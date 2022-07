Weekend a Napoli d'arte, musica e spettacoli: cosa fare dal 29 al 31 luglio

Concerti e spettacoli al Maschio Angioino per la rassegna Estate a Napoli 2022, Antonello Venditti e Francesco De Gregori live insieme all'Arena Flegrea, Enzo Avitabile in concerto con l’Orchestra Napoletana di Jazz, ben quattro mostre - oltre alle collezioni del Museo - da visitare a Capodimonte, il musical 'La bella e la bestia' a Pietrarsa, gli ultimi appuntamenti del Palazzo Reale Summer Fest e gli speciali percorsi serali ai Parchi Archeologici di Pompei ed Ercolano.

Un nuovo fine settimana ricco di iniziative in città, con eventi per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 29 a domenica 31 luglio:

Vedi Napoli e poi... torni

Dal 27 luglio, al via una rassegna di concerti e percorsi guidati - in tutte le Minucipalità - che offre a cittadini e turisti l’opportunità di vedere e vivere la città alla scoperta del suo immenso patrimonio storico, artistico, culturale e naturale. Venerdì 29 luglio, appuntamento con la musica di Fabrizio Bosso Quartet a Largo San Martino. Un concerto ricco di "consapevolezza del valore del fare musica insieme" e di come questo aspetto possa diventare un progetto di condivisione. Il quartetto è composto da Julian Oliver Mazzariello, Jacopo Ferrazza, Nicola Angelucci. L'ingresso ai concerti è gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni

Enzo Avitabile live con l’Orchestra Napoletana di Jazz

Alla XXVII edizione di Pomigliano Jazz si rinnova l’incontro tra Enzo Avitabile e l’Orchestra Napoletana di Jazz, diretta da Mario Raia. Sabato 30 luglio al parco pubblico di Pomigliano d’Arco va in scena una produzione originale del festival diretto da Onofrio Piccolo, che vede il cantautore e compositore partenopeo dialogare con alcuni tra i migliori jazzisti campani. Dando vita a un concerto speciale che ripercorre dal vivo il suo percorso artistico attraverso brani significativi, dialoghi, idiomi del mondo, canti devozionali e incontri che hanno segnato la sua vita-musica. Clicca qui per tutte le informazioni

Estate a Napoli 2022: musica e teatro al Maschio Angioino

E' partito il 15 luglio il programma di spettacoli serali al Maschio Angioino, nell’ambito della rassegna Estate a Napoli 2022. Il cortile del Castello, allestito con palco, service e una platea di 400 sedie per il pubblico, ospiterà spettacoli di danza, teatro e musica classica, jazz e tradizionale. Venerdì appuntamento con Processo ad una Strega, sabato, invece, il concerto-spettacolo Canta Napoli... Napoli a spasso. Clicca qui per tutte le informazioni

Venditti & De Gregori in concerto all'Arena Flegrea

Il tour di Antonello Venditti e Francesco De Gregori fa tappa - il 29 luglio - all'Arena Flegrea di Napoli. I due grandi aritsti emozioneranno il pubblico partenopeo con uno show irripetibile in cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi. Tra questi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, trasformandosi nella colonna sonora di intere generazioni. Clicca qui per tutte le informazioni

Maurizio Lastrico e Ditonellapiaga chiudono il Palazzo Reale SummerFest 2022

Ultimi giorni di programmazione la seconda edizione di Palazzo Reale SummerFest, con la direzione artistica di Maurizio Costanzo, che ospita dalle ore 21 live e spettacoli nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, anticipati dagli “Aperitivi Reali” a partire dalle ore 18.30. Venerdì 29 luglio si parlerà la lingua di Dante con Maurizio Lastrico e il suo spettacolo “Lasciate ogni menata voi che entrate”, mentre sabato 30 luglio la chiusura della rassegna è affidata al live di Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga. Clicca qui per tutte le informazioni

Brividi d'Estate

Al Real Orto Botanico di Napoli torna Brividi d'Estate, la rassegna estiva di giochi teatro promossa da Il Pozzo e il Pendolo. Questo fine settimana, in scena Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez . Clicca qui per tutte le informazioni

Lamborghini show, il raduno a Napoli

La più grande community al mondo di collezionisti di supercar Lamborghini arriva a Napoli. Appuntamento il 29,30 e 31 luglio con il Bull Days Vesuvio, un happening che mescola brand luxury, supercar & hypercar giunto al quinto anno di attività. L'evento partirà venerdì dal Gold Tower Lifestyle Hotel all'esterno del quale saranno parcheggiate le Lambo a partire dalle ore 16, sabato poi si proseguirà a Sorrento per tornare poi a Napoli in serata con il raduno domenica, in piazza del Plebiscito, con le splendide auto parcheggiate a partire dalle ore 11 per la gioia di appassionati e intenditori. Clicca qui per tutte le informazioni

Passeggiate notture al Parco Archeologico di Pompei

Riprendono le passeggiate notturne a Pompei. Dal 1° luglio fino al 26 agosto, tutti i venerdì sera (ad eccezione di venerdì 12 agosto) dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso ore 22) sarà possibile passeggiare a Pompei, avvolti dalle suggestioni notturne e accompagnati da un percorso sonoro da Porta Marina al Foro e da proiezioni artistiche presso la Basilica, nell'ambito del progetto di arte contemporanea Pompeii Commitment. Materie archeologiche. Clicca qui per tutte le informazioni

Sotto le stelle a Pietrarsa arriva il Musical La bella e la bestia

Domenica 31 luglio dalle 20 alle 21.30, nell'ambito della rassegna Musical sotto le stelle targato Ma dove vivono i cartoni?, nel suggestivo scenario dei giardini del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa che affacciano nel Golfo di Napoli è di scena il Musical La bella e la bestia. Clicca qui per tutte le informazioni

I Venerdì di Ercolano: percorsi serali tra tableaux vivants, luci e proiezioni

Dal 29 luglio, al Parco Archeologico tornano I Venerdì di Ercolano, i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di luci, proiezioni di immagini, oltre ai suggestivi “Tableaux Vivants”: un coinvolgente viaggio tra le meraviglie della città antica. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, musica e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, le mostra Oltre Caravaggio [clicca qui per tutte le informazioni], Salvatore Emblema [clicca qui per tutte le informazioni], The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni] e la mostra su Battistello Caracciolo, inaugurata il 9 giugno [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, le performance musicali a cura di MusiCapodimonte e una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco.

Alice in Wonderland…a Faito

Uno straordinario evento tra teatro e natura, un percorso ludico teatralizzato su uno dei sentieri più belli del Monte Faito, il 338 A, in compagnia di uno dei più fortunati e straordinari romanzi per l’infanzia: Alice in Wonderland, un romanzo del 1865 scritto da Charles Lutwidge Dodgson sotto lo pseudonimo di Lewis Carroll. Appuntamento il 29 e il 30 luglio (spettacoli alle ore 11 e alle ore 16). Clicca qui per tutte le informazioni