa della musica, unita al viaggio sensoriale nel buio assoluto, fanno di questo concerto un evento unico. Clicca qui per tutte le informazioni

I Ditelo Voi in scena al Teatro Troisi

Al Teatro Troisi di Napoli, per il secondo appuntamento dell'abbonamento Quadrifoglio, da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio arriveranno i Ditelo Voi. Clicca qui per tutte le informazioni

Vignatour, tramonto in vigna a San Martino

Sabato 30 aprile, Partenope Expercience propone un suggestivo tour in uno dei vigneti urbani più grandi d’Europa: la vigna di San Martino, vincolata come Bene di interesse paesaggistico. Qui oltre al vigneto, sono presenti l'uliveto, l'agrumeto e diversi orti. Nell'antico podere della Certosa di San Martino, di circa 7,5 ettari, il mondo rurale trova vita nel cuore della città di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

L'inziativa benefica, I Cuori di Biscotto Telethon

Il 30 aprile e il 1° Maggio sarà possibile acquistare i “Cuori di biscotto” per contribuire alla raccolta dei fondi destinati alla Fondazione Telethon. I biscotti saranno in vendita anche presso le edicole del Comune e dell’area Metropolitana di Napoli associate al Sinagi Cgil Napoli, affiliato SLC-CGIL Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni