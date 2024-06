Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 28 al 30 giugno 2024

Nino D'Angelo allo Stadio Maradona con il concerto-evento I miei meravigliosi anni '80 e non solo!, a Castel Sant'Elmo in scena il nuovo allestimento di Dignità Autonome di Prostituzione, Tropico live in Piazza del Plebiscito con tanti ospiti, la parata arcobaleno del Napoli Pride, la rassegna di musica e teatro Brividi d'Estate all'Orto Botanico, This is Wonderland alla Mostra d’Oltremare, il grande cinema ai Quartieri Spagnoli con la rassegna Estate a Corte e al Museo Ferroviario di Pietrarsa prosegue un'estate con serate ricche di eventi e musica dal vivo.

Tanti eventi da non perdere, per grandi e piccini, in questo nuovo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 28 a domenica 30 giugno:

Dignità Autonome di Prostituzione, nuovo allestimento a Castel Sant'Elmo

"Dedicata a chi non può difendersi, a chi non c’è più, a chi non sa a chi chiedere aiuto” così il regista Luciano Melchionna introduce la nuova edizione, la cinquantesima, del suo spettacolo/ happening “Dignità Autonome di Prostituzione”. A grande richiesta torna in scena, nella straordinaria cornice di Castel Sant’Elmo, uno degli eventi teatrali più amati degli ultimi anni che annuncia, dal 29 giugno al 14 luglio 2024 (lunedì esclusi), un nuovo ciclo di repliche ideate e costruite per l’imponente fortezza partenopea. Clicca qui per tutte le informazioni

Nino D'Angelo, concerto-evento allo Stadio Maradona

Si intitola I miei meravigliosi anni '80 e non solo! il concerto-evento che Nino D'Angelo terrà il 29 giugno allo Stadio Maradona di Napoli. Il “ragazzo della curva B” sarà protagonista di una speciale serata ricca di musica ed emozioni. Una grande festa anni '80 in uno dei luoghi simbolo della sua città, per celebrare oltre 40 anni di straordinaria carriera. Clicca qui per tutte le informazioni

Estate a Corte, torna il grande cinema ai Quartieri Spagnoli

“Palazzina Laf”, “Io Capitano”, “Comandante”, “Civil War” sono solo alcuni degli oltre 50 titoli in programma a partire da giovedì 27 giugno per “Estate a Corte”, la rassegna di cinema italiano e internazionale che andrà avanti per tutta l'estate nel Cortile dell'Arte di Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Pride

Dopo una settimana di eventi culturali, politici e artistici nel segno dell’inclusione e della condivisione al Real Albergo dei Poveri per la seconda edizione del Pride Park - che si concluderà venerdì 28 giugno alla presenza di Elly Schlein e Giuseppe Conte con il sindaco Gaetano Manfredi - sabato 29 giugno, torna il Napoli Pride. Appuntamento in piazza Municipio alle ore 16 per la marcia arcobaleno per i diritti che attraverserà via Toledo fino ad arrivare in piazza Dante. L’edizione di quest’anno del Pride ha come tema “Fa’ pace con i diritti”. Clicca qui per tutte le informazioni

Tropico live al Plebiscito: sul palco anche Ghali, Elisa e Achille Lauro

Proseguono i grandi appuntamenti della rassegna Napoli Città della Musica – Live Festival 2024, venerdì 28 giugno sarà la volta di Tropico, alias Davide Petrella, con un concerto in piazza del Plebiscito. Sul palco con l'artista napoletano ci sarà tanti grandi ospiti del mondo della musica italiana. Tra questi già annunciata la presenza di Elisa, Ghali e Achille Lauro . Clicca qui per tutte le informazioni

This is Wonderland, una favola dal vivo negli spazi della Mostra D'Oltremare

This is Wonderland arriva a Napoli con un viaggio narrativo che traccia e trascende i confini dell’arte espositiva. Dall'1 giugno al 30 settembre, gli spazi di Mostra d’Oltremare si trasformeranno come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Il progetto ad opera della Lux Eventi, si sviluppa in un’area di oltre 40.000 metri quadrati animata da 1500 installazioni artigianali, 25 tracce musicali originali, 1 show ricco di coreografie luci e suoni e 2 performance tailor-made. Clicca qui per tutte le informazioni

