Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 28 al 30 luglio

Fiorella Mannoia e Danilo Rea live al Teatro Grande di Pompei, aperture straordinarie serali al Museo di Capodimonte, Mike Stern al Pomigliano Jazz, gli appuntamenti - tutti gratuiti - della rassegna Vedi Napoli d'estate e poi Torni, la mostra Van Gogh: the Immersive Experience, la rassegna Brividi d'Estate al Real Orto Botanico, musica e grandi eventi per il festival Sui Sentieri degli Dei, La Festa a mare agli scogli di Sant’Anna a Ischia e il cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli.

Nuovo fine settimana in città, ricco di eventi da non perdere.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 28 a domenica 30 luglio:

Vedi Napoli d'estate e poi Torni

Un’estate che va oltre l’estate e arriva fino ai primi d’autunno, quella sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli nell’ampio progetto “Vedi Napoli d’estate e poi Torni. Emozioni oltre stagione”, che propone a cittadini e turisti appuntamenti gratuiti per vivere un’esperienza straordinaria Da luglio a ottobre, 9 concerti di musica classica napoletana tra Napoli centro, Napoli est e Napoli ovest con Villa Comunale (3 concerti), Barra (2 concerti), Centro Direzionale (1 concerto), Terme di Agnano (3 concerti); 111 spettacoli itineranti di musica popolare; 117 itinerari tematici; 12 eventi promossi dal Comune in occasione delle feste patronali organizzate dal territorio e il Tour del Giallo Città di Napoli con 10 appuntamenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Fiorella Mannoia e Danilo Rea live al Teatro Grande di Pompei

Il 30 luglio, fa tappa al Teatro Grande di Pompei la tournée di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che proseguirà per tutta l’estate nelle location più suggestive di tutta Italia. Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale. Clicca qui per tutte le informazioni

Estate al Museo e Real Bosco di Capodimonte con aperture serali e il Luglio Musicale

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte apre le sue porte nelle calde sere d’estate per quattro ore al costo di 3 euro (2 euro biglietto ridotto + 1 euro per gli alluvionati dell’Emilia Romagna, come da indicazioni ministeriali). Il 16, 22,23, 29 e 30 luglio, dalle ore 19.30 fino alle ore 23.30 sarà possibile visitare il secondo piano con il percorso espositivo “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” con opere di Luca Giordano, Mattia Preti, Jusepe de Ribera, Cosimo Fanzago e altri. Ultimo ingresso alle ore 22.30, orario di chiusura della biglietteria. Nelle stesse sere è prevista la fruizione gratuita di musica dal vivo nel cortile centrale del Museo con inizio alle ore 19.30 con i quattro concerti del Luglio Musicale “Naples-Paris: sulle corde della musica” a cura dell’Associazione Scarlatti (16, 22, 23 e 30 luglio). Clicca qui per tutte le informazioni

Mike Stern al Pomigliano Jazz

Sabato 29 luglio, il grande chitarrista statunitense, Mike Stern, si esibirà al Parco Pubblico di Pomigliano D’Arco accompagnato da una super formazione che include Dennis Chambers alla batteria, sua moglie Leni Stern alla chitarra elettrica, n’goni e voce, Bob Franceschini al sax e Jimmy Haslip al basso elettrico. Il programma della serata sarà un viaggio musicale attraverso la sterminata discografia del musicista originario del Massachusetts, considerato una delle figure di primo piano nella storia chitarristica moderna. Clicca qui per tutte le informazioni

Brividi d'Estate 2023

È la bellezza il fil rouge che unisce e muove il programma di Brividi d’Estate 2023, ventiduesima edizione della storica rassegna organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli che, fino al 6 agosto, tornerà ad animare, con le sue storie, l'affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli. Questo fine settimana in scena La meccanica del cuore di Mathias Malzieu. Clicca qui per tutte le informazioni

Raiz in Duo al Pessoa Luna Park

Al Pessoa Luna Park di Napoli (Vico Trinitá delle Monache ), domenica 30 luglio arriva Raiz in Duo, uno dei live più attesi dell'estate al Pessoa. L'ingresso è gratuito, ma la capienza è limitata, quindi è fortemente consigliata la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Estate a Corte: cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli

