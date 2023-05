Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 26 al 28 maggio

Adagio Napoletano chiude la stagione del Trianon Viviani firmata da Marisa Laurito, cinque giorni live per Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito, il Festival della Letteratura a Port'Alba e quello del Giallo al Grenoble, la mostra Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale a Capodimonte, la passeggiata - posteggia musicale nel centro storico di Napoli e ancora spettacoli, concerti e itinerari storico-artistici per il Maggio dei Monumenti.

Nuovo fine settimana in città, ricco di iniziative da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 26 a domenica 28 maggio:

Festival della letteratura a Port'Alba per il Maggio dei Monumenti

Un festival della lettura nella storica via dei librai: si intitola “Ricomincio da Port’Alba” uno dei più interessanti appuntamenti del terzo weekend del Maggio dei Monumenti 2023. In programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio a via Port’Alba, la rassegna proporrà presentazioni di libri, talk, reading, un originale speed-date letterario e, non ultimo, un omaggio a Mauro Giancaspro, indimenticato direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli. Nel weekend in programma anche itinerari storico-artistici, spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali, concerti, film, reading e tante iniziative speciali. Clicca qui per tutte le informazioni

Adagio Napoletano chiude la stagione del Trianon

Sarà Adagio Napoletano. Cantata d’ammore, produzione di punta del teatro della Canzone napoletana, a chiudere la stagione del Trianon Viviani, firmata da Marisa Laurito. Il musical diretto da Bruno Garofalo andrà in scena sabato 27 e domenica 28 maggio con due rappresentazioni al giorno: alle 18 e alle 21. Un ricco cast di attori, cantanti, danzatori e musicisti per un viaggio nelle melodie partenopee del Novecento. Clicca qui per tutte le informazioni

Gigi D'Alessio in concerto al Plebiscito

Cinque giorni live per Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito a Napoli. L'artista sarà in concerto il 26, 27 e 28 maggio e poi ancora il 2 e 3 giugno. Una grande festa in musica per D’Alessio e i suoi fan che, tra sorprese e ospiti d’eccezione, ripercorreranno insieme i suoi più grandi successi. Clicca qui per tutte le informazioni

Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale in mostra a Capodimonte

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte, la mostra Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale (13 marzo – 25 giugno 2023, sala Causa) a cura del prof. Riccardo Naldi, docente di Storia dell’arte moderna all’Università L’Orientale di Napoli e del prof. Andrea Zezza, docente di Storia dell’arte moderna all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il progetto espositivo è stato realizzato in partenariato con il Museo Nacional del Prado. Grazie a questa importante collaborazione, torna a Napoli per la prima volta dopo 400 anni la Madonna del pesce eseguita da Raffaello. La mostra propone un’ampia rassegna di opere eseguite da alcuni dei principali artisti spagnoli attivi in quegli anni a Napoli, quali Pedro Fernández, Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloe, Pedro Machuca, Alonso Berruguete . Clicca qui per tutte le informazioni

Il Festival del Giallo Città di Napoli

Sessantuno scrittori, trentuno eventi, un’area giochi dedicata ai murder party, una simultanea di scacchi con la pluricampionessa italiana Mariagrazia De Rosa. E ancora, un workshop di scrittura con Franco Forte, il direttore dei Gialli Mondadori, un contest fotografico curato da Spazio Tangram, una lezione su come si traduce un giallo con Luca Briasco, il traduttore italiano di Stephen King, una festa dedicata a Julia Kendall, la criminologa della Bonelli in esclusiva a Napoli solo per il Festival, e il grande processo ad Arsenio Lupin con magistrati (guidati dal pm Raffaele Marino) e scrittori che conoscono a menadito il ladro più famoso di tutti i tempi. Quest’anno il Festival del Giallo Città di Napoli (diretto da Ciro Sabatino e presieduto da Maurizio de Giovanni), ospitato dall’Istituto Francese - dal 25 al 28 maggio - e dalla console generale Lise Moutoumalaya, è veramente una grande festa dei delitti di carta con la presenza dei più amati e apprezzati protagonisti del genere. Clicca qui per tutte le informazioni

‘O Guinness del mandolino, passeggiata-posteggia musicale nel centro storico di Napoli

