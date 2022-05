Weekend a Napoli d'arte, gusto e divertimento: cosa fare dal 27 al 29 maggio

Passeggiate tematiche, teatro di strada, cinema nel sottosuolo e aperture straordinarie per il Maggio dei Monumenti, alta cucina e divertimento sul Lungomare Caracciolo con BaccalàRe, in piazza Dante l'evento Sport, Salute e Benessere con visite senologiche, consulenze nutrizionali e psicologiche gratuite, al Trianon torna il musical Adagio Napoletano e al Troisi c'è lo Show di Biagio Izzo. Passeggiate, visite e degustazioni al Museo e Real Bosco di Capodimonte nell'ambito del Chelsea Fringe e a Villa Campolito arriva la magica Diagon Alley di Harry Potter.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città tra fiere, mostre, spettacoli, concerti, speciali tour guidati e appuntamenti per i più piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 27 al 29 maggio:

BaccalàRe, alta cucina e divertimento sul Lungomare di Napoli

Dal 27 maggio al 5 giugno 2022 torna BaccalàRe con la quinta edizione. L'appuntamento è sul lungomare Caracciolo di Napoli con dieci giorni di alta cucina e ricette imperdibili. Trenta i ristoratori coinvolti e un ricco programma di degustazioni, show cooking, cultura e musica dal vivo. Un evento di sapori, suoni ed emozioni. Un’occasione unica per chi ama il baccalà, una delle straordinarie eccellenze della gastronomia napoletana e campana. Clicca qui per tutte le informazioni

Maggio dei Monumenti 2022

Sono i muri e le mura della città i protagonisti della XXVIII edizione del Maggio dei Monumenti che quest’anno mette al centro Muraria, il festival di street art promosso dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana. La manifestazione, partita il 13 maggio, andrà avanti fino al 12 giugno, con iniziative che interesseranno tutte le municipalità. Ispirato ad una visione che capovolge il concetto di muro, da simbolo di divisione a simbolo di unione, il cartellone del Maggio dei Monumenti 2022 ospiterà il programma di Muraria combinando aperture straordinarie con visite guidate, opere di arte pubblica, proiezioni cinematografiche nel sottosuolo, teatro di strada e passeggiate tematiche. Clicca qui per il programma completo delle iniziative di questo weekend

Sport, Salute e Benessere a piazza Dante

Sabato e domenica, Underforty con Body & Soul Fitness Center e la Clinica Villa Fiorita allestiranno nella centralissima piazza napoletana una vera e propria Area Salute multifunzionale dove si effettueranno, gratuitamente, visite senologiche, consulenze nutrizionali e psicologiche. Non mancheranno sessioni dimostrative di Pilates, Insanity, Danza Orientale, Spinning, Allenamento Funzionale, Aerobica, Pugilato Femminile e Maschile e Functional Training. Un modo concreto per essere al fianco delle donne e recuperare il tempo perso a causa del Covid per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. Clicca qui per tutte le informazioni

Adagio Napoletano, il musical torna in scena al Trianon Viviani

Dal 27 al 29 maggio, ultima ripresa di stagione per “Adagio Napoletano, Cantata d’ammore”, la produzione principale del Trianon Viviani. Il musical, dal ricco cast di attori, cantanti, danzatori e musicisti, è un viaggio nelle melodie partenopee del Novecento, un susseguirsi di quadri singoli e indipendenti che spaziano tra varie stagioni ed emozioni in uno scenario altamente evocativo delle atmosfere, dei luoghi e delle immagini che costituiscono la componente estetica della citta?. Clicca qui per tutte le informazioni

Viaggio nell’antichità di Napoli Est, visite gratuite alla villa romana

Weekend tra storia e cultura per scoprire la villa romana di Caius Olius Ampliatus posta al confine tra i quartieri Barra e Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022, alle ore 10, sono previste due visite guidate gratuite nel sito archeologico ancora poco conosciuto. Clicca qui per tutte le informazioni

Harry Potter e la magica Diagon Alley

Un percorso esperienziale (per bambini e non solo!) tra le meraviglie di Villa Campolieto ad Ercolano, in compagnia di Harry Potter e i suoi eroi. Domenica 29 maggio «Ma dove vivono i cartoni?» presenta l’inedito evento interattivo dedicato a Diagon Alley, la strada magica di Harry Potter nascosta dietro il Paiolo Magico. Una ricostruzione della Diagon Alley Street, con tappe misteriose da scoprire in compagnia dei personaggi di Hogwarts stupirà grandi e piccini in un’esperienza interattiva. Clicca qui per tutte le informazioni

Biagio Izzo Show al Teatro Troisi

Nuovo esilarante appuntamento al Teatro Troisi, dove, da venerdì 27 a domenica 29 maggio, arriverà un beniamino del pubblico teatrale e televisivo come Biagio Izzo in scena con il suo “Show”. Clicca qui per tutte le informazioni

Chelsea Fringe a Capodimonte: passeggiate, visite e degustazioni

Quest’anno, tra le tante sedi internazionali, ad ospitare il grande Festival Botanico è il Museo e Real Bosco di Capodimonte che, con il contributo dell’Associazione Amici di Capodimonte Ets, Euphorbia Srl e Delizie Reali, propone per gli appassionati di green e non solo un calendario ricco di eventi. Dalle splendide passeggiate di Racconti di Bellezza a una degustazione di piatti di uno chef stellato, una visita guidata al Museo e la presentazione di un libro dedicato ai giardini, il pubblico avrà la possibilità di scoprire il mondo del gardening e le sue infinite sfumature. Tutti gli eventi sono a partecipazione libera con prenotazione obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni

Country Festival Braci & Fritture

Fine settimana dedicato al gusto nella suggestiva cornice del parco dell'lstituto Falcone di Licola. Un'esplosione di profumi e sapori nostrani in stile country tra carni alla brace, cibi di strada, primi piatti e dolci. Per l’intera durata del Festival verranno realizzate anche attività laboratoriali per i giovani ospiti e performance artistiche degli studenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Primavera della Gaiola, reading e concerti al Parco Sommerso

Sabato 28 maggio, chiude il ciclo di eventi il “Jazz in riva al mare”nel suggestivo Parco sommerso di Gaiola, il live di Giulio Martino (sax) e Mauro De Leonardo (chitarra). L’ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh, mostra evento a Napoli

Sarà aperta al pubblico sino al 26 giugno, nel monumentale Palazzo Fondi, la mostra Van Gogh multimedia e La Stanza segreta. Nucleo fondante dell’esposizione, organizzata da Navigare Srl e curata da Giovanna Strano e Maria Rosso, è la travagliata figura umana e artistica del Maestro olandese, presentata attraverso un percorso multimediale ricco di contributi e di una suggestiva galleria di celebri ritratti, autoritratti, nature morte e paesaggi che riproduce i dipinti originali con la massima fedeltà. Clicca qui per tutte le informazioni

Fiabe di Primavera all'Orto Botanico

Nel magnifico giardino napoletano di via Foria, tornano gli affascinanti percorsi tra teatro e natura proposti dall’Associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II e realizzati per La Scena Sensibile con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Comune di Napoli. Singolari allestimenti itineranti ideati per gli incantevoli spazi dell’Orto napoletano. Racconti per adulti e bambini all’avventurosa scoperta di luoghi magici e storie senza tempo. Clicca qui per tutte le informazioni