Torna a Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli, la rassegna di cinema sotto le stelle “Estate a Corte”. Fino al 3 settembre, in proiezione i migliori film italiani e internazionali della stagione appena conclusa. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh: The Immersive Experience

Prorogata fino al 13 agosto la grande mostra internazionale "Van Gogh: the Immersive Experience". L'esposizione multimediale è tornata a Napoli in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restaur, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva . Clicca qui per tutte le informazioni

Tramonti d'Estate al Pausilypon

Tornano i Tramonti d’Estate al Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon. Per tutti i weekend di luglio e agosto, speciale visita guidata al tramonto per ammirare le bellezze archeologiche e naturalistiche del Parco, illuminate dalla luce dorata del sole che cala sui Campi Flegrei. Clicca qui per tutte le informazioni

Percorsi serali al Parco Archeologico di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano accoglie i visitatori nelle serate d’estate vestito di luce per “I Venerdì di Ercolano”. Ripartiti, dal 21 luglio, i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di illuminazioni artistiche e rappresentazioni teatrali di Teatri 35. Quest’anno sono il cibo e l'alimentazione a ispirare il racconto nell’area archeologica. Clicca qui per tutte le informazioni

Festa a mare agli scogli di Sant’Anna

Tra storia e tradizioni, miti e leggende, innovazioni ed antiche usanze, il 28 luglio arriva a Ischia ( alla baia di Cartaromana) la rinnovata edizione della Festa più attesa dell’anno. La tradizionale processione delle partorienti verso il tempietto dedicato a Sant’Anna, le cinque barche allegoriche galleggianti in concorso di cui due provenienti dal Golfo di Napoli che tracciano un ponte immaginario con i Campi Flegrei, l’istituzione di un premio che omaggia la memoria dell’artista isolano Mario Mazzella, la mostra fotografica che ne traccia l’evoluzione negli anni, l’emozionante spettacolo dell’incendio del Castello Aragonese che quest’anno vanta il privilegio dell’esibizione dal vivo del Maestro Stephen Schlacks compositore dell’ormai rituale brano Blue Dolphin, lo spettacolo piromusicale e, infine, l’attenzione alla tutela ambientale con Operazione Sant’Anna a cura dell’AMP Regno di Nettuno che coinvolge tutte le associazioni del territorio.Questi gli elementi salienti della novantunesima edizione della Festa a mare agli scogli di Sant’Anna che intreccia il legame ancestrale ed indissolubile degli abitanti dell’isola d’Ischia con il mare e la terra, con il sacro e il profano, delineandone l’identità. Clicca qui per tutte le informazioni

Vesuvio ‘e notte: escursioni sul vulcano al tramonto

Scoprire il Vesuvio nella sua ora più bella, quella in cui il vulcano incontra le luci del firmamento. E’ la magia di “Vesuvio ‘e notte” manifestazione che da ventuno anni unisce trekking ed enogastronomia, panorami mozzafiato e l’incanto di una notte all’ombra del Gran Cono. Ma anche un evento ecosostenibile che mette al bando la plastica. Dal 30 luglio al 3 settembre, per sedici serate, torna la manifestazione nata nel 2002 e che ha condotto lungo i tracciati del Vesuvio migliaia di visitatori. Quest’anno sarà possibile inoltrarsi lungo il Sentiero 1 insieme ad Umberto Saetta e alle preziose guide vulcanologiche dell’associazione “I Vesuviani” con i loro racconti di miti e leggende legate alla “muntagna”. Clicca qui per tutte le informazioni

Sui Sentieri degli Dei

Da dodici anni gli scorci tra le curve dei Monti Lattari e i panorami a picco sul mare tra Capri e Punta Licosa sono lo sfondo di Sui Sentieri degli Dei, festival dell’Alta Costiera Amalfitana che, con i suoi eventi artistici tra musica, teatro e letteratura, riesce a valorizzare il territorio, arricchendo ancor di più la bellezza dei luoghi. Quest’anno si parte il 20 luglio e la storica Agerola si trasformerà ancora una volta in una città-festival fino al 5 settembre con un fitto cartellone di live, spettacoli, incontri, pomeriggi letterari ed eventi immersivi, tra cui l’attesa Alba magica in alta quota nella notte tra il 14 e il 15 agosto per accogliere tra le note il sorgere del sole. Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere. Clicca qui per tutte le informazioni