Brividi d'Estate all'Orto Botanico di Napoli

È affidata a Il canto del mare , nuova ‘creazione’ di Maurizio de Giovanni, l’inaugurazione di Brividi d’Estate 2024, ventitreesima edizione della storica rassegna, quest’anno dedicata ai sogni, organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli che, da sabato 29 giugno alle ore 21.00, tornerà ad animare, con le sue storie, l'affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli. Per circa quaranta giorni, fino a domenica 4 agosto, il parco più bello di Napoli si trasformerà nel più magico dei teatri immersi nel verde, con un viaggio nelle storie che abbiamo amato di più. Clicca qui per tutte le informazioni

Terrazze Pietrarsa: estate di eventi e musica dal vivo al Museo Ferroviario

Tornano le serate estive al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con la riapertura delle “Terrazze Pietrarsa”. Numerosi gli eventi in programma per consentire ai visitatori non solo di ammirare locomotive storiche e carrozze d’epoca in esposizione, ma anche di vivere un’esperienza unica attraverso un ricco calendario di eventi e musica dal vivo con lo sfondo del suggestivo Golfo di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Pompeii Theatrum Mundi

Prosegue la settima edizione della rassegna Pompeii Theatrum Mundi. Diretta da Roberto Andò, l'edizione 2024 della rassegna si terrà dal 13 giugno al 13 luglio al Teatro Grande del Sito di Pompei. Quattro spettacoli a firma di importanti registi e artisti della scena nazionale e internazionale, ognuno replicato per tre sere, dal giovedì al sabato sempre alle ore 21.00, quando la magia della sera cala sul sito avvolgendo tutti in un’atmosfera di rara, incomparabile bellezza. Con i suoi quattro titoli in programma la rassegna estiva del Teatro Nazionale di Napoli conferma la sua natura di vetrina di inedite riletture o rivisitazioni di testi e opere della classicità. Questo fine settimana - dal 27 al 29 giugno - in scena De Rerum Natura [There is no planet B], liberamente ispirato al De Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro con ideazione, adattamento e regia di Davide Iodice e la drammaturgia di Fabio Pisano . Clicca qui per tutte le informazioni

Vesuvio Sotto le Stelle®: un'estate di eventi nella natura

Torna Vesuvio Sotto le Stelle®, iniziativa promossa dall’Associazione Vesuvio Natura da Esplorare. A partire dal 7 giugno e fino all’8 settembre, tutti i weekend di giugno e luglio, tutti i giorni ad agosto e la prima settimana di settembre, l'associazione organizza percorsi ed esperienze lungo i sentieri del Vesuvio, uno dei luoghi più affascinanti e naturalisticamente ricchi della Campania. Clicca qui per tutte le informazioni

Teatro d'estate nel Parco della Reggia di Portici con la rassegna Oltre il giardino

Dal 23 giugno al 21 luglio, Il Nuovo Teatro Sanità presenta la seconda edizione di Oltre il giardino - Rassegna di teatro d’estate nella Reggia di Portici, un progetto di Mario Gelardi, realizzato in collaborazione con l’associazione BLab, organizzato da Idee fuori scena e dall'associazione Nuovo Teatro Sanità, in sinergia con il MUSA - Musei della Reggia di Portici e il Dipartimento di Agraria e con il sostegno di ConTRA Group, main sponsor della rassegna. Per quattro domeniche, tra giugno e luglio, l’elegante e monumentale parco della Reggia di Portici diventa scenografia naturale degli appuntamenti della rassegna teatrale diretta da Mario Gelardi. Clicca qui per tutte le informazioni

Notte al Museo: a Città della Scienza i bambini dormono sotto le stelle del Planetario

E' arrivata l'estate e Città della Scienza propone nuovamente - per il 28 giugno - il fortunato format "Notte al Museo". L'interessante esperienza è riservata a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni: il programma ludico e al tempo stesso educativo prevede - a partire dalle ore 20 - giochi di socializzazione per facilitare nuove amicizie, momenti conviviali per cenare tutti insieme per poi immergersi in una avvincente caccia al tesoro notturna tra giardino, stagno e spazi museali. A seguire: osservazione delle stelle e poi si dorme in sacco a pelo sotto il cielo stellato del Planetario. Clicca qui per tutte le informazioni