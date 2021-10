Weekend a Napoli d'arte, musica e spettacoli: cosa fare dal 29 al 31 ottobre

Parte da Napoli - dal Trianon Viviani - il tour internazionale di Tosca, Morabeza in teatro. Antonio Milo e Adriano Falivene in scena al Diana con Mettici la mano, un nuovo inedito testo scritto da Maurizio de Giovanni, per la regia di Alessandro D’Alatra. Un suggestivo tour in zattera di notte alla scoperta della Galleria Borbonica, i Venerdì Serali a Capodimonte con l'apertura serale del museo a soli 2 euro, Carlo Buccirosso in scena all'Augusteo con La rottamazione di un italiano perbene, il fantastico mondo delle zucche alla Mostra D'Oltremare e tanti appuntamenti a tema Halloween per grandi e piccini.

Nuovo fine settimana tutto da vivere a Napoli (e dintorni), ricco di eventi da non perdere, programmati sempre nel rispetto delle vigenti normative anti-covid.

Ecco i nostri consigli su cosa fare (e vedere) dal 29 al 31 ottobre:

Tosca al Trianon con Morabeza in teatro

Sabato 30 e domenica 31 ottobre, alle 21, parte dal Trianon Viviani il tour internazionale di Tosca, Morabeza in teatro. Reso ancor più unico dallo speciale cameo con il quale l’artista romana intende rendere un omaggio speciale al capoluogo campano, città da lei sempre amata, il concerto presenta, dopo una lunga attesa, l’omonimo e fortunato ultimo album, premiato, l’anno scorso, con due targhe Tenco: miglior interprete di canzoni e migliore canzone (Ho amato tutto). Clicca qui per tutte le informazioni

Il fantastico mondo delle zucche alla Mostra d'Oltremare

Divertimento e spensieratezza dal 15 ottobre al 28 novembre alla Mostra d'Oltremare dove, grandi e piccini, con l'evento “Fuori di Zucca” potranno aggirarsi, come direbbero in America, nel meraviglioso mondo delle “Pumpkins”. Per tutti, nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche. All’interno del Parco i bambini saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Suoni DiVini con Salvador Sobral, Bungaro e Roberta Di Mario

Suoni Divini festeggia il suo decimo anniversario con la musica di Salvador Sobral, Bungaro e Roberta Di Mario. Questi tre artisti offriranno al pubblico nei giorni 28, 29 e 30 ottobre repertori ricchi di stile in una location unica qual è la Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo di Sorrento. Clicca qui per tutte le informazioni

Frida Kahlo – Il Caos dentro

Inaugura questo fine settimana la grande mostra Frida Kahlo – Il Caos dentro, dedicata alla grande artista e icona internazionale. L’innovativo percorso espositivo tematico della mostra, che si sviluppa in oltre 800 mq di spazio espositivo presso il Palazzo Fondi di Napoli, accompagnerà il visitatore direttamente nella vita di Frida Kahlo e Diego Rivera attraverso un racconto appassionante. Clicca qui per tutte le informazioni

Carlo Buccirosso in scena all'Augusteo

Fino a domenica 31 ottobre, l'attore partenopeo sarà in scena nella sala di Piazzetta Duca D'Aosta 263 con lo spettacolo “La rottamazione di un italiano perbene”, tratto da Il Miracolo di Don Ciccillo. Lo spettacolo, scritto e diretto dall stesso Carlo Buccirosso, narra le vicende di Alberto Pisapia, ristoratore di professione sull’orlo del fallimento, che dovrà affrontare un incubo che logora la serenità della sua famiglia. Una vicenda attuale e scottante che farà ridere e riflettere, ambientata in un ristorante di periferia. Clicca qui per tutte le informazioni

Museo di Capodimonte, apertura serale a 2 euro

Proseguono i Venerdì Serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Tutti i venerdì di ottobre e novembre, fino al 10 dicembre 2021, sarà possibile visitare le mostre in corso e le collezioni al prezzo ridotto di 2 euro (escluse le gratuità previste per legge), dalle ore 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso 21.30). Clicca qui per tutte le informazioni

Mettici la mano, Antonio Milo e Adriano Falivene in scena al Diana

In Prima Nazionale, al Teatro Diana va in scena l’attesissimo spettacolo con Antonio Milo e Adriano Falivene, già interpreti dei famosi personaggi di Maione e Bambinella nella fortunatissima Fiction de “Il commissario Ricciardi”, che insieme ad Elisabetta Mirra porteranno in scena un nuovo inedito testo scritto dallo stesso Maurizio de Giovanni: “Mettici la mano” per la regia di Alessandro D’Alatri. Clicca qui per tutte le informazioni

Festival dell’Opera Buffa napoletana

Conoscere e apprezzare la storia dell’Opera buffa napoletana del ‘700: è la mission del festival diretto da Massimiliano Sacchi che si terrà dal 28 al 31 ottobre nella Reggia di Portici per proseguire poi, dal primo al 3 novembre, a Sala Assoli come prologo della Stagione di Casa del Contemporaneo. Clicca qui per tutte le informazioni

In Zattera di notte alla Galleria Borbonica

Sabato 30 e domenica 31 ottobre, nelle notti di Halloween, appuntamento con lo speciale tour in zattera nella Galleria Borbonica. Un avventuroso percorso, raggiungibile attraverso un breve cunicolo, da dove si potranno ammirare alcune lavorazioni idrauliche di eccezionale fattura, oltre alle croci incise nella malta legate al duro lavoro del pozzaro.Il tour notturno in zattera sarà reso ancora più speciale dalla visita della Galleria Borbonica, all'interno della quale, dopo essere scesi nella grande cisterna attraverso una scala in ferro, si potranno ammirare enormi frammenti di statue, le auto e le moto d'epoca ritrovate sotto i detriti. La prenotazione è obbligatoria insieme al Green Pass. Clicca qui per tutte le informazioni

Weekend dell'Horror all'Edenlandia

Al Parco dei Divertimenti di Napoli, il fine settimana è dedicato ad Halloween tra zombie e streghe itineranti, angoli horror e giochi terrificanti. L'ingresso al Parco è gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni

Bellini Kids: spettacoli, laboratori e free exploration per bambini

Il Teatro Bellini di Napoli riparte con spettacoli di prosa e danza, ma anche con una nuova sezione dedicata ai più piccini. Nasce così Teatro Bellini Kids, il progetto per bambini e famiglie ideato dal Teatro nel Baule in sintonia con il Teatro Bellini di Napoli. Da ottobre a giugno, durante tutti i weekend, in programma spettacoli, laboratori, incontri e free exploration a partire da 1 anno di età. Questo fine settimana, speciale laboratorio dedicato ad Halloween. Clicca qui per tutte le informazioni