‘O Guinness – Tributo a Caruso è la singolare passeggiata-posteggia musicale che sabato 27 maggio, dalle 11, percorrerà il centro storico di Napoli. Promossa dall’associazione culturale Mastro Masiello Mandolino e la Bottega del Mandolino, la manifestazione vedrà un folto gruppo di mandolinisti e artisti rendere omaggio a Enrico Caruso e alla Canzone napoletana, suonando e danzando nel percorso compreso da via san Giovanni Pignatelli 5 a piazza Vincenzo Calenda, davanti al Trianon Viviani. Madrina dell’iniziativa è Marisa Laurito, direttore artistico del teatro della Canzone napoletana. Clicca qui per tutte le informazioni

Visita teatralizzata al Complesso Museale dei Pellegrini

Sabato 27 maggio a partire dalle ore 19.00, NarteA nell'ambito degli eventi del Maggio dei Monumenti 2023 - FUORI MAGGIO (Iniziative indipendenti, promosse dal Comune di Napoli - Cultura) realizzate al Complesso Museale dell'Arciconfraternita dei Pellegrini, presenta la visita guidata teatralizzata "Peregrinos", storie di accoglienza e carità. Un viaggio indietro nel tempo, in pieno stile NarteA, che trasporta gli spettatori al 25 luglio 1578, quando il sarto Bernardo Giovino fonda a Napoli l’Arciconfraternita dedicata ad ospitare e accogliere coloro che erano in viaggio verso luoghi sacri, una realtà simile a quella fondata a Roma dal celebre San Filippo Neri. La visita guidata teatralizzata ripercorre la vita e le attività dell’Arciconfraternita, attraverso le voci di coloro che diedero forza e anima ad una delle realtà assistenziali più importanti del Meridione . Clicca qui per tutte le informazioni

Musica sulle terrazze degli alberghi napoletani per il Maggio dei Monumenti

Quattro prestigiosi alberghi napoletani che da luoghi di accoglienza diventano luoghi di cultura: proseguono gli appuntamenti di una delle sezioni più interessanti del cartellone del Maggio dei Monumenti 2023. Questo fine settimana, tributo a Charlie “the Bird” Parker sulla suggestiva Terrazza D'Angiò del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh: The Immersive Experience

Prorogata fino al 30 luglio la grande mostra internazionale "Van Gogh: the Immersive Experience". L'esposizione multimediale è tornata a Napoli in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restaur, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva . Clicca qui per tutte le informazioni

Ipomea, mostra mercato di piante rare e inconsuete

Giunta alla diciannovesima edizione, anche quest’anno il Parco idrotermale del Negombo di Ischia ospita l’evento Ipomea, mostra mercato di piante rare e inconsuete. Appuntamento imperdibile per gli appassionati della natura e per chi intende trascorrere una giornata all’insegna del relax, dal 26 al 28 maggio gli ospiti potranno ammirare o acquistare accessori e piante per giardini, orti e terrazzi dei più grandi espositori italiani, così come partecipare a eventi, happening e collaterali. Clicca qui per tutte le informazioni

Al Museo Duca di Martina In Villa Floridiana la suite teatrale Gouache

Domenica 28 maggio, alle ore 11.00, ICRA Project presenta nei preziosi spazi del Museo Duca di Martina in villa Floridiana a Napoli la suite teatrale, movimento n.2 dal titolo GOUACHE. Un insieme di canti, letture, narrazioni, brani musicali per chitarra, percussioni e dialoghi tratti dalla tradizione colta e popolare dell’alveo campano e partenopeo. Riferendosi alle gouaches pittoriche, la suite teatrale intende dipingere una gouache “acustica” per esaltarne le lievi e delicate ambientazioni magiche e naturali legate prevalentemente a miti, sentimenti e stati d’animo. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini c'è "Piccoli Esploratori Scoprono..."

Domenica 28 maggio, NarteA inaugura una programmazione dedicata all’infanzia, col progetto “Piccoli esploratori scoprono…”. Quattro tappe per conoscere quattro dei siti storico-culturali più rappresentativi di Napoli. Il primo evento, “Piccoli in Grand Tour”, è previsto ai Campi Fregrei, per andare alla scoperta dei misteriosi Campi Ardenti - dall’antico borgo del Rione Terra, fino al celebre Macellum, conosciuto come Tempio di Serapide. I bambini si trasformeranno in veri e propri esploratori, conoscendo i luoghi attraverso una ricognizione diretta e prendendo nota dei risultati in un piccolo libretto con attività ludico-ricreative, nel quale potranno fare il resoconto di quanto imparato, divertendosi, immaginando, andando oltre i confini del già noto. Clicca qui per tutte le informazioni