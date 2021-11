Weekend a Napoli tra spettacoli, mostre e mercatini: cosa fare dal 26 al 28 novembre

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasforma nella città del Natale e apre le porte a mercatini, enogastronomia e spettacoli. A San Gregorio Armeno è già festa per la storica Fiera di Natale, con i meravigliosi presepi e pastori dei maestri artigiani. Al teatro Augusteo è ancora in scena il capolavoro di Luciano De Crescenzo Così parlò Bellavista, a Città della Scienza c'è la trentacinquesima edizione di Futuro Remoto, a Capodimonte tanti eventi in programma (compresa l'apertura serale del Museo del venerdì a soli 2 euro) per il finissage della mostra di Raffaello e all'Edenlandia arriva l'Escape Room ispirata alla serie Squid Game.

Nuovo fine settimana tutto da vivere a Napoli (e dintorni), ricco di eventi da non perdere, programmati sempre nel rispetto delle vigenti normative anti-covid.

Ecco i nostri consigli su cosa fare (e vedere) dal 26 al 28 novembre:

Al via i Mercatini di Natale Napoli 2021: torna la magia a Pietrarsa

Dal 27 novembre al 30 dicembre il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasforma nella città del Natale, riaprendo le porte ai Mercatini di Natale Napoli. Il fascino delle casette di legno, le melodie degli artisti di strada e delle street band, le luce e i colori del Natale, i sapori e i profumi dell’area food con la presenza dei principali produttori di eccellenze della enogastronomia campana, faranno vivere ai visitatori un viaggio unico tra immaginazione e realtà. Un evento da vedere, vivere e gustare dedicato a grandi e piccini, che coniuga cultura, tradizione e storia con la magia del Natale. Clicca qui per tutte le informazioni

A Città della Scienza torna Futuro Remoto

Questo fine settimana a Città sella Scienza torna il festival della Scienza che, per la sua trentacinquesima edizione, sceglie il tema quanto mai attuale delle ‘Transizioni’, narrando l’avanguardia della scienza e il suo impatto sulla qualità della vita e dell’ambiente, mantenendo sempre vivo, il concept originario del festival che è quello di avvicinare quanto più possibile scienza e società. Clicca qui per tutte le informazioni

A San Gregorio Armeno la storica Fiera di Natale

Inaugurata la 150esima Fiera di Natale a San Gregorio Armeno. Da non perdere, in questo fine settimana, una passeggiata nella magia delle botteghe artigiane di presepi e pastori. Clicca qui per tutte le informazioni

Così parlò Bellavista in scena all'Augusteo

In scena al Teatro Augusteo di Napoli, fino a domenica 28 novembre, lo spettacolo teatrale “Così parlò Bellavista” - tratto dall’indimenticabile film e romanzo di Luciano De Crescenzo - con Geppy Gleijeses, che cura anche la regia, e con Marisa Laurito e Benedetto Casillo. Clicca qui per tutte le informazion

Squid Game, l'Escape Room ispirata alla serie coreana

Il 27 e 28 novembre, Squid Game arriva a Napoli, all’Edenlandia, in una versione tutta da vivere. Liberamente tratto dal format televisivo coreano, organizzato da Exitus Escape Room, all'interno del parco cittadino, il gioco tanto discusso e che ha spopolato in tutto il mondo viene reinterpretato e riproposto in una chiave più ironica, ma comunque impegnativa. Clicca qui per tutte le informazioni

Visita serale e aperitivo alle Catacombe di San Gennaro

Nuovo fine settimana con la suggestiva discesa nel ventre della terra, nella storia millenaria di Napoli. Da venerdì 26 a domenica 28 novembre (ore 20), torna l'appuntamento con il tour serale alle Catacombe di San Gennaro. Un viaggio alla scoperta di uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Clicca qui per tutte le informazioni

In scena Per mano mia di Maurizio de Giovanni

Nel piccolo teatro "in giallo" di piazza San Domenico, il Pozzo e il Pendolo, questo weekend torna il scena Per mano mia, opera dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni. Clicca qui per tutte le informazioni

Il fantastico mondo delle zucche alla Mostra d'Oltremare

Divertimento e spensieratezza, fino al 28 novembre alla Mostra d'Oltremare dove, grandi e piccini, con l'evento “Fuori di Zucca” potranno aggirarsi, come direbbero in America, nel meraviglioso mondo delle “Pumpkins”. Per tutti, nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche. All’interno del Parco i bambini saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Museo di Capodimonte, apertura serale a 2 euro e finissage della mostra di Raffaello

Fine settimana ricco di appuntamenti al Museo e Real Bosco di Capodimonte con visite guidate e laboratori di disegno alla mostra Raffaello a Capodimonte: l’officina dell'artista negli ultimi giorni di esposizione. La mostra di Raffaello si potrà ammirare anche durante l’apertura serale di venerdì 26 novembre dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) al costo di 2 euro. Ingresso con obbligo di green pass. Clicca qui per tutte le informazioni

Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli

Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli, è il titolo della mostra inaugurata lo scorso 25 ottobre al Complesso di Donnaregina da Monsignor Domenico Battaglia e dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La mostra dedicata al grande pittore napoletano della prima metà del Seicento resterà aperta al pubblico fino al 24 gennaio. Clicca qui per tutte le informazioni

Frida Kahlo – Il Caos dentro

Inaugura questo fine settimana la grande mostra Frida Kahlo – Il Caos dentro, dedicata alla grande artista e icona internazionale. L’innovativo percorso espositivo tematico della mostra, che si sviluppa in oltre 800 mq di spazio espositivo presso il Palazzo Fondi di Napoli, accompagnerà il visitatore direttamente nella vita di Frida Kahlo e Diego Rivera attraverso un racconto appassionante. Clicca qui per tutte le informazioni

Bellini Kids: spettacoli, laboratori e free exploration per bambini

Il Teatro Bellini di Napoli riparte con spettacoli di prosa e danza, ma anche con una nuova sezione dedicata ai più piccini. Nasce così Teatro Bellini Kids, il progetto per bambini e famiglie ideato dal Teatro nel Baule in sintonia con il Teatro Bellini di Napoli. Da ottobre a giugno, durante tutti i weekend, in programma spettacoli, laboratori, incontri e free exploration a partire da 1 anno di età. Clicca qui per tutte le informazioni